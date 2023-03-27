Ла Лига пожаловалась на поведение фанатов «Барсы» в класико. Они скандировали «Мадридиста – сукины дети» и «Винисиус, сдохни»

Ла Лига направила жалобу в RFEF на поведение фанатов во время класико.

После каждого тура Ла Лига отчитывается Комитету по проведению соревнований футбола (RFEF) и Комиссии по борьбе с насилием об инцидентах во время матчей. В прошедшем в 26-м туре Ла Лиги матче «Барселоны» и « » (2:1) на «Камп Ноу» было зафиксировано 8 инцидентов с участием группировки фанатов «Барселоны» численностью около 800 человек.

Во время матча фанаты несколько раз скандировали оскорбительные кричалки в адрес болельщиков и игроков «Реала», в частности, «Мадридиста – сукины дети» и « , сдохни!», а также подожгли дымовую шашку.

После матча один из болельщиков выбежал на поле и был задержан сотрудниками службы безопасности. Кроме того, перед началом матча фанаты враждебно встретили автобус с игроками «Реала», прибывший на «Камп Ноу».

Также в отчете по 26-му туру были отражены оскорбительные кричалки фанатов на матчах «Севильи» с «Хетафе» и «Осасуны» с «Вильярреалом».