«Барса» будет платить Месси около 10 млн евро в год в случае возвращения. За счет денег от спонсоров его доход не упадет

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы деньги Футбол

Зарплата Лионеля Месси при переходе в «Барсу» будет схожа с той, что он получает в «ПСЖ».

Переход нападающего в каталонский клуб возможен с экономической точки зрения, сообщает журналистка Fox Sports Argentina и Telemundo Deportes Вероника Брунати.

Если Месси вернется в «Барселону», то будет получать от клуба около 10 млн евро в год. За счет доходов от спонсорских сделок зарплата Лео будет сопоставима с той, что он получает в «ПСЖ».

Срок действующего контракта Месси с «ПСЖ» рассчитан до июня этого года.

Статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.

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103 комментария

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Панк рок группы в России
Ответ yrok77
на банке
Не думаю, на цап или будет Рафинью вытеснять
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Анатолий Шарий
лучше перейти в СА и получать как пеналду разница ощутимая 10-300 млн
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yrok77
Ответ Панк рок группы в России
Хави найдет ему место, я в этом уверен
на банке
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Экселлент
Ответ olimbek
Он имел в виду Гави )
Ты думаешь, я не понял этого?) но написано Фати))
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olimbek
Ответ Экселлент
А при чем тут Фати?😂
Он имел в виду Гави )
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Борис Моисеев
Ответ Никого_нет
Как понять доход не упадёт ? Спонсоры ему бы и в псж эти деньги платили
Так он кроме своих контрактов, будет отщипывать от контрактов Барсы
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Alexandr Donskoy
Ответ Муслим Атангулов
как зп 10млн может быть схожа с зп 30млн
Молча
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Alexandr Donskoy
Ответ Andrew Chepaylo
Да вы блин на вопрос ответите? А то кто то тупо по всем моим последним комментам минусовать пошел.
Ты именно что от меня хотел а
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Alexandr Donskoy
Ответ Andrew Chepaylo
Да вы блин на вопрос ответите? А то кто то тупо по всем моим последним комментам минусовать пошел.
Один минус да я поставил как и ты.И что??
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Панк рок группы в России
Ответ Falsegoalkeeper
С точки зрения игры. Ты можешь представить Месси в машине прессинга Баварии Флика? Я вот не могу. Так вот, Барса при Хави это машина прессинга. Пешеходный футбол Месси не прокатит
Хави найдет ему место, я в этом уверен
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Ахмедияр Алланиян
Ответ Eden Hazard
Кто из них "Пуелом" будет?)
Арахо
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Муслим Атангулов
как зп 10млн может быть схожа с зп 30млн
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Mikhail_66
Твиттер Вероники - достаточно «достоверный источник»
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Krasenkov Artur
Ответ Денис Мартин
Месси один ЛЧ не возьмёт, а Барса пока вообще не конкурентоспособна на европейском уровне.
А я и не говорю,чтобы он один брал, он в барсе год-два отыграет точно.
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bars1998
всём будет хорошо от этого, Ла лиге, Реалу ( Месси сделает уязвимей Барсу) и Самой Барселоне с точки зрения доходов)
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Falsegoalkeeper
Ответ Панк рок группы в России
А как клубу это мешает?
С точки зрения игры. Ты можешь представить Месси в машине прессинга Баварии Флика? Я вот не могу. Так вот, Барса при Хави это машина прессинга. Пешеходный футбол Месси не прокатит
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Falsegoalkeeper
Ответ Eden Hazard
Кто из них "Пуелом" будет?)
Как старые времена два старпера в атаке и 8-2 от Баварии. Месси с руками на поясе и взглядом в даль. На следующий день комментарии про то что Хави физрук, не умеет Месси использовать.
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sacha2
Даже с учётом 1 апреля, получать з/п в 2 раза меньше Левы?:)
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Andrew Chepaylo
Ответ Alexandr Donskoy
Тебе
Да вы блин на вопрос ответите?

А то кто то тупо по всем моим последним комментам минусовать пошел.
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Falsegoalkeeper
Ответ Dexter Dallas
Значит там с финансовой точки зрения полная катастрофа. Тк понятно, что сейчас это больше маркетинг и на построение команды он никак не повлияет. Сколько там в псж пришло спонсоров с его переходом. По-моему писали, что +11 штук.
Вот такое ощущение. Не вижу смысла его подписывать
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NerdFromNerd
Стандартный трюк - выбить побольше деняк у ПСЖ перед новым контрактом, такими провокациями))
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Денис Мартин
Ответ Krasenkov Artur
Они обязаны были сделать так, чтобы он вернулся в барсу и закончил в ней карьеру (хорошо бы ещё с барсой ЛЧ взять )
Месси один ЛЧ не возьмёт, а Барса пока вообще не конкурентоспособна на европейском уровне.
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Alexandr Donskoy
Ответ Andrew Chepaylo
Это когда он готов был бесплатно играть? Они с отцом ультиматумы по зарплате ставили🤡
Тебе
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Alexandr Donskoy
Ответ NerdFromNerd
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Кто обидел
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Falsegoalkeeper
Ответ Артем Андреев
С учëтом того, что в полузащите стабильно выходит Роберто, а Гави играет в атаке, то подписание Месси на адекватном контракте не будет лишним.
При условии, что Месси будет бегать 10 км за матч и прессинговать, как и вся команда. Иначе его ждет судьба Роналду в Манчестере.
+1
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