«Ха-ха». Чеферин не ответил на вопрос о том, может ли УЕФА наказать «Барселону» по делу Негрейры
Президент УЕФА смешком встретил вопрос о наказании «Барселоны»
Александер Чеферин не стал обсуждать будущее «Барселоны» на фоне разбирательства по делу о выплатах вице-президенту Технического судейского комитета Хосе Негрейре.
– Возможно ли наказать «Барселону» на следующий сезон? Существует ли такая возможность?
– Ха-ха, – негромко отреагировал глава УЕФА, сел в автомобиль и закрыл дверь.
Сообщалось, что по делу Негрейры каталонцам грозит отстранение от Лиги чемпионов. Европейские футбольные власти хотят решить этот вопрос в июне.
Ого, «Барсе» грозит бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?
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