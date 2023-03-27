Ла Лига пожаловалась на поведение фанатов «Барсы» в класико. Они скандировали «Мадридиста – сукины дети» и «Винисиус, сдохни»
Ла Лига направила жалобу в RFEF на поведение фанатов во время класико.
После каждого тура Ла Лига отчитывается Комитету по проведению соревнований Федерации футбола Испании (RFEF) и Комиссии по борьбе с насилием об инцидентах во время матчей. В прошедшем в 26-м туре Ла Лиги матче «Барселоны» и «Реала» (2:1) на «Камп Ноу» было зафиксировано 8 инцидентов с участием группировки фанатов «Барселоны» численностью около 800 человек.
Во время матча фанаты несколько раз скандировали оскорбительные кричалки в адрес болельщиков и игроков «Реала», в частности, «Мадридиста – сукины дети» и «Винисиус, сдохни!», а также подожгли дымовую шашку.
После матча один из болельщиков выбежал на поле и был задержан сотрудниками службы безопасности. Кроме того, перед началом матча фанаты враждебно встретили автобус с игроками «Реала», прибывший на «Камп Ноу».
Также в отчете по 26-му туру были отражены оскорбительные кричалки фанатов на матчах «Севильи» с «Хетафе» и «Осасуны» с «Вильярреалом».
Просто дефективные)
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