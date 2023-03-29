Мостовой о победах Бельгии: «Сильная команда, но это не успех Тедеско. Его выгнали из всех клубов в последнее время»

Теги Спартак Сборная Бельгии по футболу Александр Мостовой Доменико Тедеско Футбол

Александр Мостовой не считает победы сборной Бельгии успехом Доменико Тедеско.

Тедеско одержал две победы в первых матчах во главе бельгийской команды – над Швецией (3:0) в отборе к Евро и над Германией (3:2) в товарищеской встрече.

«Нужно смотреть весь отборочный цикл Евро-2024. Сборная Бельгии действительно хорошая команда. Мы не знаем, что произошло с ней на чемпионате мира.

Может быть, им надо было раньше менять тренера, Мартинес их уже долго тренировал, поэтому, возможно, назрело какое-то перестроение. Но для меня ничего не изменилось, сборная Бельгии по-любому хорошая команда, и футболисты там классные.

Теперь пришла перезагрузка после чемпионата мира, они же сделали выводы после провала на мундиале. Лукаку уже давно списывают со счетов и кричат, что он не тот. Ромелу забил три гола Швеции.

Это нельзя назвать успехом Тедеско. Последние успехи Доменико – это то, что его выгнали из всех клубов в последнее время. Он участвует в отборочном цикле к Евро с сильной командой, ну и обыграли немцев, молодцы.

Но мы знаем, что Бельгия хорошая команда, посмотрим, что дальше будет. Успех – это победа казахов над Данией. И то, надо быть скромнее», — сказал бывший футболист сборной России.

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62 комментария

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Pb-SE
Это он за Бельгию так переживает, что даже товарняки смотрит? Или специально за Тедеско следит?
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Valentin Kompaneytsev
Мостового жаба давит.
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SGS55
Это - мой успех! Ведь находятся те, кто меня спрашивает обо всём..., а Тедеско про меня ,- не спрашивают, - значит я круче!!!! Не зря я всю жизнь в "футболе".... Не то, что какой то там Тедеско... Нашли авторитет - Тедеско... Кто он такой, этот Тедеско...
"Тедеско", блин.... То же мне....
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Борис Гигачад
"сильная" Бельгия ни разу в 21 веке не то что не выигрывала, а даже не играла вничью с Германией, поэтому данный результат, своего рода, исторический.

впрочем, сальноволосый в принципе неадекватен, поэтому не имеет смысла всерьёз его лепет разбирать.
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Никита Доблер
Да ты ######, как говорил казахский классик
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bomzerub
Полумный царь.
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WizerionII
"Тебя не уволят из клуба, если ты не будешь в нем работать"- Сашка Мостовой.
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Лёха Жданчик
Мостовой: Тедеско уволили из Лейпцига...
Журналист: А у вас последнее место в медиалиге в россии
Мостовой: Но меня же не уволили...
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Никита Мурин
А кого в последнее время не выгоняли из клубов вообще, кроме Пепа, Клоппа и.. Семака)
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Arti22
По фактам раскидует
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Северный болельщик
Тедеско молодец, востребованный тренер. И с лицензией!
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ТТД Бубнова
От царя до шута один шаг.
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Андрей Краснослободцев
Ответ sabrusov
вместо Моста можно уже бота написать, настолько предсказуемо все, что он говорит
Это он подделал запись разговора Пригожина
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ТТД Бубнова
Ответ Slavnov
Выгнали бы и из спартака,но он сам решил убежать,заранее зная чем закончится
Александр, перелогиньтесь
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IGrigoriev
Мостовому просто Зарема нравится. Но он не знает, как лучше к ней подкатить, так что сделал, как умеет.
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Владимир Дмитриев
Какой фантастический ......! Его никогда, ни откуда, не выгонят! Факт! Потому что никто, никогда его не возьмёт!
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зато патриот
когда нибудь он догадается что у него берут интервью чтобы все постебались?
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brt202
пора уже книгу цитат Мостового издать
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Do Cent
При Царе была бы ещё сильней! Он бы их ещё и чеканить научил.
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Ильдар Фарукшин
Без комментариев
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Пинающий Достоинства
Докатился Тодеско до….забор, до сборной Бельгии))
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Powerlifting
Мостовой был хорошим футболистом,но блин как рот открывает... фу таким быть. Мне кажется зависть его настолько жрет изнутри,что живется ему довольно не просто)))
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Владимир Молявин
Царь, как всегда, в своём репертуаре.
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Metalloid
Ответ sabrusov
вместо Моста можно уже бота написать, настолько предсказуемо все, что он говорит
Словарный объём 100 слов, даже я бота напишу, со своим почти нулевым знанием в этой теме.
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Иван Иванов
Как всегда... С уст царька брызги зависти...
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