Александр Мостовой: «А почему «Спартак» должен выглядеть ярко? Есть «Зенит», который из года в год становится чемпионом, пальма первенства по яркости игры у них»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Квинси Промес Футбол

Александр Мостовой поделился мнением об игре «Спартака»

«А почему «Спартак» должен выглядеть ярко? Есть «Зенит», который из года в год становится чемпионом.

Пальма первенства по яркости игры у них. А другие команды на одном плюс-минус уровне и создают интригу с «Зенитом». Поэтому делать акцент на то, что «Спартак» что-то там должен не стоит. Перед началом сезона я говорил – воспринимайте спокойно.

Во многих клубах ситуация как в «Спартаке». Игра замкнута на одного лидера. Не может же быть двух Промесов. Чтобы найти Промесу замену, нужны люди, которые это человека «увидят». Не всем дано «видеть» таких молодых футболистов, а потом еще и раскрыть их.

Помните период, когда в ЦСКА покупали никому не известных игроков? Которые приезжали и становились лучшими. Это тяжело, не всем дано. Как можно «увидеть», если в футбол не играл?

На словах миллион агентов скажут: «Этот хороший». Ты деньги плати, тебе, что нужно, скажут. Чтобы чемпионат стал более зрелищным, нужно чтобы в клубах было больше людей, которые были в футболе.

Ясно, что деньги играют большую роль, но, рядом с деньгами должны быть люди, которые в футболе лучше разбираются», – сказал игрок «Спартака» Александр Мостовой.

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14 комментариев

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Виталий
Иди регламент кубка изучай , эксперт блин ))
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Evengar
Кому как -кому яркий, кому нет. Но одно точно - Спартак стал однообразным. И с этим надо что-то делать.
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Новый тренер ФК Спартак
Мостовой такой: Так, в спартак меня не позовут, а если я буду лизать газпрому???
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Александр Зубков
Ответ ConorNite
- Ты хоть раз замечал логику в словах Мостового ? - Нет, не замечал - И я не замечал, а она есть
Парадокс Мостового.
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Wiley Fox
А на пальме малком и барриос

Говорить о яркой игре смешно

Зенит в кубке России о обосрался почему? Потому что там не Газпром банкет

Если бы были еврокубки, то был бы очередной провал зенита, ведь надо было бы чистить кузяевых от допинга
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-3
-3
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Vhlam
Ясно, ясно, со Спартаком не обломилось, может получится к газпромовской сиське присосаться?
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-2
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Gustav Forsberg
Ответ Ильдар Фарукшин
Без комментариев
если бы было без комментариев - спортц бы не публиковал)
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KOT_B_yHTAX
А был ли хоть один человек, которого бы Мостовой похвалил?
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-1
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RG26
«Тонкий» заход на то, чтобы стать функционером (играл в футбол, значит «видит»), раз на тренера бумажки нужны
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Алар
После слов "лучше разбираются" надо было Мостовому добавить "как я")))
0
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Aleksey Yashin
"Как можно «увидеть», если в футбол не играл?"

От создателя: "Как можно тренировать - если мячом пожонглировать не можешь?"
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ConorNite
- Ты хоть раз замечал логику в словах Мостового ?
- Нет, не замечал
- И я не замечал, а она есть
+3
-1
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KOTOV71
Беги Саня!
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Ильдар Фарукшин
Без комментариев
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