Зарплата Лионеля Месси при переходе в «Барсу» будет схожа с той, что он получает в « ».

Переход нападающего в каталонский клуб возможен с экономической точки зрения, сообщает журналистка Fox Sports Argentina и Telemundo Deportes Вероника Брунати.

Если Месси вернется в «Барселону», то будет получать от клуба около 10 млн евро в год. За счет доходов от спонсорских сделок зарплата Лео будет сопоставима с той, что он получает в «ПСЖ».

Срок действующего контракта Месси с «ПСЖ» рассчитан до июня этого года.

Статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.