Экс-судья Саморано о деле Негрейры: «Меня не просили вести себя хорошо с «Барсой». Никто никогда не говорил нам, кто должен победить»
Экс-судья Альфонсо Пино Саморано в контексте дела Негрейры заявил, что не помогал «Барсе»
Бывший испанский арбитр Альфонсо Пино Саморано, работавший на матчах Ла Лиги и Сегунды на протяжении 15 лет в тот период, к которому относится дело Негрейры, высказался о ситуации.
«Я действительно считаю, что «Барселона» хотела попытаться сделать так, чтобы судейство не навредило им. В мире футбола есть ощущение, что судьи способны навредить конкретной команде. Так почему нет?» – сказал Саморано.
Судья из Мадрида в ходе карьеры работал на семи матчах «Барселоны» (шесть из них – в Ла Лиге, один – в Кубке Испании).
«Ни перед одной из этих игр меня не просили вести себя хорошо с «Барсой». В интервью меня спрашивали о матче «Барселона» – «Бетис», который завершился со счетом 3:3. Очень спорный матч. Но также я должен сказать, что судил игру «Фигерас» – «Барселона», и ее выиграл «Фигерас».
Никто никогда не говорил нам, что делать, кто должен победить, а кто – проиграть. Если бы это было не так, мы бы сказали. У меня всегда была репутация человека, который говорит прямо. Я бы об этом сказал», – заявил Саморано.
«Худшее, что случалось с испанским футболом». Что нового в деле «Барсы» и Негрейры?
«Тебас должен уйти». Теперь уже «Барса» атакует босса Ла Лиги – из-за «ложных доказательств»
Сколько недель прошло и, наконец, кто-то спросил арбитра, работавшего в то время: «А не было ли чего?»
Хотя очевидно, что без непосредственного участия судей это дело никак не могло происходить.
И судья отвечает - все было чисто!
Опросите ещё сотню арбитров. Тут или гигантский сговор или выдуманная история. Не может быть Барселона виновата в одиночестве - только вместе с судьями. Но в силу того, что против судей ничего нет, пытаются обвинить одну Барсу.
Мол, она все сама сделала, сама себе подсуживала, да ещё и никто этого не замечал!
———
Вот и опровержение на ту новость, где говорилось, что Тебас дал ложные сведения по делу Негрейры 🤣
Кулесы 😆🤦🏻♂️
Барселона и преступность по сути синонимы. К примеру Россель, который отсидел. Бартомеу и Лапорте с их финансовыми махинациями туда уже давно пора. Алвез, насильник, будет рад поприветствовать в хату 😂
Даже Эвребе так не сделал 😁
Интересная логика, конечно )
😆