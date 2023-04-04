«Реал» считает, что действия «Барсы» нанесли ему ущерб, и хочет быть обвинителем по делу Негрейры. Тогда клуб сможет требовать для виновных заключения или штрафа
«Реал» считает себя пострадавшим в деле о платежах «Барселоны» Хосе Негрейре
В распоряжении La Vanguardia оказался документ, который мадридцы 24 марта направили судье, ведущему дело о выплатах в адрес бывшего вице-президента Технического судейского комитета.
В нем клуб дает понять, что ему «нанесен несомненный ущерб», поскольку действия «Барселоны» склоняли судей к принятию решений в ее пользу и влияли на результаты соревнований.
По этой причине «Реал» попросил предоставить ему возможность участвовать в разбирательстве в качестве частного обвинителя, что позволит ему получать всю информацию о ходе процесса, а также требовать тюремного заключения или штрафа для виновных.
Клуб хочет обеспечить «чистоту спортивных соревнований, в которых принимает участие» и в которых «Барселона» является «одним из главных конкурентов».
Судья направил заявление «Реала» другим участникам процесса, чтобы они выразили мнение о том, как стоит поступить.
«Худшее, что случалось с испанским футболом». Что нового в деле «Барсы» и Негрейры?
давай Барса,давай милая покажи завтра столичным,кто они и что они .
виска антидиктаторская Барса!
Я думал там Тебас докладывает синьору Пересу о том как дела идут.
Плюс определенно от болельщика Барсы.
Ты серьёзно?))))))))