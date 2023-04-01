«Барса» готова передать Месси часть доходов от спонсоров, продажи билетов и футболок с его именем. Зарплата не превысит 10 млн евро в год до налогов

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы бизнес деньги Футбол

Ради возвращения Лионеля Месси «Барселона» готова передать ему часть своих доходов.

Как пишет Le Parisien, каталонский клуб работает над возвращением форварда, контракт которого с «ПСЖ» рассчитан до лета этого года.

«Барселона» не сможет платить Лео больше 10 млн евро в год до уплаты налогов.

Чтобы компенсировать нападающему финансовые потери, «Барса» готова передать Месси часть своих спонсорских доходов, а также часть доходов от продажи билетов и футболок с его именем.

Статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Ответ Сергей Григорьев
зачем барсе пешеход??? его история здесь закончена,надо идти дальше!!!
Переживаешь за игрока Аль насра или за Тебас мадрид???))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ak83
На самом деле там все намного просто. речь идёт о коммерческих правах на имя футболиста. обычно до 90% этих денег забирает себе клуб, при этом платит игроку хорошую зарплату. Сейчас Барселона идёт по другому пути. Зарплата будет маленькой но % от коммерческих прав на имя футболиста дойдет до 50% в пользу Месси. Вот и вся Математика.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Григорьев
зачем барсе пешеход??? его история здесь закончена,надо идти дальше!!!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ответ Pelerin
Болельщиков бчк нетрудно узнать по комментарию ))
Ты узнаешь его из тысячи...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ответ DeltaForce
А также жену Лапорта,сообщает источник)
Лапорт негодуэт!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Отдадут Лео все рычаги.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
А почему больше всех переживаю игроки Аль Насра???)))
Вам то какая разница кто придёт в Барсу???

Ах да, обидно что приход Месси в Барсу, не будет провальный как приход рюналду в МЮ.

В принципе будет нам что сказать вам. Посмотрим так же позорно 6 место займёт Барса, как это сделал рюналду. Или всетаки пару разочек выиграет Ла Лигу и другие турниры.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Ответ Pelerin
Болельщиков бчк нетрудно узнать по комментарию ))
Так написал, будто чем-то лучше. И главное скобочки не забыл; признак интеллекта.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Терминатор///Айлбибекович
В последнее время много фантиков Кринжа появилось,которые почему то за успехи Барсы сильно переживать стали.Типа не берите Месси,он игру Барсе сломает))).Клоуны)).
Хотя сами с радостью были готовы всунуть Криша Реалу, несмотря на то что они без него ЛЧ берут, да чего там Реалу, некоторые криштиботы вовсе в Барсе его хотели видеть, вот это край, никаких принципов) При этом их совершенно не волнует судьба разваленных Кришем команд. Лицемерие во всей красе, конечно теперь у них бомбит, что существует реальная вероятность возвращения Лео в Барсу.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gloriano Zadrotti
Ответ alberto-m
Ну в таком случае ты родной брат DeltaForce
Это была шутка, подкол, прикол называйте как хотите, но видимо стражи морали и чести этого не понимают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ Pelerin
Болельщиков бчк нетрудно узнать по комментарию ))
Как и глора Мадрида))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alberto-m
Ответ Raul14
Уахахахах😂😂😂 До чего же смешон спотифой-цирк))
Сказал болельщик Реал Мадрида, который с утра до вечера пропадает под новостями о Барсе и Месси🤣🤣🤣🤣
Кстати ,как там Азар поживает???
https://chelseanews.ru/novosti/349029-chelsi-razvel-real-i-eto-stoilo-ispanskomu-grandu-295-millionov.html
295 ЛЯМОВ🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marli
Жесть ребята, оно вот надо вообще?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ Терминатор///Айлбибекович
В последнее время много фантиков Кринжа появилось,которые почему то за успехи Барсы сильно переживать стали.Типа не берите Месси,он игру Барсе сломает))).Клоуны)).
Возвращение Месси в Барсу - это сейчас главный страх персофанов Кришти. Эти 🤡 очень хорошо понимают, что в Барсе у Лео будет крутая стата и трофеи мирового уровня, пока их 🐫 будет играть 148-й лиге)))
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ DeltaForce
33 года,а ум как у малолетнего доLбо*ба)
А чего порвался то?
Всего лишь ответка прилетела
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Donskoy
Ответ Greg Jackson
Меньше, чем игрок)
Все давно знают что крыжовник меньше чем игрок.. и ты знаешь..
🤡
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Donskoy
Ответ S1rAlex
Ахаха, и скошенную траву с газона, пять фантиков от жвачки Love is, и пять коллекционных крышечек от Пепси 😆😆😆
Витамины помогут
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рустам Атаев
Ждём легенду мирового футбола Лео Месси возвращением в родную Барселону!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alberto-m
Ответ Gloriano Zadrotti
судя по всему жена экселента и Лапорты один человек.
Ну в таком случае ты родной брат DeltaForce
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S1rAlex
Ахаха, и скошенную траву с газона, пять фантиков от жвачки Love is, и пять коллекционных крышечек от Пепси 😆😆😆
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alberto-m
Ответ DeltaForce
33 года,а ум как у малолетнего доLбо*ба)
А ты написал про жену Лапорта и думаешь ,что ты умнее ?????
так ты в два раза глупее, потому что изначально сморозил чушь, а потом указываешь людям, что писать ,а что не писать
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Терминатор///Айлбибекович
В последнее время много фантиков Кринжа появилось,которые почему то за успехи Барсы сильно переживать стали.Типа не берите Месси,он игру Барсе сломает))).Клоуны)).
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kerim1307 Sirliyew1990
Ответ Karl0709
Хорошая сделка 👍
Super
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Ответ DeltaForce
33 года,а ум как у малолетнего доLбо*ба)
Тебе что не смешно? хм,странно, а писать про чью то жену,мать и сестру в одном лице тебе можно?
И этот персонаж,про наличие ума будет говорить?!
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alberto-m
Ответ Streetbor
Умтити в пользование пусть ещё отдадут для ухода за садом. Хоть какая-то польза будет от этого француза 😎
🤣🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий