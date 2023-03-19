Перес не приедет на игру «Реала» с «Барселоной». В клубе полагают, что на «Камп Ноу» будет слишком враждебная обстановка (El Mundo)
Президент «Реала» не приедет в Каталонию на матч против «Барселоны».
Игра между клубами в 26-м туре Ла Лиги пройдет 19 марта. По данным El Mundo, Флорентино Перес решил не приезжать на «Камп Ноу», хотя не пропускал даже первый матч после скандального трансфера Луиша Фигу в 2000-м и первую игру после начала пандемии коронавируса.
В клубе посчитали, что обстановка на стадионе будет крайне враждебной на фоне участия «Реала» в деле о коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Поэтому принято решение не рисковать.
Ранее Перес и президент «Барселоны» Жоан Лапорта отказались от традиционного совместного обеда.
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Как ранее сообщили в OKDiario, совет директоров «Мадрида» не получил приглашения от «Барселоны» на матч (как это принято по протоколу), а традиционный ужин перед игрой был отменен.
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Поэтому никто не хочет видеть президента Барсы)
Лапорта слишком много врал своим же болелам 😁
"📝 Кортегана (журналист The Athletic) | Источники, близкие к Ла Лиге, были убеждены, что "Реал Мадрид" хотел избежать каких-либо действий в отношении "дела "Барселоны" и Негрейры", которые могли бы навредить отношениям клуба с каталонцами.
В то же время, согласно информации от людей, приближенных к Суперлиге, никакого потенциального усиления напряжённости между "сливочными" и "сине-гранатовыми" из-за судейского скандала не наблюдается. "
Инфа из тг паблика реала. У барсы тоже выложено.
😁
Бартомеу по следствием
Лапорта обманул всех, что оставит Месси… а вместо этого слил его и распродал все имущество клуба)
А виноват во всем Перес 🤣
У Барсы - главный судья
Так? 😁
Реал - мужской род
Реал всегда прикрывал Барсу, не смотря на то, что Барса нагло обманывал всех.
Поэтому Реал - королевский клуб, а Барса - клуб кулесов!!!
Лапорта избирался с мыслями насолить Реалу, а Реал только с последнюю очередь присоединился…. И только из-за того, чтоб не подумали, что Реал тоже в деле.
А ведь Барса можно что угодно выкинуть… если в течении 20 лет платили главному судье страны)
БЧК - больше чем кабинет
Думаю Барселону презирают все клубы из-за их нечестному поступку.
Нейтрального судейства они хотели видите ли)
ФК «Негрейралоне» уже не отмыться 😁