Александер Чеферин: «Основатели Суперлиги – это волк из «Красной Шапочки», готовый съесть бабушку»

Теги ПСЖ Ювентус Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига УЕФА Ассоциация европейских клубов Нассер Аль-Хелайфи книги Александер Чеферин Лига Конференций УЕФА Суперлига Европы Футбол

Президент УЕФА сравнил сравнил основателей Суперлиги с героями сказки «Красная Шапочка»

«Они говорят, что хотят спасти футбол, но правда в том, что основатели Суперлиги – это герой из «Красной Шапочки» [волк], готовый съесть бабушку. К счастью, никто не умер от этого.

Это проявление эгоизма, жадности, которые превыше солидарности. Постыдная ложь. Наследники вместо строителей. Сражаются за финансовую выгоду, а не за трофеи.

Футбол – спорт для людей. Приватизация футбола – это миф, и это необходимо изменить. Чемпионаты – краеугольный камень нашего проекта. У нас есть поддержка ЕСА [Ассоциации европейских футбольных клубов], и мы благодарим Нассера Аль-Хелайфи.

Если разрыв между богатыми и бедными будет увеличиваться, в футболе и в обществе, модель может оказаться нежизнеспособной. Что-то надо делать и для среднего класса. Для этого мы увеличили количество соревнований, например, создали Лигу конференций», – сказал Александер Чеферин на конгрессе УЕФА.

Тебас о Суперлиге: «Волк, который притворяется бабушкой, чтобы всех обмануть. Понятно, что гранды будут всем управлять»

Очередное восстание Суперлиги! Берут от 60 до 80 клубов, сформировали уже 10 лозунгов

«Монополию УЕФА надо разрушить ради клубов». Новое промо Суперлиги от Аньелли

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек1991
Создать СуперЛигу и кинуть УЕФА - 5 секунд , но все топ клубы миллиардеры с типо лучшими юристами и менеджарами , не смогли это сделать . Это просто наш сумасшедший мир.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Они нам рассказывают сказки Шарля Перро, но занимаются тем же самым! Той же приватизацией. Высший пилотаж шарлатанства!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavelaznaurov
И этот вцепился в кресло до посинения—-хорошо что у него нет бомбы—-точно взорвал бы….
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kipriot
Сидят такие миллиардеры и думают об каком то среднем классе..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Итачи Учиха
Может быть и так. Но сам Чеферин живёт, как Белоснежка среди уймы арабских гномов, живя с их подачек
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
мать Зетмира
Ответ alessandroma
Чеферин - это волк, который прикидывается бабушкой
Чеферин - это пень из красной шапочки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Ответ Parce
А лучше когда деньги текут кучке шиновников, которые монополизировали футбол и за бабки закрывают на некоторые вещи глаза. Крупные турниры смотрят из-за больших команды которые и приносят больше всего дохода, тогда бы почему им не забирать эти деньги себе?
Они и так получают бОльшую часть. При дальнейшем увеличении их доли будет просто катастрофическая пропасть, которая окончательно добьет тот футбол, который мы видим.
Мы получим группу команд, катающих друг с другом и чемпионаты стран, которые никому не нужны.
Если уже сейчас ПСЖ может в Лиге 1 играть левой ногой, всё равно чемпионство будет его, то при таком раскладе - зачем ему будет эта Лига 1?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Harutyunyan
Ответ alessandroma
Чеферин - это волк, который прикидывается бабушкой
не бабушка а старая синьора))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Надеюсь, эта бабушка присядет или, хотя бы, будет забанен пожизненно. Турниры он для спасения бедных придумал. И 40 сборных в Чемпионате Европы скоро уже станет только для этого, а не чтобы рекламу продавать. Увеличение с 50 до 70 матчей в сезон – тоже великая забота. Ещё и единственный кандидат на выборную должность.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nike of FW
Ответ alessandroma
Чеферин - это волк, который прикидывается бабушкой
Чеферин - это пирожок, в корзинке Аль-Хелаифи
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goshforever
Лицемерие УЕФА зашкаливает
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Parce
Ответ Alex1104
При всем нелицеприятном виде самих футбольных чиновников, про суперлигу - абсолютно в точку. Весь смысл - переделить деньги в свою пользу. Ещё больше денег в карман небольшой группы клубов. Хотя и так вроде бы куда больше.
А лучше когда деньги текут кучке шиновников, которые монополизировали футбол и за бабки закрывают на некоторые вещи глаза. Крупные турниры смотрят из-за больших команды которые и приносят больше всего дохода, тогда бы почему им не забирать эти деньги себе?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Svetlana Ivanova
Уж кому кому, но явно не тебе разглагольствовать о жадности и лжи.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wojtech66
Как же он надоел, этот нытик... Футбол - спорт для людей? Ну так чего ты запрещаешь Суперлигу? Сам приватизируешь право проводить соревнования.
Болельщики сами решат - будут ли они это смотреть, конкурентоспособен ли будет этот продукт.
Или завтра пацаны за гаражом захотят забить пульку, так им придется разрешение у УЕФА спрашивать?
Обыкновенный лицемер.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nike of FW
что-же, пройдемся по сказкам ..... Чеферин и УЕФА - это жадная бабка из Золотой рыбки
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ConorNite
Один коррупционер злится, что другой коррупционер отберет аудиторию и часть его грязных миллионов. Каким же стал мир
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадрид наказывает!
Чифирь, у тебя в соревновании 20 лет играл клуб, который платил судьям, ничего не хочешь сделать по этому поводу?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
Для среднего класса вполне бы подошла Суперлига. Хватит средний класс дешевизной кормить, в виде бесполезной Лиги Конференций. Придумали они, ага.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barcelona For Life83
С чефирком перебрал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Насчёт волка он прав, но вот только волков - двое. И Чеферин просто не хочет отдавать недоеденую бабушку зубастому конкуренту, вот и рычит.

А вообще то, что негосударственной монополии позволили присвоить себе такие права - это огромная ошибка, которая должна быть исправлена.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Лисицын
чеферин это планктон, который хочет незаконно забрать краски крабс и всю выручку заведения присвоить себе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Всегда обвиняй оппонентов в том, в чём повинен сам. Трюк старый как сказочка.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimamak10
Ответ Мадрид наказывает!
Мне неинтересно смотреть даже Лигу Европы (ну, разве что поржать над кое-кем)), а Лигу Конференций я в принципе не включал.
Я лигу конференций тоже не смотрю , гляну финал если туда попадёт вест Хэм , но я рад что появилась лига конференций , в лиге Европы стало меньше команд и более слабые команды типа из Финляндии/ Швеции перешли туда. Но лига Европы интересная все же , если кто -то предпочитает смотреть только топ матчи , то лига Европы не подходит , но все же там много интересных матчей)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Просто у бабушки есть катарский любимчик, вот и все
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kyancey
Ответ Мадрид наказывает!
Мне неинтересно смотреть даже Лигу Европы (ну, разве что поржать над кое-кем)), а Лигу Конференций я в принципе не включал.
Хорош😂😂😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий