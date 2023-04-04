УЕФА хочет принять решение по делу «Барсы» и Негрейры в июне. В союзе понимают, что клуб обжалует возможное отстранение от ЛЧ, и потому не намерены затягивать

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

УЕФА хочет в начале лета определить для «Барселоны» возможное наказание по делу Негрейры

Как передает Marca, руководство Союза европейских футбольных ассоциаций не заинтересовано в том, чтобы затягивать процесс, и хочет, чтобы вердикт о допуске клуба к Лиге чемпионов был вынесен уже в июне.

В УЕФА понимают, что «Барселона» в случае обвинительного приговора будет подавать апелляции в разные инстанции и, пока они будут рассматриваться, искать возможность выступить в ЛЧ-2023/24. Поэтому организация хочет со всем разобраться как можно скорее и не ставить целостность соревнования под угрозу.

Ого, «Барсе» грозит бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?

58 комментариев

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90 Minutes
Уефа за счёт Барселоны немного попиариться и все извиняться
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90 Minutes
Ответ Алланур
да толку если постоянно из группы не выходят
Дай да
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Parce
Ответ Пако
Если "Барсу" отстранят от ЛЧ, то это подтолкнёт её ещё больше к СуперЛиге.
Ну будет как с Юве, предложат помощь взамен на отказ от Суперлиги и команды скорее согласятся если это правда. Иначе и дальше будут топит в болоте, а остранение от Еврокубков для таких клубов, это ой ой ой
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Boni Jek
Как и в Испании все завершится мирно. Ну а потом дело будут заводить на реал.
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Рустам Атаев
sos уефа в июне
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Пако
Ответ Parce
Ну ослабить двух участников уже достаточно, Реал один не справится с Суперлигой
Если "Барсу" отстранят от ЛЧ, то это подтолкнёт её ещё больше к СуперЛиге.
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Полуэктов Пётр
Ответ Joel Campbell
Барсу со всех сторон прессуют За что вообще её могут отстранить ? Бы ли бы хотя бы какие-то доказательства ,то уже бы вынесли какой-то вердикт
Доказательств чего конкретно вам не хватает?
Вы понимаете, что такое явление как "давать деньги чиновнику" - это взятка и это уголовное преступление.
Но вы явно хотите доказательств того, что данные деньги были предназначены для подкупа судей? Ну а это не тербуется для нарушение закона.
К тому же, сам получатель этих денег сообщил, что назначение этих платежей таково: "Это давало им уверенность, что в судейском комитете не принималось предвзятых решений" (с)
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Parce
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
крепко взялись за Юве и Барсу. Реал как всегда сухим из воды выходит
Ну ослабить двух участников уже достаточно, Реал один не справится с Суперлигой
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Алланур
да толку если постоянно из группы не выходят
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Dimonty
Как передает Marca... В принципе можно и заканчивать читать, фактуры не будет.
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Adilet
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
у Реала тогда сезонов пять нужно пересматривать
Сезоны вроде 2002 2014 2016-2018
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hannibal ante portas
Лч ничего не потеряет, Лудогорец достойно займет 3 место в группе вместо барсы
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Бухгалтер2021
пора бчк банить
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DolJun
Ответ alberto-m
Кому ты рассказываешь натурал болею за Челси Ну хватит уже пожалуйста не надо таких шуток и поверь мне клинья я к тебе не подбиваю Слава Богу у меня есть девушка до этого у меня была жена у меня трое детей с таким как ты даже если ты останешься последним человеком на Земле и некого будет кроме тебя иметь я лучше найду себе козу
зачем ты оправдываешься?) просто попробуй обратиться к кому-то из местных кулес, думаю они смогут тебе помочь)
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EmilKB24
Ответ Алексей Тарасюк
Чисто с позиции выгоды рассуждаю. Барсу с ЛЧ в выбросят? Это на статусе турнира хорошо не отобразиться - ну вместо Барсы будет условный Вильярреал играть. Так просмотры и билеты на "Бавария - Барса" лучше и дороже можно продать, чем на "Бавария - Вильярреал".
вопрос в том, что УЕФА получает деньги от ТВ контракта. львиную долю. а тв контракт уже продан, внезависимости от участников. поэтому УЕФА в краткосрочной перспективе не теряют финансово.
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EminenceGrise
Ответ Ramis Shameev
Тебас нехороший человек, гнать его надо, той самой метлой
Редиска он!
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alberto-m
Ответ DolJun
ты не первый из местных кулес, который подбивает ко мне клинья) но к твоему сожалению я за барсу не топлю, я натурал)
Кому ты рассказываешь натурал болею за Челси Ну хватит уже пожалуйста не надо таких шуток и поверь мне клинья я к тебе не подбиваю Слава Богу у меня есть девушка до этого у меня была жена у меня трое детей с таким как ты даже если ты останешься последним человеком на Земле и некого будет кроме тебя иметь я лучше найду себе козу
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Алексей Тарасюк
Ответ Syndycate
То есть Барсе можно заниматься коррупцией и платить судейскому корпусу, а УЕФА должна закрывать глаза?) Да и отсутствие Барсы не скажется на ЛЧ, два году уже из группы не могут выйти, а дальше вообще кол-во команд увеличат, и условных Вильярреалов станет только больше)
Я не думаю, что там прямая коррупция есть. Там типа как Газпром продал акции Шредеру. Просто топ-клубы, как видимо, этим балуються и будут продолжать это делать. У них просто в противовесе есть Суперлига
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МГЕР
Ответ Любезный Коссутий
каким она будет фаворитом турнира, если за прошлые 6 игр в группе им накидали 12 мячей? 🤷‍♂️ сравни с 9 пропущенными в чемпе (за 27 игр), где походу вообще некому забивать?
Любезный, не спеши, что бы потом больно не было читать ответы на твои коменты
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Syndycate
Ответ Алексей Тарасюк
Чисто с позиции выгоды рассуждаю. Барсу с ЛЧ в выбросят? Это на статусе турнира хорошо не отобразиться - ну вместо Барсы будет условный Вильярреал играть. Так просмотры и билеты на "Бавария - Барса" лучше и дороже можно продать, чем на "Бавария - Вильярреал".
То есть Барсе можно заниматься коррупцией и платить судейскому корпусу, а УЕФА должна закрывать глаза?) Да и отсутствие Барсы не скажется на ЛЧ, два году уже из группы не могут выйти, а дальше вообще кол-во команд увеличат, и условных Вильярреалов станет только больше)
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Алексей Тарасюк
Чисто с позиции выгоды рассуждаю.
Барсу с ЛЧ в выбросят? Это на статусе турнира хорошо не отобразиться - ну вместо Барсы будет условный Вильярреал играть. Так просмотры и билеты на "Бавария - Барса" лучше и дороже можно продать, чем на "Бавария - Вильярреал".
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МГЕР
Ответ Syndycate
Фаворитом ЛЕ? Хотя погодите ка...
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МГЕР
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
"Фаворитом турнира" Рассмешил 😂😂 Был здесь осенью чел, который называл Барсу фаворитом, потом пропал
Рассмешил, ну и смейся, до поры до времени
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МГЕР
Ответ Иван Гульмеш
Сначала бы из группы выйти правда
Всему своё время
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Любезный Коссутий
конечно, надо дать время на обжалование - рушить турнир тупо
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