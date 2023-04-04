Ла Лига проведет внеочередное заседание из-за дела Негрейры. Совет директоров хочет, чтобы Лапорта дал объяснения 19 апреля
Экстренное заседание Ла Лиги по делу Негрейры запланировано на 19 апреля
Как сообщает Relevo, Ла Лига созывает внеочередное собрание совета директоров в расчете получить пояснения насчет платежей вице-президенту Технического судейского комитета, которые «Барселона» производила в течение длительного периода.
Члены Генеральной ассамблеи ожидают, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта согласится приехать и объясниться, а также рассчитывают, что «Реал» также начнет более активно выступать по данному вопросу и поддержит всеобщее стремление добиться ответов.
Также на заседании рассмотрят состояние работы рефери. Клубы возмущает то, что в Испании судьи получают заметно больше, чем в других странах, есть вопросы и по критериям судейства.
Но в этой новости речь про заседание Ла Лиги. Поэтому в ней должны принимать участия руководители клубов. Поэтому они на него и приглашены.
И на заседании Ла Лиги не будет вынесено никаких решений по уголовному делу. Это не в их юрисдикции.
Лига может заседать сколько угодно и по каким угодно вопросам.
p.s. И еще очень странно слышать от некоторых подобную ерунду: "Лапорта уже всё сказал..."
Лапорта назначил на 12 апреля заседание, а до этого срока Барселона не дала ни одного официального объяснения. Поэтому на данный момент Лапорта не сказал НИЧЕГО.
причем тогда к этому делу Перес? И по какой причине он должен активно выступать?
В данной статье Тебас собирает кружок, тут нет никакой уголовной ответственности. Почему ты человек в глаза ... Читай статью. В прокуратуре уже 18 лет ждут доказательств... Тебас им по ошибке черновики и записки от жены присылает.
В деле фигурирует Барселона, как юр. лицо. Лапорта - руководитель юр. лица, а значит он не может не фигурировать в деле.
Люди почему-то то ли в уши, то ли в глаза долбятся. Это дело уже давно за пределами футбола. Это УГОЛОВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ. Это дело расследует прокуратура Испании. Тут на лицо дача взятки должностному лицу.
И прокуратура не будет выяснять кто и как судил Барселону на поле. Они будут выяснять имел ли место факт дачи взятки (а это определяется не по факту оказание оплаченных услуг).
Может они отчитаюсь о работе в лиге в целом? С топ чемпионата с двумя великими командами до топ 4 лиги.
Или про сделку с CVC отчитаются?
Такая не компетенция - перебор уже))
Лапорта не приедет - он давно уже озвучил свое мнение. Пусть Перес приезжает и они с Тебасом решают о деле Негрейры. Маразм чистой воды.