Глава Ла Лиги Тебас: «Месси не может вернуться в «Барсу» сейчас, но и в «ПСЖ» не должен быть. Парижане делают деньги на нефти и жульничают со спонсорами»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы бизнес Хавьер Тебас деньги Футбол

Президент Ла Лиги считает, что «Барселона» не может позволить себе вернуть Лионеля Месси.

– Что я хотел бы сказать об обоих – и о «Барселоне», и о «ПСЖ».

В «Барселону» – при нынешней экономической ситуации – Месси не может вернуться, если только он существенно не снизит зарплату, что было бы странно. Но и в «ПСЖ» он тоже не может быть.

У этих двух команд очень похожий фонд зарплаты, с той лишь разницей, что у «ПСЖ» меньше доходов, чем у «Барселоны». «ПСЖ» – это машина, которая делает деньги на нефти и жульничает со спонсорами.

– Может ли Ла Лига помочь «Барсе»?

– Единственный, кто может что-то сделать, это «Барса». Я бы хотел, чтобы он вернулся и завершил карьеру в «Барселоне», но это не зависит от нас. Мы не собираемся менять правила, чтобы Месси мог приехать, – сказал Хавьер Тебас.

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18 комментариев

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Игорь Климов
Тебас уже открыто болеет за Реал.
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кто-то
Видимо, Тебас забыл, что значит быть главой лиги и что надо делать, чтобы росла сила и популярность
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Блуждающий странник
Вроде же у ПСЖ никаких конкретных обвинений нет по левым спонсорским контрактам. За это и в суд подать могут на Тебаса, очень много языком чешет
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Real_v_dushe
Тебас, иди на.... в отставку! Ты позорище! Барселоны вообще не должно быть в Примере, где расследование в отношении судей? Где отстранение кабинета от соревнований?
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Камбоджа Иванов
Вводите потолки зарплат во всем футболе. Убирайте спонсоров из числа нефте- газо- добычи, всяких буков и финансовых картелей. И когда мы получим белградский Партизан и албанский Скендербеу, которые во всели щели отдирают Реал, Барселону, ПСЖ и МС (потому что у албанцев и сербов всегда будут рождаться если не топы, то футболисты стабильного европейского уровня, а у грандов не получится скупать всё что движется в более маленьких клубов и Латинской Америки), то именно эти гранды будут скулить, что так нас не устраивает и без трофеев они будут терять по 80% своих "фанатов" (читать - глоров).
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Роман
Странный Тебас. Перебарщивает с другими лигами. У тебя есть Барса ей и занимайся.
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VERBLYUD
Кто ты такой, чтобы решать где будет играть Месси?)))
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Этот Райола хочет денег
Да что же ему чужой чемп так покоя не дает!)
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Parce
Там кстати Ла Лига топ 4 лига в этом году, пока Тебас говорит больше чем остальные главы лиг вместе взятых
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EminenceGrise
Тебас не может попасть в тюрьму прямо сейчас, но и в качестве главы Ла Лиги он уже не должен находиться!
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Los Galácticos
ПСЖ жульничает но карма каждый сезон их за это имеет на футбольном поле.
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Sevuska
Для меркантильного Месси деньги никогда не пахнут ни газом , ничем другим 😎
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Пепкины Квадруплы
Надеюсь Месси уточнит у Тебаса где он должен находится, перед тем как сделать необдуманный шаг в своей карьере.
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Faulheit
если читать текст, а не заголовок, то в чём он не прав?
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Дмитрий Гудков
О как запел, теперь хочет чтобы вернулся
Перес одобрил ему такие рассуждения?
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Inside 88 LW
Так перейди в Лигу 1. Французы такого "специалиста" с руками и ногами вырвут.
Оставь Ла Лигу в покое.
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lovec23
Тебас главный враг чемпионата Испании
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GuruFutbola
Главный попуск футбола после кринжа)
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Ready FoR WaR
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