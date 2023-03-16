Традиционный обед Лапорты и Переса перед класико не состоится. Из-за позиции «Реала» в деле о коррупции против «Барсы» отношения ухудшились

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Жоан Лапорта Флорентино Перес Класико Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Отношения «Барселоны» и «Реала» ухудшились из-за дела о коррупции.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре

«Реал» выразил обеспокоенность из-за дела и заявил об участии в судебном процессе.

19 марта «Барселона» примет «Реал» в 26-м туре Ла Лиги. Как сообщает Marca, традиционный обед президентов клубов Жоана Лапорты и Флорентино Переса перед класико на этот раз не состоится.

«Реал» считает себя одной из наиболее пострадавших сторон в связи с делом о коррупции и собирается защищать свои интересы до последнего.

Прокуратура обвинила «Барсу» в подкупе судей. Насколько все серьезно и грозит ли бан?

«Барса» удивлена и разочарована позицией «Реала» по делу о коррупции. Отношения клубов могут испортиться

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27 комментариев

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Aleksandr Danilov
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
А традиционный перевод Негрейре от Лапорты состоится?
Традиционный? То вообще месяц назад знаю кто такой Негрейра чтобы сейчас так умничать?
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Andrey Kulchitsky
Ответ VSalda
Уэбб сейчас глава судейского корпуса. Каземиро за месяц получает две сомнительные красные, а Юнайтед вообще в целом за сезон пробил лишь 1 раз с пенальти. где, блин, помощь от Ховарда? столько очков уже потеряли((
а Рашфорд в офсайде?
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Raindrop Drop Top
Ответ Moscwow
Где новость, что судью, занимающегося делом Негрейры ограбили😂
Видимо, это как-то связано с тем что перец переобулся 🤣
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King_X
Сам налажал Лапорта
Сам и обиделся
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Raindrop Drop Top
Ничего, Барса все равно накормит переса будничным разгромом 🤣
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Нефанатик
Перес сэкономит на обеде.
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Syndycate
Вместо этого Лапорта пообедает с судейским корпусом?)
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VSalda
Ответ llolishe
И это говорит глор Манчеста Юнайтед Уэбб потерял бы последний волос на лысине если бы прочитал это
Уэбб сейчас глава судейского корпуса.
Каземиро за месяц получает две сомнительные красные, а Юнайтед вообще в целом за сезон пробил лишь 1 раз с пенальти.
где, блин, помощь от Ховарда? столько очков уже потеряли((
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AlexOlenev
Завтрак сьешь сам, обед раздели с другом, а ужин с врагом! Оба президента решили вместе поужинать.
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Moscwow
Где новость, что судью, занимающегося делом Негрейры ограбили😂
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Hans Castorp
- Барселона десятилетие ведет какие-то мутные дела с главой судейского корпуса и его сыном
- Реал до последнего абстрагируется от ситуации , единственный из всех не подписывает письмо клубов Ла Лиги
- Реал последним из всех выпускает свое заявление касательно скандала , когда молчание бы показалось уже мягко говоря странным и подозрительным.
Барса: «Ля ты крыса , А!»
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muzaffer
хорошо.
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Марат Шагимарданов
Ну понятно же, многоходовочка для супер лиги)
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
А традиционный перевод Негрейре от Лапорты состоится?
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белошип
Лапортыч будет обедать с ручным Негрейрой,который надарил кабинетному отскоку кучу левых трофеев)
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ЧИКО
Ну да, суть последнего абзаца вызывает сочувствие Реалу, до слёз …. от судьей они пострадали и страдают больше всех ……
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Ответ StarsAndArrows
А зачем они вообще обедают?Это же лицемерие,не может быть у двух топ клубов дружеских отношений,тем более между этими двумя.
Это они для фанатиков вражеские. Для больших дядь это бизнес.
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Кто-то не смог оплатить обед, что ли?
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StarsAndArrows
А зачем они вообще обедают?Это же лицемерие,не может быть у двух топ клубов дружеских отношений,тем более между этими двумя.
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Donald J. Trump
Может это и к лучшему. А то Лапорта по привычке и Переса попытался бы купить за обедом, как Негрейру
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f0rmoceft
Такая новость… ну как бы и ладно)))
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llolishe
Ответ psixyec
Вместо обеда Лапорта решил сразу к судьям пойти, умён не по годам!
И это говорит глор Манчеста Юнайтед
Уэбб потерял бы последний волос на лысине если бы прочитал это
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llolishe
У Барселоны на ужин будут взбитые сливки
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nobrainnopain
Обедать с токсичной персоной сейчас не комильфо для Переса. Как теперь СЛ продвигать то будут?😏
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Cruel Snake
Лапорта обиделся
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