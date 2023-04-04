УЕФА хочет принять решение по делу «Барсы» и Негрейры в июне. В союзе понимают, что клуб обжалует возможное отстранение от ЛЧ, и потому не намерены затягивать
УЕФА хочет в начале лета определить для «Барселоны» возможное наказание по делу Негрейры
Как передает Marca, руководство Союза европейских футбольных ассоциаций не заинтересовано в том, чтобы затягивать процесс, и хочет, чтобы вердикт о допуске клуба к Лиге чемпионов был вынесен уже в июне.
В УЕФА понимают, что «Барселона» в случае обвинительного приговора будет подавать апелляции в разные инстанции и, пока они будут рассматриваться, искать возможность выступить в ЛЧ-2023/24. Поэтому организация хочет со всем разобраться как можно скорее и не ставить целостность соревнования под угрозу.
Ого, «Барсе» грозит бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?
Вы понимаете, что такое явление как "давать деньги чиновнику" - это взятка и это уголовное преступление.
Но вы явно хотите доказательств того, что данные деньги были предназначены для подкупа судей? Ну а это не тербуется для нарушение закона.
К тому же, сам получатель этих денег сообщил, что назначение этих платежей таково: "Это давало им уверенность, что в судейском комитете не принималось предвзятых решений" (с)
Барсу с ЛЧ в выбросят? Это на статусе турнира хорошо не отобразиться - ну вместо Барсы будет условный Вильярреал играть. Так просмотры и билеты на "Бавария - Барса" лучше и дороже можно продать, чем на "Бавария - Вильярреал".