«Ха-ха». Чеферин не ответил на вопрос о том, может ли УЕФА наказать «Барселону» по делу Негрейры

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Президент УЕФА смешком встретил вопрос о наказании «Барселоны»

Александер Чеферин не стал обсуждать будущее «Барселоны» на фоне разбирательства по делу о выплатах вице-президенту Технического судейского комитета Хосе Негрейре.

– Возможно ли наказать «Барселону» на следующий сезон? Существует ли такая возможность?

– Ха-ха, – негромко отреагировал глава УЕФА, сел в автомобиль и закрыл дверь.

Сообщалось, что по делу Негрейры каталонцам грозит отстранение от Лиги чемпионов. Европейские футбольные власти хотят решить этот вопрос в июне.

Ого, «Барсе» грозит бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?

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20 комментариев

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Максат Жумагулов
Ответ Игорь Климов
Так это Реал с Тебасом и есть.
Поймали в подкупе судьей а они говорят что то про других клубов🤣 ну фанаты барсы молодцы👍
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Эден Азаров
Ответ Гений с лысиной
Очевидно, что УЕФА будет пытаться максимально испортить жизнь клубам-основателям Суперлиги
Что за Суперлига? Где можно ее посмотреть?
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кашкаКа
Ответ кашкаКа
Чефир чего-то в перебор ударился. Не скрывает использование служебного положения в целях мести по личным мотивам. Тем самым вскрывая ранее неизвестные возможности влияния УЕФА. Если уж он взялся трех топов валить, то стоит ли удивляться странным жеребьевкам и результатам?
Не удивлюсь, если скоро его самого накажут. Припаркуют на него сине-гранатовый фиат и учредят на этом месте мемореал.
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Игорь Климов
Ответ Максат Жумагулов
Причем тут Реал сынок, речь же о теперь официальном судейском кабинете🤣
Так это Реал с Тебасом и есть.
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кашкаКа
Чефир чего-то в перебор ударился. Не скрывает использование служебного положения в целях мести по личным мотивам. Тем самым вскрывая ранее неизвестные возможности влияния УЕФА. Если уж он взялся трех топов валить, то стоит ли удивляться странным жеребьевкам и результатам?
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90 Minutes
Ответ Максат Жумагулов
Судейский в суде ты новости не читаешь🤣
Что происходит 🤡
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Оливер Кан удаляет Роберту
Кабинет абсолютно не жалко.
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Мадрид наказывает!
Ответ Игорь Климов
Никто не накажет Барселону, так как не за что это делать.
Смирись. Бан на несколько лет в еврокубках и понижение в нац. чемпионате.
+4
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Максат Жумагулов
Ответ 90 Minutes
Магсаф мальчик мой не болей за судейский клуб реал!
Судейский в суде ты новости не читаешь🤣
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Максат Жумагулов
Ответ Игорь Климов
А почему ты решил, что Реал подкупал судей, и их не накажут?
Причем тут Реал сынок, речь же о теперь официальном судейском кабинете🤣
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Игорь Климов
Ответ Максат Жумагулов
Да за подкуп судьей не накажут🤣
А почему ты решил, что Реал подкупал судей, и их не накажут?
+1
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90 Minutes
Ответ Максат Жумагулов
Судейский официально это барса ожидает приговора🤣 причем тут Реал сынок
Магсаф мальчик мой не болей за судейский клуб реал!
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Максат Жумагулов
Ответ Игорь Климов
Никто не накажет Барселону, так как не за что это делать.
Да за подкуп судьей не накажут🤣
+5
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Максат Жумагулов
Ответ 90 Minutes
Судейский реал обломись вместе с пересом и молельщикаии реала)
Судейский официально это барса ожидает приговора🤣 причем тут Реал сынок
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Sinister Kid
Футбольный Биги вышел на международный уровень?
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Роман
Даже Чеферину уже смешно от этого ФК Мема.
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Parce
Ответ Гений с лысиной
Очевидно, что УЕФА будет пытаться максимально испортить жизнь клубам-основателям Суперлиги
Уже достаточно, там вот скоро Реал с Барсой все связи порвут, Чефир теперь просто наблюдает
+1
-1
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Гений с лысиной
Очевидно, что УЕФА будет пытаться максимально испортить жизнь клубам-основателям Суперлиги
+5
-1
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90 Minutes
Судейский реал обломись вместе с пересом и молельщикаии реала)
+12
-10
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Игорь Климов
Никто не накажет Барселону, так как не за что это делать.
+11
-5
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