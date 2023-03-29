Мостовой о победах Бельгии: «Сильная команда, но это не успех Тедеско. Его выгнали из всех клубов в последнее время»

не считает победы сборной Бельгии успехом .

Тедеско одержал две победы в первых матчах во главе бельгийской команды – над Швецией (3:0) в отборе к Евро и над Германией (3:2) в товарищеской встрече.

«Нужно смотреть весь отборочный цикл Евро-2024. действительно хорошая команда. Мы не знаем, что произошло с ней на чемпионате мира.

Может быть, им надо было раньше менять тренера, Мартинес их уже долго тренировал, поэтому, возможно, назрело какое-то перестроение. Но для меня ничего не изменилось, сборная Бельгии по-любому хорошая команда, и футболисты там классные.

Теперь пришла перезагрузка после чемпионата мира, они же сделали выводы после провала на мундиале. Лукаку уже давно списывают со счетов и кричат, что он не тот. Ромелу забил три гола Швеции.

Это нельзя назвать успехом Тедеско. Последние успехи Доменико – это то, что его выгнали из всех клубов в последнее время. Он участвует в отборочном цикле к Евро с сильной командой, ну и обыграли немцев, молодцы.

Но мы знаем, что Бельгия хорошая команда, посмотрим, что дальше будет. Успех – это победа казахов над Данией. И то, надо быть скромнее», — сказал бывший футболист сборной России.