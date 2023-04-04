Экс-судья Саморано о деле Негрейры: «Меня не просили вести себя хорошо с «Барсой». Никто никогда не говорил нам, кто должен победить»

Экс-судья Альфонсо Пино Саморано в контексте дела Негрейры заявил, что не помогал «Барсе»

Бывший испанский арбитр Альфонсо Пино Саморано, работавший на матчах Ла Лиги и Сегунды на протяжении 15 лет в тот период, к которому относится дело Негрейры, высказался о ситуации.

«Я действительно считаю, что «Барселона» хотела попытаться сделать так, чтобы судейство не навредило им. В мире футбола есть ощущение, что судьи способны навредить конкретной команде. Так почему нет?» – сказал Саморано.

Судья из Мадрида в ходе карьеры работал на семи матчах «Барселоны» (шесть из них – в , один – в Кубке Испании).

«Ни перед одной из этих игр меня не просили вести себя хорошо с «Барсой». В интервью меня спрашивали о матче « » – «Бетис», который завершился со счетом 3:3. Очень спорный матч. Но также я должен сказать, что судил игру «Фигерас» – «Барселона», и ее выиграл «Фигерас».

Никто никогда не говорил нам, что делать, кто должен победить, а кто – проиграть. Если бы это было не так, мы бы сказали. У меня всегда была репутация человека, который говорит прямо. Я бы об этом сказал», – заявил Саморано.

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