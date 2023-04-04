«Реал» считает, что действия «Барсы» нанесли ему ущерб, и хочет быть обвинителем по делу Негрейры. Тогда клуб сможет требовать для виновных заключения или штрафа

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига происшествия Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Реал» считает себя пострадавшим в деле о платежах «Барселоны» Хосе Негрейре

В распоряжении La Vanguardia оказался документ, который мадридцы 24 марта направили судье, ведущему дело о выплатах в адрес бывшего вице-президента Технического судейского комитета.

В нем клуб дает понять, что ему «нанесен несомненный ущерб», поскольку действия «Барселоны» склоняли судей к принятию решений в ее пользу и влияли на результаты соревнований.

По этой причине «Реал» попросил предоставить ему возможность участвовать в разбирательстве в качестве частного обвинителя, что позволит ему получать всю информацию о ходе процесса, а также требовать тюремного заключения или штрафа для виновных.

Клуб хочет обеспечить «чистоту спортивных соревнований, в которых принимает участие» и в которых «Барселона» является «одним из главных конкурентов».

Судья направил заявление «Реала» другим участникам процесса, чтобы они выразили мнение о том, как стоит поступить.

«Худшее, что случалось с испанским футболом». Что нового в деле «Барсы» и Негрейры?

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58 комментариев

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Виктор Кашшаи
Реал- позор ЛаЛиги!
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FCB1991
Ответ Spiker1606
То есть по твоей логике, если ты нарушал закон, то тебя закрывать нельзя?
Факты, пожалуйста.
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d55gmwnjyr
Ответ truboprovodchik2019
но ведь доказательств подкупа судей именно что нет...
А как тогда это называется,когда судье через левые счета переводят деньги.
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FCB1991
Вор громче всех кричит "Держи вора". Жалкое зрелище.
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Arkadios Avgitidis
Ответ truboprovodchik2019
но ведь доказательств подкупа судей именно что нет...
для маргариновых, молния,- это пока еще,гнев божий)
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Arkadios Avgitidis
Ответ Phantom1289
Реал чет разнылся. Не красит это королевский клуб. Уж тем более, как говориться "чья бы корова мычала". В вопросе касающемся судейства.
!!!!
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Arkadios Avgitidis
карабас понял,что куклы не смогли.... неужели, настало время самому показать свою бороду?
давай Барса,давай милая покажи завтра столичным,кто они и что они .
виска антидиктаторская Барса!
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vancouvercanucks
Ответ Spiker1606
То есть по твоей логике, если ты нарушал закон, то тебя закрывать нельзя?
утютютютю
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falkao2013
"позволит ему получать всю информацию о ходе процесса...."
Я думал там Тебас докладывает синьору Пересу о том как дела идут.
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vancouvercanucks
Ответ Савелий Серов
Уже 3 матч к ряду это говорят...
так они им очко едят, он это имел в виду
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Игорь Климов
Ответ Berekella 999
Мчк малрид самый судейский клаб в мире!
Про МЧК точно сказал!
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EminenceGrise
Воистину Королевский клуб! Никогда не унизится!
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Berekella 999
Ответ Вячеслав Новиков
Ну бавария тогда должна тоже подавать на реал в суд, за забитый Роналду гол с километрового офсайда, который решил исход встречи
Это 10000%....
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Berekella 999
Ответ Муслим Атангулов
че Реал ноет там , и так сколько лч уже взяли
С помощью ручных судей переса реал брал
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василий иванов
звучит как фарс!
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Дядя Артем
Ответ Phantom1289
Реал чет разнылся. Не красит это королевский клуб. Уж тем более, как говориться "чья бы корова мычала". В вопросе касающемся судейства.
Так пусть предъявляют что то Реалу. Или на этом пункте возникают проблемы ?
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Муслим Атангулов
че Реал ноет там , и так сколько лч уже взяли
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Вячеслав Новиков
Ну бавария тогда должна тоже подавать на реал в суд, за забитый Роналду гол с километрового офсайда, который решил исход встречи
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Рустам Атаев
фу реаль🤧
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Boni Jek
реал!!реалу шкафы. Реалушка судейский ты наш )обиделся)...
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Inside 88 LW
Ответ Akbar Djumakulov
Я болельщик Реал Мадрида Думаю это все связано с Суперлигой. Ювентус, Барселона и Реал Мадрид... Только они остались в этом проекте. Не буду удивляться если и Реал Мадриду что-то в этом роде начнут делать обвинение... Тут есть рука УЭФА по любому. Это мое личное мнение. Я истинный болельщик. Но я против чтобы единственный конкурента Реал Мадрида вот так вот убрали. Пусть будет игра, а не театр вокруг игры. С каждым годом футбол превращается бизнес проектом. Игроки от чистого сердца не играют. Зачем такой футбол?
Адекватный болельщик РМ как белая ворона, свои же минусуют)
Плюс определенно от болельщика Барсы.
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Emin Aliev
кры..ы
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nurikkkk
Ответ СуперНегр228
Ну это реально глупо Реалу жаловатся судействе в сторону Барсы,у них там свои Кашшаи,Клаттенбрги,Чакиры,Оливеры,Эрнандес Эрнандесы и т.д
Эрнандес - Эрнандес?))))
Ты серьёзно?))))))))
+4
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truboprovodchik2019
Ответ d55gmwnjyr
Доказательств подкупа судьи против Реала нет,а против Барсы есть.Так что не мычи корова😁
но ведь доказательств подкупа судей именно что нет...
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Berekella 999
Ответ Игорь Климов
Реал в роли потерпевшей стороны? Ха-ха)
Мчк малрид самый судейский клаб в мире!
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