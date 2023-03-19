Перес не приедет на игру «Реала» с «Барселоной». В клубе полагают, что на «Камп Ноу» будет слишком враждебная обстановка (El Mundo)

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига болельщики Жоан Лапорта Флорентино Перес Камп Ноу Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Президент «Реала» не приедет в Каталонию на матч против «Барселоны».

Игра между клубами в 26-м туре Ла Лиги пройдет 19 марта. По данным El Mundo, Флорентино Перес решил не приезжать на «Камп Ноу», хотя не пропускал даже первый матч после скандального трансфера Луиша Фигу в 2000-м и первую игру после начала пандемии коронавируса.

В клубе посчитали, что обстановка на стадионе будет крайне враждебной на фоне участия «Реала» в деле о коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Поэтому принято решение не рисковать.

Ранее Перес и президент «Барселоны» Жоан Лапорта отказались от традиционного совместного обеда.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Ответ кто-то
Хватит на перёд смотреть, пусть сначала докажут, что взятка была
Что доказать? Даже если у вас перед глазами Барса даст взятку или если суд признать их виновными, вы ж все равно не признаете это. Секта - безнадежна.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДЖИН
Пересу стыдно... 🐰
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Musa Bark
El Mundo: Флорентино Перес не будет присутствовать на «Спотифай Камп Ноу» во время завтрашнего Класико.

Как ранее сообщили в OKDiario, совет директоров «Мадрида» не получил приглашения от «Барселоны» на матч (как это принято по протоколу), а традиционный ужин перед игрой был отменен.

https://t.me/LSR_RM
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кто-то
Ответ Нефанатик
Барса похожа на девушку. Сама давала взятки и сама обиделась на Реал, что те участвуют в деле. Это при том, что Реал непосредственно страдал от коррупционных схем Барсы и плюс ко всему, если бы Реал стоял в стороне, разговоров было бы еще больше, мол на вору шапка горит.
Хватит на перёд смотреть, пусть сначала докажут, что взятка была
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кто-то
Ответ DolJun
главное чтобы проплаченные барсой судьи приехали)
Они уже с Реалом давно, не переживай
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Ответ lovet41348
А при этом есть и такая инфа : "📝 Кортегана (журналист The Athletic) | Источники, близкие к Ла Лиге, были убеждены, что "Реал Мадрид" хотел избежать каких-либо действий в отношении "дела "Барселоны" и Негрейры", которые могли бы навредить отношениям клуба с каталонцами. В то же время, согласно информации от людей, приближенных к Суперлиге, никакого потенциального усиления напряжённости между "сливочными" и "сине-гранатовыми" из-за судейского скандала не наблюдается. " Инфа из тг паблика реала. У барсы тоже выложено.
Дело в том, что все узнали о шпионаже Барсы и не хотят с ними иметь дело!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Ответ нелюбитель футбола
Стыдно Лапорте в глаза смотреть... Засц..л...
Уже третий президент Барсы под следствием, а стыдно Пересу? 🤣
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Ответ аdidаs
дядя Фло знает побольше нас, не зря не едет, скорее всего, там все серьезно и он лишний раз не хочет отсвечивать на Кампноу
Судя по всему, Барсы ждёт Сегунда и лишение всех титулов за этот период.

Поэтому никто не хочет видеть президента Барсы)

Лапорта слишком много врал своим же болелам 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lovet41348
Ответ аdidаs
дядя Фло знает побольше нас, не зря не едет, скорее всего, там все серьезно и он лишний раз не хочет отсвечивать на Кампноу
А при этом есть и такая инфа :

"📝 Кортегана (журналист The Athletic) | Источники, близкие к Ла Лиге, были убеждены, что "Реал Мадрид" хотел избежать каких-либо действий в отношении "дела "Барселоны" и Негрейры", которые могли бы навредить отношениям клуба с каталонцами.

В то же время, согласно информации от людей, приближенных к Суперлиге, никакого потенциального усиления напряжённости между "сливочными" и "сине-гранатовыми" из-за судейского скандала не наблюдается. "

Инфа из тг паблика реала. У барсы тоже выложено.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
3fz64j5nvq
Ответ Iuasamotu
Лапорта отказался обедом кормить, вот Перес и не приедет.
У Лапорты меню ограниченное небось , с их то долгами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
нелюбитель футбола
Стыдно Лапорте в глаза смотреть... Засц..л...
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Знаете что радует… то что фанатов Барсы называют - Кулесы

😁
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Кто минусует, тот кулес 🤣
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Ответ Игорь Климов
А ведь, возможно, что он уже находится на "подписке о невыезде", мы же мало чего о нём знаем.
Росселя посадили
Бартомеу по следствием
Лапорта обманул всех, что оставит Месси… а вместо этого слил его и распродал все имущество клуба)

А виноват во всем Перес 🤣
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Ответ Игорь Климов
Перес привык к тому, что у него на стадионе в вип-ложе раньше часто присутствовал главный прокурор Испании, а в Барселоне такого нет, и не будет)
У Реала - главный прокурор
У Барсы - главный судья

Так? 😁
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Перец и так в последние годы с кислым лицом сидит рядом с Лапортой, знает что очередное унижение будет:) Но вообще это позор нарушать традицию, типичный риал:)🤢🤮🤢
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Ответ Нефанатик
Барса похожа на девушку. Сама давала взятки и сама обиделась на Реал, что те участвуют в деле. Это при том, что Реал непосредственно страдал от коррупционных схем Барсы и плюс ко всему, если бы Реал стоял в стороне, разговоров было бы еще больше, мол на вору шапка горит.
Барселона - женский род
Реал - мужской род

Реал всегда прикрывал Барсу, не смотря на то, что Барса нагло обманывал всех.

Поэтому Реал - королевский клуб, а Барса - клуб кулесов!!!
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Ответ U. M. A. Muhammad
Такое ощущение что Реал был главным другом Барсы. Будет накалена из-за участия Реала в деле. Если бы Реал отмалчивался бы все бы переводили стрелки и на реал.Как говорится У Кулес дела в полной Кулес
100%, если бы на месте Барсы был Реал, кулесы бы первыми написали заяву на Реал.

Лапорта избирался с мыслями насолить Реалу, а Реал только с последнюю очередь присоединился…. И только из-за того, чтоб не подумали, что Реал тоже в деле.

А ведь Барса можно что угодно выкинуть… если в течении 20 лет платили главному судье страны)

БЧК - больше чем кабинет
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ аdidаs
дядя Фло знает побольше нас, не зря не едет, скорее всего, там все серьезно и он лишний раз не хочет отсвечивать на Кампноу
А ведь, возможно, что он уже находится на "подписке о невыезде", мы же мало чего о нём знаем.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Ответ Iuasamotu
Лапорта отказался обедом кормить, вот Перес и не приедет.
Лапорте надо трибуну заложить, чтоб расплатиться за обед 😁
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Ответ DolJun
главное чтобы проплаченные барсой судьи приехали)
Нейтральные судьи за 7 млн евро 😁
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Перес привык к тому, что у него на стадионе в вип-ложе раньше часто присутствовал главный прокурор Испании, а в Барселоне такого нет, и не будет)
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Ответ Aleksandr Danilov
Просто Каталония выдала ордер на арест Переса за незаконное переселение судеек в свой кабинет
Ты про Негрейру?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
аdidаs
дядя Фло знает побольше нас, не зря не едет, скорее всего, там все серьезно и он лишний раз не хочет отсвечивать на Кампноу
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Лапорта уже не рукопожатый в Испании?

Думаю Барселону презирают все клубы из-за их нечестному поступку.

Нейтрального судейства они хотели видите ли)

ФК «Негрейралоне» уже не отмыться 😁
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий