Ла Лига проведет внеочередное заседание из-за дела Негрейры. Совет директоров хочет, чтобы Лапорта дал объяснения 19 апреля

Экстренное заседание Ла Лиги по делу Негрейры запланировано на 19 апреля

Как сообщает Relevo, созывает внеочередное собрание совета директоров в расчете получить пояснения насчет платежей вице-президенту Технического судейского комитета, которые « » производила в течение длительного периода.

Члены Генеральной ассамблеи ожидают, что президент «Барселоны» согласится приехать и объясниться, а также рассчитывают, что « » также начнет более активно выступать по данному вопросу и поддержит всеобщее стремление добиться ответов.

Также на заседании рассмотрят состояние работы рефери. Клубы возмущает то, что в Испании судьи получают заметно больше, чем в других странах, есть вопросы и по критериям судейства.