Экс-судья Саморано о деле Негрейры: «Меня не просили вести себя хорошо с «Барсой». Никто никогда не говорил нам, кто должен победить»

Теги Барселона Ла Лига судьи Альфонсо Пино Саморано Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Экс-судья Альфонсо Пино Саморано в контексте дела Негрейры заявил, что не помогал «Барсе»

Бывший испанский арбитр Альфонсо Пино Саморано, работавший на матчах Ла Лиги и Сегунды на протяжении 15 лет в тот период, к которому относится дело Негрейры, высказался о ситуации.

«Я действительно считаю, что «Барселона» хотела попытаться сделать так, чтобы судейство не навредило им. В мире футбола есть ощущение, что судьи способны навредить конкретной команде. Так почему нет?» – сказал Саморано.

Судья из Мадрида в ходе карьеры работал на семи матчах «Барселоны» (шесть из них – в Ла Лиге, один – в Кубке Испании).

«Ни перед одной из этих игр меня не просили вести себя хорошо с «Барсой». В интервью меня спрашивали о матче «Барселона» – «Бетис», который завершился со счетом 3:3. Очень спорный матч. Но также я должен сказать, что судил игру «Фигерас» – «Барселона», и ее выиграл «Фигерас».

Никто никогда не говорил нам, что делать, кто должен победить, а кто – проиграть. Если бы это было не так, мы бы сказали. У меня всегда была репутация человека, который говорит прямо. Я бы об этом сказал», – заявил Саморано.

«Худшее, что случалось с испанским футболом». Что нового в деле «Барсы» и Негрейры?

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17 комментариев

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korablev
А, батюшки!
Сколько недель прошло и, наконец, кто-то спросил арбитра, работавшего в то время: «А не было ли чего?»
Хотя очевидно, что без непосредственного участия судей это дело никак не могло происходить.
И судья отвечает - все было чисто!

Опросите ещё сотню арбитров. Тут или гигантский сговор или выдуманная история. Не может быть Барселона виновата в одиночестве - только вместе с судьями. Но в силу того, что против судей ничего нет, пытаются обвинить одну Барсу.

Мол, она все сама сделала, сама себе подсуживала, да ещё и никто этого не замечал!
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Екн Лор
У них все в сговоре. Заговор против Барсы, как против Спартака))
Команда которая два сезона подряд вылетает из 4 еврокубков и 8 лет подряд позорится в УЕФА, не должна говорить о заговоре)
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moldfan
Так не мешай УЕФА и Тебасу, давить на Барсу из-за ее решений по суперлиги и блокировку сделки Ла Лиги с фондом CVC.
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SCHOKKKK
Хавьер Тебас: «Барселона», перед передачей письма в прокуратуру, юридический советник Ла Лиги проинформировал Делегатскую комиссию 21 февраля о содержании письма и его документах. Я прояснил ситуацию, а вы?🤔»
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Вот и опровержение на ту новость, где говорилось, что Тебас дал ложные сведения по делу Негрейры 🤣
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Кирилл
Наверное, сейчас тут будут писать что судьи сами не знают что говорят и их все равно «покупала» Барселона ?)
Наверно, он должен был сказать, что действительно помогал Барсе?

Кулесы 😆🤦🏻‍♂️
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SCHOKKKK
Ответ Кирилл
За то, что судьи говорят что их никогда не заставляли судить в пользу Барселоны ?) Интересная логика, конечно )
Ты думаешь преступник вот так просто возьмёт и во всем сознается? Наивный 😂

Барселона и преступность по сути синонимы. К примеру Россель, который отсидел. Бартомеу и Лапорте с их финансовыми махинациями туда уже давно пора. Алвез, насильник, будет рад поприветствовать в хату 😂
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Эрнандес Эрнандес
А что вы ожидали от бывшего судьи? Он должен был признаться, что подсуживал Барсе?
Даже Эвребе так не сделал 😁
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Екн Лор
Ответ Эрнандес Эрнандес
Кулесы говорят, что это дело рук Переса и Тебаса… какой там УЕФА? 😆
У них все в сговоре. Заговор против Барсы, как против Спартака))
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Жизнь Бичары
Ну да, он бы так и признался бы будь это правдой
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Кирилл
Ответ DolJun
барса должна отправиться в сегунду однозначно
За то, что судьи говорят что их никогда не заставляли судить в пользу Барселоны ?)
Интересная логика, конечно )
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Алексей Пославский
Норм так УЕФА копает под суперлигу)
Кулесы говорят, что это дело рук Переса и Тебаса… какой там УЕФА?

😆
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DolJun
барса должна отправиться в сегунду однозначно
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Кирилл
Наверное, сейчас тут будут писать что судьи сами не знают что говорят и их все равно «покупала» Барселона ?)
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Барсик Юрана
Тебас должен сесть однозначно
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ConorNite
СуперЛига дорого стоила Барсе. Сейчас будут пытаться уничтожить репутацию клуба окончательно. Хотя они и не полностью чисты
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Алексей Пославский
Норм так УЕФА копает под суперлигу)
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SCHOKKKK
Ага. Не я, не я и хата не моя 🤣
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