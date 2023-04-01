«Если бы у моего дедушки были колеса, он бы был машиной». Анчелотти о том, как фанаты относились бы к Винисиусу, если бы он играл за другой клуб

ответил на вопрос об отношении фанатов к и Гави.

– Вчера Хави сказал, что если бы играл за другую команду, к нему относились бы по-другому. Как вы думаете, с Винисиусом было бы то же самое?

– А если бы у моего дедушки были колеса, он бы был машиной. У всех есть проблемы – они есть у Винисиуса, они есть у Гави. Это футбол. Самое важное – уважать игроков и людей, – сказал главный тренер « ».