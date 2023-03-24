Глава Ла Лиги Тебас: «Месси не может вернуться в «Барсу» сейчас, но и в «ПСЖ» не должен быть. Парижане делают деньги на нефти и жульничают со спонсорами»

Президент Ла Лиги считает, что « » не может позволить себе вернуть .

– Что я хотел бы сказать об обоих – и о «Барселоне», и о « ».

В «Барселону» – при нынешней экономической ситуации – Месси не может вернуться, если только он существенно не снизит зарплату, что было бы странно. Но и в «ПСЖ» он тоже не может быть.

У этих двух команд очень похожий фонд зарплаты, с той лишь разницей, что у «ПСЖ» меньше доходов, чем у «Барселоны». «ПСЖ» – это машина, которая делает деньги на нефти и жульничает со спонсорами.

– Может ли Ла Лига помочь «Барсе»?

– Единственный, кто может что-то сделать, это «Барса». Я бы хотел, чтобы он вернулся и завершил карьеру в «Барселоне», но это не зависит от нас. Мы не собираемся менять правила, чтобы Месси мог приехать, – сказал .