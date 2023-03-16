Традиционный обед Лапорты и Переса перед класико не состоится. Из-за позиции «Реала» в деле о коррупции против «Барсы» отношения ухудшились
Отношения «Барселоны» и «Реала» ухудшились из-за дела о коррупции.
Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
«Реал» выразил обеспокоенность из-за дела и заявил об участии в судебном процессе.
19 марта «Барселона» примет «Реал» в 26-м туре Ла Лиги. Как сообщает Marca, традиционный обед президентов клубов Жоана Лапорты и Флорентино Переса перед класико на этот раз не состоится.
«Реал» считает себя одной из наиболее пострадавших сторон в связи с делом о коррупции и собирается защищать свои интересы до последнего.
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Сам и обиделся
Каземиро за месяц получает две сомнительные красные, а Юнайтед вообще в целом за сезон пробил лишь 1 раз с пенальти.
где, блин, помощь от Ховарда? столько очков уже потеряли((
- Реал до последнего абстрагируется от ситуации , единственный из всех не подписывает письмо клубов Ла Лиги
- Реал последним из всех выпускает свое заявление касательно скандала , когда молчание бы показалось уже мягко говоря странным и подозрительным.
Барса: «Ля ты крыса , А!»
Уэбб потерял бы последний волос на лысине если бы прочитал это