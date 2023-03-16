Традиционный обед Лапорты и Переса перед класико не состоится. Из-за позиции «Реала» в деле о коррупции против «Барсы» отношения ухудшились

Отношения «Барселоны» и «Реала» ухудшились из-за дела о коррупции.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета .

«Реал» выразил обеспокоенность из-за дела и заявил об участии в судебном процессе.

19 марта « » примет «Реал» в 26-м туре . Как сообщает Marca, традиционный обед президентов клубов и перед класико на этот раз не состоится.

«Реал» считает себя одной из наиболее пострадавших сторон в связи с делом о коррупции и собирается защищать свои интересы до последнего.

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