Гогниев после 0:6: «Краснодар» ничем не удивил. Нелепый второй гол сломал «Химки», потом уже был проходной двор»

Главный тренер «Химок» проанализировал поражение от « » (0:6).

«Это мое самое крупное поражение в качестве тренера. Даже в качестве футболиста не помню, чтобы мы 0:6 проигрывали.

Что касается матча с «Краснодаром», ребята старались, но сказалось удаление. Вышли во втором тайме и пропустили нелепый второй гол. Это психологически сломало. Потом уже был проходной двор, все могло закончиться и с более крупным счетом.

Что касается тактических вещей, то «Краснодар» ничем не удивил. Знали, что у них хорошие быстрые нападающие, но мы с ними не справились. Поздравляю «Краснодар» с заслуженной победой. На данный момент они намного сильнее, чем мы.

Хотели сыграть на ноль, но получилось так, как получилось. Для нас это испытание. Не все с этим справятся. Но мы тренерским штабом точно справимся», – сказал Гогниев в эфире « ».

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