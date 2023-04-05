Александр Мостовой: «А почему «Спартак» должен выглядеть ярко? Есть «Зенит», который из года в год становится чемпионом, пальма первенства по яркости игры у них»

Александр Мостовой поделился мнением об игре «Спартака»

«А почему «Спартак» должен выглядеть ярко? Есть « », который из года в год становится чемпионом.

Пальма первенства по яркости игры у них. А другие команды на одном плюс-минус уровне и создают интригу с «Зенитом». Поэтому делать акцент на то, что «Спартак» что-то там должен не стоит. Перед началом сезона я говорил – воспринимайте спокойно.

Во многих клубах ситуация как в «Спартаке». Игра замкнута на одного лидера. Не может же быть двух Промесов. Чтобы найти замену, нужны люди, которые это человека «увидят». Не всем дано «видеть» таких молодых футболистов, а потом еще и раскрыть их.

Помните период, когда в покупали никому не известных игроков? Которые приезжали и становились лучшими. Это тяжело, не всем дано. Как можно «увидеть», если в футбол не играл?

На словах миллион агентов скажут: «Этот хороший». Ты деньги плати, тебе, что нужно, скажут. Чтобы чемпионат стал более зрелищным, нужно чтобы в клубах было больше людей, которые были в футболе.

Ясно, что деньги играют большую роль, но, рядом с деньгами должны быть люди, которые в футболе лучше разбираются», – сказал игрок « » .