«Барса» готова передать Месси часть доходов от спонсоров, продажи билетов и футболок с его именем. Зарплата не превысит 10 млн евро в год до налогов

Ради возвращения « » готова передать ему часть своих доходов.

Как пишет Le Parisien, каталонский клуб работает над возвращением форварда, контракт которого с « » рассчитан до лета этого года.

«Барселона» не сможет платить Лео больше 10 млн евро в год до уплаты налогов.

Чтобы компенсировать нападающему финансовые потери, «Барса» готова передать Месси часть своих спонсорских доходов, а также часть доходов от продажи билетов и футболок с его именем.

Статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.