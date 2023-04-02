Гогниев после 0:6: «Краснодар» ничем не удивил. Нелепый второй гол сломал «Химки», потом уже был проходной двор»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев проанализировал поражение от «Краснодара» (0:6).

«Это мое самое крупное поражение в качестве тренера. Даже в качестве футболиста не помню, чтобы мы 0:6 проигрывали.

Что касается матча с «Краснодаром», ребята старались, но сказалось удаление. Вышли во втором тайме и пропустили нелепый второй гол. Это психологически сломало. Потом уже был проходной двор, все могло закончиться и с более крупным счетом.

Что касается тактических вещей, то «Краснодар» ничем не удивил. Знали, что у них хорошие быстрые нападающие, но мы с ними не справились. Поздравляю «Краснодар» с заслуженной победой. На данный момент они намного сильнее, чем мы.

Хотели сыграть на ноль, но получилось так, как получилось. Для нас это испытание. Не все с этим справятся. Но мы тренерским штабом точно справимся», – сказал Гогниев в эфире «Матч ТВ».

Новый чудовищный привоз вратаря «Химок»! После него 0:1 очень быстро превратились в 0:6

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25 комментариев

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FC Nantes-Atlantique
Гогниев! Будь мужиком! Уйди в отставку!
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20 лет в офсайде
Сыграть на ноль как раз получилось.
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Akmor
"Хотели сыграть на ноль, но получилось так, как получилось" Получилось сыграть-таки на ноль. Но в атаке.
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Виталий Желтоусов
Химки и Торпедо - две самые токсичные команды. Жаль болельщиков этих команд. Но Ростову сегодня будет тяжело.
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v1k482009
С такой игрой и такими результатами Химки позорят Московскую область. Если клуб частный, тогда не надо писать, что он представляет Московскую область! Слово за Губернатором. Зачем зря тратить деньги за бездарную, беззубую игру команды. Лучше направить деньги для поддержки детских и юношеских школ Московской области.
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Виталий Желтоусов
Гогниев ты сам и есть амбассадор проходного двора в рпл. Даже Торпедо сейчас показывает более стабильный футбол, но там сейчас тренер поменялся.
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Николай Иванов
Если бы не второй гол,мы бы их разорвали🤡
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Valentin Kompaneytsev
Гогниеву должен понять, что в РПЛ ему делать нечего.
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Не уверен!!
Ты самое главное ничем не удивил
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*Василёк*
Химкам в очередной раз удалось сыграть на ноль. 0:6
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Антимосковский
Ответ Вова Гаврилов
Химки тоже уже давно не удивляют, под твоим руководством
удивляют, я такого цирка давно не видел
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karaDENIZZZ
Я не понимаю, за какие заслуги Гогниева все ещё держат?

Персональные тренировки с сыном инвестора, может и не главный тренер Химок проводить. А просто персональный тренер Гогниев
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Kit244098
Краснодар при собственной паршивой игре забивает шесть. А что тогда говорить об игре Химок? И это Гогниева не удивляет. Очевидное - невероятное))
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Эден Азаров
Ничем не удивили, 6-0 ожидалось
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Никому_никабельный
Дайте шанс отечественной школе тренеров!
Они ничем не уступают иностранным, а в чём-то даже превосходят!
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Даниил Гутин
Ответ Вова Гаврилов
Химки тоже уже давно не удивляют, под твоим руководством
Справедливости ради, с Зенитом неплохой матч был
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SuperStarrrr
Судья сломал всю игру, четвертый и седьмой гол были забиты из офсайда..
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Иван Рыбаков
Дивеев?
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MstAndreev
Давайте будем честны. Игру сломал пятый гол. До этого Химки полностью контролировали ситуацию
+66
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deadjoker
Судья сломал игру. 5й и 7й голы забили из офсайда. (С)
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igls54
Легендарное. Если бы не второй, пятый и шестой голы...
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Совесть Черданцева
Дальше был проходной двор, через который Химки пошли ДОМОЙ NA
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Alessio Imperiale
Привык уже по полной отгребать?
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Игорь Новиков
Лукаку ничем не удивил (с)
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Вова Гаврилов
Химки тоже уже давно не удивляют, под твоим руководством
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