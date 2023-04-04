«Ха-ха». Чеферин не ответил на вопрос о том, может ли УЕФА наказать «Барселону» по делу Негрейры

Президент УЕФА смешком встретил вопрос о наказании «Барселоны»

не стал обсуждать будущее «Барселоны» на фоне разбирательства по делу о выплатах вице-президенту Технического судейского комитета Хосе Негрейре.

– Возможно ли наказать «Барселону» на следующий сезон? Существует ли такая возможность?

– Ха-ха, – негромко отреагировал глава УЕФА, сел в автомобиль и закрыл дверь.

Сообщалось, что по делу Негрейры каталонцам грозит отстранение от чемпионов. Европейские футбольные власти хотят решить этот вопрос в июне.

Ого, «Барсе» грозит бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?