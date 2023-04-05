Александер Чеферин: «Основатели Суперлиги – это волк из «Красной Шапочки», готовый съесть бабушку»
Президент УЕФА сравнил сравнил основателей Суперлиги с героями сказки «Красная Шапочка»
«Они говорят, что хотят спасти футбол, но правда в том, что основатели Суперлиги – это герой из «Красной Шапочки» [волк], готовый съесть бабушку. К счастью, никто не умер от этого.
Это проявление эгоизма, жадности, которые превыше солидарности. Постыдная ложь. Наследники вместо строителей. Сражаются за финансовую выгоду, а не за трофеи.
Футбол – спорт для людей. Приватизация футбола – это миф, и это необходимо изменить. Чемпионаты – краеугольный камень нашего проекта. У нас есть поддержка ЕСА [Ассоциации европейских футбольных клубов], и мы благодарим Нассера Аль-Хелайфи.
Если разрыв между богатыми и бедными будет увеличиваться, в футболе и в обществе, модель может оказаться нежизнеспособной. Что-то надо делать и для среднего класса. Для этого мы увеличили количество соревнований, например, создали Лигу конференций», – сказал Александер Чеферин на конгрессе УЕФА.
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Мы получим группу команд, катающих друг с другом и чемпионаты стран, которые никому не нужны.
Если уже сейчас ПСЖ может в Лиге 1 играть левой ногой, всё равно чемпионство будет его, то при таком раскладе - зачем ему будет эта Лига 1?
Болельщики сами решат - будут ли они это смотреть, конкурентоспособен ли будет этот продукт.
Или завтра пацаны за гаражом захотят забить пульку, так им придется разрешение у УЕФА спрашивать?
Обыкновенный лицемер.
А вообще то, что негосударственной монополии позволили присвоить себе такие права - это огромная ошибка, которая должна быть исправлена.