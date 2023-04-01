«Если бы у моего дедушки были колеса, он бы был машиной». Анчелотти о том, как фанаты относились бы к Винисиусу, если бы он играл за другой клуб

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Винисиус Жуниор Гави Футбол

Карло Анчелотти ответил на вопрос об отношении фанатов к Винисиусу Жуниору и Гави. 

– Вчера Хави сказал, что если бы Гави играл за другую команду, к нему относились бы по-другому. Как вы думаете, с Винисиусом было бы то же самое?

– А если бы у моего дедушки были колеса, он бы был машиной. У всех есть проблемы – они есть у Винисиуса, они есть у Гави. Это футбол. Самое важное – уважать игроков и людей, – сказал главный тренер «Реала». 

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23 комментария

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Eden Hazard
Ответ RMFC12
Если бы у бабушки был х. то она была бы дедушкой
Получается, бабушка +х.. +колеса = машина. Прям как в игре где вещества надо мешать чтоб новые получить)
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Футбол, хоккей итд
Анчи: если Реал выиграет ЛЧ, то я останусь в Мадриде на следующий сезон. Если моя команда вылетит из ЛЧ, то я возглавлю сборную Бразилии.
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RMFC12
Если бы у бабушки был х. то она была бы дедушкой
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sasha230876
А если бы у дедушки была ещё и пушка, он был бы танком.
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Мукунку хороший
Привет от бабушки)
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Рашпель793
Эта присказка есть у каждого народа в разных вариациях? ))
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rigobersong
Эстонец как всегда слился, когда задали неудобный вопрос:) Ничего нового:))
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gPk
Че то этот старик совсем поплыл
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Bazilic
Реал не комментирует скандалы
Реал не говорит о судьях
Анчелотти никогда не опустится до Хави
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Renki
Почему сразу "машиной"? Мог бы и Марадоной стать. Или, на худой конец, Ерёменко...
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alexbart
Ответ Donik
У нас немного другая версия)
Ага, про бабушку сразу вспомнил)
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Александр Ульянов
Анчелотти , позвони Газзаеву и Венгеру, они тебе расскажут анекдот по интереснее
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MU<3
Ответ Иван Рыбаков
"Если бы у бабушки был хрен, то она была бы дедушкой" ВВП.
Что не комментарий, то банальность на популизме
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Karl0709
Винисиус просто ####### человек поэтому такое отношение.
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Эл Ку
Мудрые слова
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ConorNite
Услышав "Если бы у моего дедушки", я подумал о другом..
Напомнило, как однажды Сарри сказал, что он считает себя "болью в заднице" (занозой в русском эквиваленте). Ахах. Карло хорош.
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Ностальгическое Дерьмо
или инвалидом
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белошип
Винисиусу бы по меньше отвлекаться на расистов и молча делать свое дело,сейчас начинаются важнейшие матчи для лучшего клуба в мире,нужно быть в топ форме
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Артур Артур
Если бы у бабки...
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Иван Рыбаков
"Если бы у бабушки был хрен, то она была бы дедушкой" ВВП.
+1
-5
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igls54
«Если бы у моего дедушки были колеса, он бы торчал».
+28
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trebyh
Может и не машиной, а дилером.
+14
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Donik
У нас немного другая версия)
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