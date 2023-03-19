Александр Мостовой: «Спартаку» нужно радоваться, что счет лишь 0:2. «Оренбург» еще мог забить»
Александр Мостовой уверен, что «Спартаку» повезло проиграть «Оренбургу» лишь 0:2.
«Я прогнозировал тяжелую игру. Я говорил, что «Спартак» не выиграет. Как аргументы приводил синтетическое поле и запредельный настрой у соперника. Они тем более до этого разгромили «Сочи».
К синтетическому покрытию «Спартак» не мог привыкнуть, особенно в первом тайме. Из-за этого были ошибки. Мне это видится так.
Вот так получилось. Во втором тайме «Спартак» хотел что-то поменять, но уже не было возможностей.
На самом деле им нужно радоваться, что счет всего лишь 0:2. «Оренбург» там мог забивать и еще», – заявил бывший полузащитник красно-белых.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Сам Мостовой радовался и такому счёту...
Что за олень 🤦🏻♂️
Второй гол - шедевр!