Александр Мостовой: «Спартаку» нужно радоваться, что счет лишь 0:2. «Оренбург» еще мог забить»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Оренбург стадион Газовик Футбол

Александр Мостовой уверен, что «Спартаку» повезло проиграть «Оренбургу» лишь 0:2.

«Я прогнозировал тяжелую игру. Я говорил, что «Спартак» не выиграет. Как аргументы приводил синтетическое поле и запредельный настрой у соперника. Они тем более до этого разгромили «Сочи».

К синтетическому покрытию «Спартак» не мог привыкнуть, особенно в первом тайме. Из-за этого были ошибки. Мне это видится так.

Вот так получилось. Во втором тайме «Спартак» хотел что-то поменять, но уже не было возможностей.

На самом деле им нужно радоваться, что счет всего лишь 0:2. «Оренбург» там мог забивать и еще», – заявил бывший полузащитник красно-белых.

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13 комментариев

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AVSamaranch
На самом деле им нужно радоваться, что счет всего лишь 0:2....
Сам Мостовой радовался и такому счёту...
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Samoilov.com.70
Ответ Очки Дани Алвеса
При всем уважении к действительно ярким моментам у КБ, Оренбург на контратаках тоже пару-тройку раз не наказал. Так что и 2-2 могло быть ровно с такой же вероятностью, как и 5-2 или 5-0
Очки одень. Один момент у Оренбурга был не считая голов
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Konstantin Zorin
Всё верно. Удивительно трезвое суждение.
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Samoilov.com.70
Мостовой ,у Спартака было тоже 4 момента и счёт был бы другим
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Lex Lutor
даю миллион рублей тому, кто отгатит этого эксперта и предоставит доказательства)
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Martin Naceri
Значит 0:2 радуемся,0:3 грустим?))
Что за олень 🤦🏻‍♂️
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-1
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Спартак Уокер
Царь проснулся
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Игорь Попов
А ведь это мысль😬
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Arman FCSM
Смотрел обзор матча. В кои-то веке соглашусь с Мостовым. Проиграли матч практически вчистую
+4
-2
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Alestern
Спартак тоже мог забить неоднократно :)
+5
-2
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Очки Дани Алвеса
Ответ Spartakus1984
Ну Вообще то Шамар не попал по воротам Оренбурга с места и Соболев попал в перекладину.Так то и 2-2 мого быть,но Мостовой то специально видит только негатив,ему Абасскаль покоя не дает.Гниль.
При всем уважении к действительно ярким моментам у КБ, Оренбург на контратаках тоже пару-тройку раз не наказал. Так что и 2-2 могло быть ровно с такой же вероятностью, как и 5-2 или 5-0
+5
-4
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alexsem69
Оренбург приятное впечатление производит своей игрой.
Второй гол - шедевр!
+2
0
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Spartakus1984
Ну Вообще то Шамар не попал по воротам Оренбурга с места и Соболев попал в перекладину.Так то и 2-2 мого быть,но Мостовой то специально видит только негатив,ему Абасскаль покоя не дает.Гниль.
+8
-5
+3
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