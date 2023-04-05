Экс-судья Саморано: «Негрейра продавал дым, а «Барса» покупала его по цене золота»
Экс-судья Альфонсо Пино Саморано высказался о «Барселоне» и деле Негрейры
Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.
«У нас с Негрейрой были приятельские отношения. Мы говорили друг другу «привет» и «пока». Никто не мог представить такого.
Да, мы все [действующие и бывшие судьи] обсуждаем это дело. И мы все согласны, что Негрейра продавал дым, а «Барса» покупала его по цене золота», – сказал бывший испанский арбитр Альфонсо Пино Саморано, работавший на матчах Ла Лиги и Сегунды на протяжении 15 лет.
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если негрейра подговаривал судей за такие расценки, то матчи может покупать даже эльче
А реального примера в Ла лиге привести не могут, более того, это Судьи Барсу лишили 2ух Чемпионств в период Негейры в пользу Мадридского кабинета
Если Негрейра, пользуясь служебным положением, требовал с Барселоны взятку за то, чтобы ее судили ЧЕСТНО (не подсуживали, а просто судили честно), а Барселона на эту взятку согласилась и платила 18 лет, то Барселона не является пострадавшей стороной. В этом случае Негрейра - взяточник, а Барселона - взяткодатель.
Именно поэтому в данном случае вы не увидите никакого подсуживания в пользу Барселоны. И именно поэтому она в уголовном деле фигурирует как преступник (ну пока подозреваемый, раз расследование продолжается, но сути не меняет), наравне с Негрейрой.
Вот цитата Негрейры по этому делу, подтверждающая вероятную схему выше:
"Это давало им уверенность, что в судейском комитете не принималось предвзятых решений"(с)
Кто-то удивлен?
Кстати, Sports, наймите уже человека, который не ужасен в грамматике, орфографии и пунктуации. В конце повествовательного предложения ставится точка. Судя по вашим первым абзацам, вам с этим правилом не по пути.