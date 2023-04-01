«Барса» готова передать Месси часть доходов от спонсоров, продажи билетов и футболок с его именем. Зарплата не превысит 10 млн евро в год до налогов
Ради возвращения Лионеля Месси «Барселона» готова передать ему часть своих доходов.
Как пишет Le Parisien, каталонский клуб работает над возвращением форварда, контракт которого с «ПСЖ» рассчитан до лета этого года.
«Барселона» не сможет платить Лео больше 10 млн евро в год до уплаты налогов.
Чтобы компенсировать нападающему финансовые потери, «Барса» готова передать Месси часть своих спонсорских доходов, а также часть доходов от продажи билетов и футболок с его именем.
Статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.
Вам то какая разница кто придёт в Барсу???
Ах да, обидно что приход Месси в Барсу, не будет провальный как приход рюналду в МЮ.
В принципе будет нам что сказать вам. Посмотрим так же позорно 6 место займёт Барса, как это сделал рюналду. Или всетаки пару разочек выиграет Ла Лигу и другие турниры.
Кстати ,как там Азар поживает???
https://chelseanews.ru/novosti/349029-chelsi-razvel-real-i-eto-stoilo-ispanskomu-grandu-295-millionov.html
295 ЛЯМОВ🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Всего лишь ответка прилетела
🤡
так ты в два раза глупее, потому что изначально сморозил чушь, а потом указываешь людям, что писать ,а что не писать
И этот персонаж,про наличие ума будет говорить?!