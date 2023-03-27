Ла Лига пожаловалась на поведение фанатов «Барсы» в класико. Они скандировали «Мадридиста – сукины дети» и «Винисиус, сдохни»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига происшествия болельщики Федерация футбола Испании Винисиус Жуниор Класико брань Футбол

Ла Лига направила жалобу в RFEF на поведение фанатов во время класико.

После каждого тура Ла Лига отчитывается Комитету по проведению соревнований Федерации футбола Испании (RFEF) и Комиссии по борьбе с насилием об инцидентах во время матчей. В прошедшем в 26-м туре Ла Лиги матче «Барселоны» и «Реала» (2:1) на «Камп Ноу» было зафиксировано 8 инцидентов с участием группировки фанатов «Барселоны» численностью около 800 человек.

Во время матча фанаты несколько раз скандировали оскорбительные кричалки в адрес болельщиков и игроков «Реала», в частности, «Мадридиста – сукины дети» и «Винисиус, сдохни!», а также подожгли дымовую шашку.

После матча один из болельщиков выбежал на поле и был задержан сотрудниками службы безопасности. Кроме того, перед началом матча фанаты враждебно встретили автобус с игроками «Реала», прибывший на «Камп Ноу».

Также в отчете по 26-му туру были отражены оскорбительные кричалки фанатов на матчах «Севильи» с «Хетафе» и «Осасуны» с «Вильярреалом».

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39 комментариев

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Арман Бижанов
А то что Гави оскорбляли в Бильбао и кидались бумажками с эмблемой Барселоны, это вполне нормально значит да? А потом нам говорят что мы ищем какие то теории заговора против Барселоны
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Bob Ganiev
да охр-ть. когда я был на классико(2:3) на Сантьяго, стадион скандировал puta Barca. всем в итоге было нас-ть. что с ними не так?
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Том Мунтян
Ну ничего, скоро в сегунде будут выкрикивать)
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Виталий
Ответ Sur777
Странные действия Лалиги в отношении своего «золотого теленка».Идет целенаправленная компания в отношении клуба и началась она давно.Притихла в годы Бартомеу (по сути с Тебасом одновременно пришли)и глубочайшим кризисом Барсы.Решили,что это уже надолго,но с приходом Лапорты и некоему началу возрождения команды компанию по уничтожению ФК Барселоны перешло все все границы,причем на уровне государства..Причем поток информации льется ежедневно и большая его часть от Тебаса
от того, который должен как раз бороться за клубы Ла Лиги, повышая привлекательность, конкурентоспособность самой лиги. Вместо этого, он яростно пытается утопить гранда этой лиги. Печально это
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Денис Плотников
Ответ Umar Yunuszoda
По русский твоя мама сможет? Как будто ты сам правильно написал Русски или Русский?
Ты мать не трогай
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Andrew Petrov
Испания на пороге фан айди,измельчала и провалилась на всех турнирах
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Alda
А это потому что Fan Id нет, слава богу, у нас ответственные чиновники позаботились и такого не может быть!
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Abdul Aziz
Итв чем фанаты не правы?
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Вот очень сильно удивлюсь, если всё, что сейчас происходит вокруг Барсы, все слухи и вбросы, это не намеренная кампания против неё. Причём неважно, правдиво это или нет. Главное сделать вброс и подпортить репутацию клуба. Вдобавок ко всему, глава лиги со всех утюгов хвастается, что Барсе не будет позволено никого подписывать. Вы только представьте себе! Один из двух грандов в твоем чемпионате…а ты вместо того, чтобы всячески поддерживать и скрывать внутреннюю кухню, сидишь и при каждом удобном случае твердишь одно и то же, опуская клуб ниже плинтуса. Просто гений. Откуда при таком руководителе взяться привлекательности лиги?
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Tristan...
На Сантьяго Бернабеу одна интеллигенция собирается что ль?
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Sur777
Странные действия Лалиги в отношении своего «золотого теленка».Идет целенаправленная компания в отношении клуба и началась она давно.Притихла в годы Бартомеу (по сути с Тебасом одновременно пришли)и глубочайшим кризисом Барсы.Решили,что это уже надолго,но с приходом Лапорты и некоему началу возрождения команды компанию по уничтожению ФК Барселоны перешло все все границы,причем на уровне государства..Причем поток информации льется ежедневно и большая его часть от Тебаса
+9
-2
+7
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
А в мадриде на Барсу цветочками прям кидают и аплодисментами встречают
+39
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Лёха Жданчик
А это еще половина таких имбецилов в стан псж перебрались
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falkao2013
Ответ Artem Piatkov
Снять 20 очков, переименовать в "Динамо" Барселона и отправить в Сегунду И пусть булькают там сколько угодно
Мадридские сначала 12 пусть отыграют
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Vitezslav
Ну слава Богу, что не расизм!
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Lana Rhoades
У бчк самые отшибленные глоры
Просто дефективные)
Судя по комментариям
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Syndycate
Типичные фантики бчк, такие же как и на спортс)
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ДЖИН
Какие красавцы. Горжусь, туда их.....
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przf2ckfqg
Со всех сторон давят на клуб. На аналогичные ситуацию со стороны болельщиков других клубов не были ни единой меры от руководства Ла Лиги - ни жалобы, ни официальных высказываний. Например, те же кричалки от болельщиков «Атлетик Бильбао». Но нет, все санкции, все проблемы же исходят лишь от одной Барселоны по мнению Ла Лиги, хотя не будь Барсы в этой лиге, то была бы условная Лига 1 с доходами на половину меньше.
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Heisenberg
Ответ AXEL7
По русски можно?
Ох... И зря ты ему ответил.
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Tiestorzn17
Ответ Umar Yunuszoda
Президент клуб фанатики фк Негрейра кусок мерзкий
Ты изучи сначала как из букв слова составлять мальчик, а потом уже свои высеры очень важные тут вставляй.
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Anthony Hlyanov
Ответ Artem Piatkov
Снять 20 очков, переименовать в "Динамо" Барселона и отправить в Сегунду И пусть булькают там сколько угодно
может лучше Зенит? 🤔
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Direct free kick
Ответ Artem Piatkov
Снять 20 очков, переименовать в "Динамо" Барселона и отправить в Сегунду И пусть булькают там сколько угодно
Проще поменять этот недоклуп местами с Депортиво
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Anthony Hlyanov
Ответ Artem Piatkov
Снять 20 очков, переименовать в "Динамо" Барселона и отправить в Сегунду И пусть булькают там сколько угодно
Динамо то за что?(
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Heisenberg
Ответ Artem Piatkov
Снять 20 очков, переименовать в "Динамо" Барселона и отправить в Сегунду И пусть булькают там сколько угодно
С Динамо был перебор.
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