Александер Чеферин: «Основатели Суперлиги – это волк из «Красной Шапочки», готовый съесть бабушку»

Президент УЕФА сравнил сравнил основателей Суперлиги с героями сказки «Красная Шапочка»

«Они говорят, что хотят спасти футбол, но правда в том, что основатели Суперлиги – это герой из «Красной Шапочки» [волк], готовый съесть бабушку. К счастью, никто не умер от этого.

Это проявление эгоизма, жадности, которые превыше солидарности. Постыдная ложь. Наследники вместо строителей. Сражаются за финансовую выгоду, а не за трофеи.

Футбол – спорт для людей. Приватизация футбола – это миф, и это необходимо изменить. Чемпионаты – краеугольный камень нашего проекта. У нас есть поддержка ЕСА [ ], и мы благодарим .

Если разрыв между богатыми и бедными будет увеличиваться, в футболе и в обществе, модель может оказаться нежизнеспособной. Что-то надо делать и для среднего класса. Для этого мы увеличили количество соревнований, например, создали », – сказал на конгрессе УЕФА.

Тебас о Суперлиге: «Волк, который притворяется бабушкой, чтобы всех обмануть. Понятно, что гранды будут всем управлять»

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