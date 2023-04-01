«Если бы у моего дедушки были колеса, он бы был машиной». Анчелотти о том, как фанаты относились бы к Винисиусу, если бы он играл за другой клуб
Карло Анчелотти ответил на вопрос об отношении фанатов к Винисиусу Жуниору и Гави.
– Вчера Хави сказал, что если бы Гави играл за другую команду, к нему относились бы по-другому. Как вы думаете, с Винисиусом было бы то же самое?
– А если бы у моего дедушки были колеса, он бы был машиной. У всех есть проблемы – они есть у Винисиуса, они есть у Гави. Это футбол. Самое важное – уважать игроков и людей, – сказал главный тренер «Реала».
Реал не говорит о судьях
Анчелотти никогда не опустится до Хави
Напомнило, как однажды Сарри сказал, что он считает себя "болью в заднице" (занозой в русском эквиваленте). Ахах. Карло хорош.