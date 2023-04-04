Ла Лига проведет внеочередное заседание из-за дела Негрейры. Совет директоров хочет, чтобы Лапорта дал объяснения 19 апреля

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Жоан Лапорта Хавьер Тебас Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Экстренное заседание Ла Лиги по делу Негрейры запланировано на 19 апреля

Как сообщает Relevo, Ла Лига созывает внеочередное собрание совета директоров в расчете получить пояснения насчет платежей вице-президенту Технического судейского комитета, которые «Барселона» производила в течение длительного периода.

Члены Генеральной ассамблеи ожидают, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта согласится приехать и объясниться, а также рассчитывают, что «Реал» также начнет более активно выступать по данному вопросу и поддержит всеобщее стремление добиться ответов.

Также на заседании рассмотрят состояние работы рефери. Клубы возмущает то, что в Испании судьи получают заметно больше, чем в других странах, есть вопросы и по критериям судейства.

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18 комментариев

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Inside 88 LW
Ответ Полуэктов Пётр
В уголовном деле? Абсолютно не причем. Но в этой новости речь про заседание Ла Лиги. Поэтому в ней должны принимать участия руководители клубов. Поэтому они на него и приглашены. И на заседании Ла Лиги не будет вынесено никаких решений по уголовному делу. Это не в их юрисдикции. Лига может заседать сколько угодно и по каким угодно вопросам. p.s. И еще очень странно слышать от некоторых подобную ерунду: "Лапорта уже всё сказал..." Лапорта назначил на 12 апреля заседание, а до этого срока Барселона не дала ни одного официального объяснения. Поэтому на данный момент Лапорта не сказал НИЧЕГО.
Получается ты в первом посте козырнул некими познаниями с юрфака 1-го курса - просто так? Я верно понял?)
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Полуэктов Пётр
Ответ Inside 88 LW
Хорошо юрист, ответь тогда пожалуйста на вопрос: причем тогда к этому делу Перес? И по какой причине он должен активно выступать? В данной статье Тебас собирает кружок, тут нет никакой уголовной ответственности. Почему ты человек в глаза ... Читай статью. В прокуратуре уже 18 лет ждут доказательств... Тебас им по ошибке черновики и записки от жены присылает.
В уголовном деле? Абсолютно не причем.
Но в этой новости речь про заседание Ла Лиги. Поэтому в ней должны принимать участия руководители клубов. Поэтому они на него и приглашены.
И на заседании Ла Лиги не будет вынесено никаких решений по уголовному делу. Это не в их юрисдикции.
Лига может заседать сколько угодно и по каким угодно вопросам.

p.s. И еще очень странно слышать от некоторых подобную ерунду: "Лапорта уже всё сказал..."
Лапорта назначил на 12 апреля заседание, а до этого срока Барселона не дала ни одного официального объяснения. Поэтому на данный момент Лапорта не сказал НИЧЕГО.
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Inside 88 LW
Ответ Меган Лайф
При том, что ла лиге нужен план выхода из кризиса
Депортиво, Валенсия, Севилья - теперь нужно ещё и Барсу? Хорошие планы - только это не выход из кризиса а вход.
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Меган Лайф
Ответ Inside 88 LW
Хорошо юрист, ответь тогда пожалуйста на вопрос: причем тогда к этому делу Перес? И по какой причине он должен активно выступать? В данной статье Тебас собирает кружок, тут нет никакой уголовной ответственности. Почему ты человек в глаза ... Читай статью. В прокуратуре уже 18 лет ждут доказательств... Тебас им по ошибке черновики и записки от жены присылает.
При том, что ла лиге нужен план выхода из кризиса
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Inside 88 LW
Ответ Полуэктов Пётр
Лапорта не может не фигурировать в деле. В деле фигурирует Барселона, как юр. лицо. Лапорта - руководитель юр. лица, а значит он не может не фигурировать в деле. Люди почему-то то ли в уши, то ли в глаза долбятся. Это дело уже давно за пределами футбола. Это УГОЛОВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ. Это дело расследует прокуратура Испании. Тут на лицо дача взятки должностному лицу. И прокуратура не будет выяснять кто и как судил Барселону на поле. Они будут выяснять имел ли место факт дачи взятки (а это определяется не по факту оказание оплаченных услуг).
Хорошо юрист, ответь тогда пожалуйста на вопрос:
причем тогда к этому делу Перес? И по какой причине он должен активно выступать?
В данной статье Тебас собирает кружок, тут нет никакой уголовной ответственности. Почему ты человек в глаза ... Читай статью. В прокуратуре уже 18 лет ждут доказательств... Тебас им по ошибке черновики и записки от жены присылает.
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Полуэктов Пётр
Ответ Inside 88 LW
Лапорта в деле не фигурирует. Такая не компетенция - перебор уже)) Лапорта не приедет - он давно уже озвучил свое мнение. Пусть Перес приезжает и они с Тебасом решают о деле Негрейры. Маразм чистой воды.
Лапорта не может не фигурировать в деле.
В деле фигурирует Барселона, как юр. лицо. Лапорта - руководитель юр. лица, а значит он не может не фигурировать в деле.
Люди почему-то то ли в уши, то ли в глаза долбятся. Это дело уже давно за пределами футбола. Это УГОЛОВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ. Это дело расследует прокуратура Испании. Тут на лицо дача взятки должностному лицу.
И прокуратура не будет выяснять кто и как судил Барселону на поле. Они будут выяснять имел ли место факт дачи взятки (а это определяется не по факту оказание оплаченных услуг).
+5
-3
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Raul14
Надо убрать фк Негрейру, расформировать и аннулировать все титулы с 2000-х ))
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Кирилл
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Этот плут Лапорта же обещал пресс-конференцию, но никак не может придумать, как отмазываться 😂
Так пресс-конференция сразу была назначена на 12 апреля - в чем «плут» то и «не может придумать, как отмазываться» ?)
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90 Minutes
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Выявить виновных!
Когда уже нервничать перестанешь
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Эдвард Джеймс Кенуэй
С Тебаса ничего не хотят спросить?)
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falkao2013
Пусть вызывают Негрейру,Роселя и Бартомеу. Против них заведено дело. Лапорта может только послать этот совет. Он уже всё всем давно сказал. Тебас вновь активизировался,как бы самому не оказаться по ту сторону решётки.
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Оливер Кан удаляет Роберту
Этот плут Лапорта же обещал пресс-конференцию, но никак не может придумать, как отмазываться 😂
+2
-5
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blaugrano
Чифирин нетривиально дал понять, что эти разборки давно вышли за пределы Испании. И дело касается не только Барсы и Ла Лиги.
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Alejandro_27
Так сначала Тебасу нужно дать объяснения
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ARIGAMI ARIGAMI
Выявить виновных!
0
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Parce
А че еще хотят? Топят клуб да и лигу в целом, но что-то дофига требовательные.
Может они отчитаюсь о работе в лиге в целом? С топ чемпионата с двумя великими командами до топ 4 лиги.
Или про сделку с CVC отчитаются?
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Alda
Дайте угадаю, про кого все тут будут писать ,начинается на Те и кончается на Бас?
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Inside 88 LW
Лапорта в деле не фигурирует.
Такая не компетенция - перебор уже))
Лапорта не приедет - он давно уже озвучил свое мнение. Пусть Перес приезжает и они с Тебасом решают о деле Негрейры. Маразм чистой воды.
+12
-8
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