Перес не приедет на игру «Реала» с «Барселоной». В клубе полагают, что на «Камп Ноу» будет слишком враждебная обстановка (El Mundo)

Президент «Реала» не приедет в Каталонию на матч против «Барселоны».

Игра между клубами в 26-м туре пройдет 19 марта. По данным El Mundo, решил не приезжать на « », хотя не пропускал даже первый матч после скандального трансфера Луиша Фигу в 2000-м и первую игру после начала пандемии коронавируса.

В клубе посчитали, что обстановка на стадионе будет крайне враждебной на фоне участия « » в деле о коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета . Поэтому принято решение не рисковать.

Ранее Перес и президент «Барселоны» Жоан Лапорта отказались от традиционного совместного обеда.

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