УЕФА хочет принять решение по делу «Барсы» и Негрейры в июне. В союзе понимают, что клуб обжалует возможное отстранение от ЛЧ, и потому не намерены затягивать

УЕФА хочет в начале лета определить для «Барселоны» возможное наказание по делу Негрейры

Как передает Marca, руководство Союза европейских футбольных ассоциаций не заинтересовано в том, чтобы затягивать процесс, и хочет, чтобы вердикт о допуске клуба к чемпионов был вынесен уже в июне.

В УЕФА понимают, что «Барселона» в случае обвинительного приговора будет подавать апелляции в разные инстанции и, пока они будут рассматриваться, искать возможность выступить в ЛЧ-2023/24. Поэтому организация хочет со всем разобраться как можно скорее и не ставить целостность соревнования под угрозу.

Ого, «Барсе» грозит бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?