Экс-судья Саморано: «Негрейра продавал дым, а «Барса» покупала его по цене золота»

Экс-судья Альфонсо Пино Саморано высказался о «Барселоне» и деле Негрейры

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета . «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

«У нас с Негрейрой были приятельские отношения. Мы говорили друг другу «привет» и «пока». Никто не мог представить такого.

Да, мы все [действующие и бывшие судьи] обсуждаем это дело. И мы все согласны, что продавал дым, а «Барса» покупала его по цене золота», – сказал бывший испанский арбитр Альфонсо Пино Саморано, работавший на матчах Ла Лиги и Сегунды на протяжении 15 лет.

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