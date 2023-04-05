Экс-судья Саморано: «Негрейра продавал дым, а «Барса» покупала его по цене золота»

Теги Барселона Ла Лига судьи Альфонсо Пино Саморано Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Экс-судья Альфонсо Пино Саморано высказался о «Барселоне» и деле Негрейры

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

«У нас с Негрейрой были приятельские отношения. Мы говорили друг другу «привет» и «пока». Никто не мог представить такого.

Да, мы все [действующие и бывшие судьи] обсуждаем это дело. И мы все согласны, что Негрейра продавал дым, а «Барса» покупала его по цене золота», – сказал бывший испанский арбитр Альфонсо Пино Саморано, работавший на матчах Ла Лиги и Сегунды на протяжении 15 лет.

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36 комментариев

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Goofts
Ответ Полуэктов Пётр
Да. Факт дачи взятки фиксируется в момент передачи денег, а не по факту "выполнения оплаченной услуги".
Является ли взяткой, договор оплаченный Барселоной Негейре? даже налоги оплачивали)
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Nika13
Ответ vals1702
20 лет платили за дым ))) так не бывает
с 2001 по 2013 барса платила негрейре 300 тысяч евро за сезон, что абсолютные копейки для топ клуба. с 2014 по 2018 чуть меньше миллиона, и это идеально вписывается в эпоху бартомеу, когда за любую малейшую услугу барса переплачивала в десятки раз
если негрейра подговаривал судей за такие расценки, то матчи может покупать даже эльче
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Лапорта бы сказал Premium Air
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Goofts
Ответ DpeMa111
Дыма без огня не бывает, если докажут хоть один случай взятки судье, Барсе можно будет вешаться
Взятка? Во официальному договору, к тому же и налоги за него платили
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Кингстон
На его месте должен был быть я! (с)
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Artur Artur
Ответ Зелёный гопник
Шахтёр продавал тик-токера Мудрика, а Челси покупал его по цене топового футболиста 😅
Смотрю у тебя какая то личная неприязнь к нему. Везде своих пять копеек про него вставляешь. Это только потому что он хохол?! Надо же так соседа ненавидеть))
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СД18
Ответ Полуэктов Пётр
Многие комментаторы этого дела на спортс не понимают такой простой момент: Если Негрейра, пользуясь служебным положением, требовал с Барселоны взятку за то, чтобы ее судили ЧЕСТНО (не подсуживали, а просто судили честно), а Барселона на эту взятку согласилась и платила 18 лет, то Барселона не является пострадавшей стороной. В этом случае Негрейра - взяточник, а Барселона - взяткодатель. Именно поэтому в данном случае вы не увидите никакого подсуживания в пользу Барселоны. И именно поэтому она в уголовном деле фигурирует как преступник (ну пока подозреваемый, раз расследование продолжается, но сути не меняет), наравне с Негрейрой. Вот цитата Негрейры по этому делу, подтверждающая вероятную схему выше: "Это давало им уверенность, что в судейском комитете не принималось предвзятых решений"(с)
Взятку по договору официальному ни кто не дает, успокойтесь уже.
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fargys
Ответ AnMe
Пока не прекратят поддерживать суперлигу, не закроют все это. Не удивлюсь, если еще что-то найдут. Все прямо сказал Инфантино, не церемонясь.
Цитату Инфантино можно привести?
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шампион
Снимает ли это ответственность с Бчк? Они платили огромные деньги должностному лицу. Они покупали нечестное преимущество. Если это сойдет им с рук, как хотят наивные сектанты со спорца, завтра все клубы начнут платить. Барселона должна быть отправлена в сегунду - это минимум.
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Altim
Ответ vals1702
20 лет платили за дым ))) так не бывает
В футболе- сплошь и рядом бывает.
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гилберт
А почему прокуратура Каталонии мочит свой клуб?
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Boni Jek
Очередной 🤡
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Raindrop Drop Top
Мудрики по 100 лямов это тоже дым по цене золота, в таком случае судить будем?
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прощай Роналду
Ответ Дани Алисса
а Спартак в пердив
Он итак там)
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DpeMa111
Дыма без огня не бывает, если докажут хоть один случай взятки судье, Барсе можно будет вешаться
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A K
Ответ Валера, уходи!!!
а если дать взятку должностному лицу, а тот деньги присвоит, но "заказ" не выполнит - это считается "преступлением"?
Тут даже два состава: кто давал - взяткодатель, а кто брал - мошенник.
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Goofts
Сейчас местные эксперты будут говорить, что это не так.
А реального примера в Ла лиге привести не могут, более того, это Судьи Барсу лишили 2ух Чемпионств в период Негейры в пользу Мадридского кабинета
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Полуэктов Пётр
Многие комментаторы этого дела на спортс не понимают такой простой момент:
Если Негрейра, пользуясь служебным положением, требовал с Барселоны взятку за то, чтобы ее судили ЧЕСТНО (не подсуживали, а просто судили честно), а Барселона на эту взятку согласилась и платила 18 лет, то Барселона не является пострадавшей стороной. В этом случае Негрейра - взяточник, а Барселона - взяткодатель.
Именно поэтому в данном случае вы не увидите никакого подсуживания в пользу Барселоны. И именно поэтому она в уголовном деле фигурирует как преступник (ну пока подозреваемый, раз расследование продолжается, но сути не меняет), наравне с Негрейрой.
Вот цитата Негрейры по этому делу, подтверждающая вероятную схему выше:
"Это давало им уверенность, что в судейском комитете не принималось предвзятых решений"(с)
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человек-муравей человек-физрук
Саморано: Барса платила челу который ничего не мог решит а Перес платил нам лично
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Nemat A
Ясное дело, что все кто причастны, всем до кого доходила часть этих денег сейчас будут всячески спасать задницу Негрейры, и следственно свою. Платить деньги за какие-то там отчеты, на протяжении 17 лет, да еще много миллионов даже идиот не поверит в это.
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Дани Алисса
Ответ прощай Роналду
Ну что, Перец Тебас УЕФА, ВЫКУСИЛИ! 🤣👍🏻 с Реала снять очки за домогательства, Тебаса посадить пожизненно, УЕФА расформировать нафиг! 🔥🔥🔥
а Спартак в пердив
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Полуэктов Пётр
Ответ Валера, уходи!!!
а если дать взятку должностному лицу, а тот деньги присвоит, но "заказ" не выполнит - это считается "преступлением"?
Да. Факт дачи взятки фиксируется в момент передачи денег, а не по факту "выполнения оплаченной услуги".
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Born is the King
Нашли наконец-то всё скинуть на Негрейру , а Барселонка наивная и не виноватая
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Виктор Кашшаи
Бартомеу увеличил выплаты Негрейре.
Кто-то удивлен?
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ConorNite
Какие пестрые фразы.. "Дым", "по цене золота". Не затерялся бы он здесь.
Кстати, Sports, наймите уже человека, который не ужасен в грамматике, орфографии и пунктуации. В конце повествовательного предложения ставится точка. Судя по вашим первым абзацам, вам с этим правилом не по пути.
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