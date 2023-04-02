Гогниев после 0:6: «Я не могу наделать делов и убежать. Если Бог поможет «Химкам», значит, мы все делаем правильно»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Первая лига отставки Краснодар Матч ТВ Футбол

Спартак Гогниев после разгрома «Химок» «Краснодаром» (0:6) высказался о своем будущем.

– После таких игр вы не покинете команду?

– Я в любом случае до конца с командой. У нас есть руководители, и видно, что команда проигрывает.

Здесь другой эпизод: кто придет, ему будет тяжело. Мне нельзя этого делать, я подведу людей. Я ввязался, брал игроков, некоторых убрал. Я ответственен за результат и происходящее. Я не могу взять, наделать делов и убежать.

– Если руководство решит вас уволить?

– Я приму это. Но это решение должно быть принято руководителями.

Если ты ввязался – должен довести дело до конца. Футбол – это результат, если не будет результата…. Я могу встать и уйти, дать другому тренеру поработать. Последние две игры – я не знал, что будем играть вдесятером.

– Что значит довести дело до конца?

– Остаться в РПЛ, показывать яркую игру.

– Если «Химки» вылетят и руководство продолжает вам доверять – вы останетесь?

– Мы не можем представить такой вариант. Я пришел, чтобы остаться в РПЛ и показывать яркий футбол. Приходя, я думал, что мне хватит 6 месяцев, прошло уже больше – и все никак.

– В ФНЛ вы готовы?

– Этого не произойдет.

– Вылет «Химок» – это фантастика?

– Это не фантастика. Нам бы не хотелось об этом думать. Мы хотим оставаться в РПЛ показывать хороший футбол.

– «Химкам» поможет только Бог?

– Если Бог поможет, значит, мы все делаем правильно, – сказал главный тренер «Химок».

«Химки» по-прежнему идут в зоне вылета, занимают предпоследнее, 15-е, место в таблице, набрав 13 очков. 9 апреля команда в гостях сыграет с ЦСКА.

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46 комментариев

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Alex DeLarge
на самом деле, после такого результата, Гогниев очень адекватно ответил. а журналисты ещё те провокаторы. просто конченный вопросы. ну какой здравомыслящий человек, после поражения 0 6 спросит "вам поможет только бог?"
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притвиц
Ей богу лучше бы ты убежал куда нибудь.
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Chernoy
Ну это прям… заходишь в подъезд и видишь не просто кучу, а человека рядом, который не убежал, а гордо тебе в лицо: моя куча!
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янетыитынея
газзаевщина какая-то...
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Виталий Желтоусов
Юран где-то тихо и спокойно наблюдает за происходящим.
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Виталий Желтоусов
к чему тут упоминание бога - в суе.
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Tigo_Volchara93
Шапито какое-то, а не футбольный клуб
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Vatikan
Значит признает, что наделал делов
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Jadie James
Химки - клуб ошибка, отпустите и оставьте в покое.
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Arctic
По крайней мере яркий футбол сегодня показали...краснодарским болельщикам.
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Блуждающий странник
Если Бог есть, то он сделает все чтобы такой цирк как Химки вылетел в пердив и обанкротился
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Несусветный Папаша
У них на форме уже флаг и цвета георгиевской ленточки... чтобы не вылететь я бы порекомендовал крупные буквы ZOV на груди.
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serj_78
На Бога надейся, сам не плошай
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Николай Иванов
🤡
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Алекс 777
Ответ fRsk
Да тут и Бог не поможет.
смотря кого он Богом называет.
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Вова Гаврилов
Гогниев уже перегрелся и в другом нормальном клубе уже давно уволили бы причем давно, но там и руководители сидят не лучше, поэтому все идет по плану
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xoms
Ответ Мукунку хороший
Кого он брал.. кого убрал..? Какие дела.? Что за пурга.. пинком его оттуда,тогда шанс будет.. с этим чудаком- только пердив!
Не трогать его, он первокласный тренер, как раз для Химок, раз яйц нету.
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ДудьСдулся
Посмотрел на счёт.
Химки начали уже в теннис играть?
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hjc556yqfj
Зачем его убирать? Он делает все в соответствии с планом мне кажется
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besaxara
А он упёртый! Как в казино, верит, что отыграется. Хотя уже такую стату себе в резюме набил, в будущем будет на расхват. В разы обошёл Писарева. Карпину в сборной ещё один тренер с опытом не нужен?
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BZB
«Наделать делов»-вполне адекватно себя оценивает.
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Матвей Суицидин
Бог с другими более важными делами не справляется, а тут Химки какие-то
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Геннадий Тимченко
Ответ Kit244098
Сегодня Гогниев получил баранку от секции мягких игрушек. Да еще какую баранку то)) Куда уж дальше то? Ну я понимаю, что Воробьеву на футбол класть с прибором. Ну на деньги то, разворованные, ему вряд ли класть. В Химках уже пора всех не разгонять, а просто сажать. Начиная от Терюшкина и Садыгова-папы, заканчивая осетинской сворой Гогниева))
значит реализуемая Гогниевым игровая (и не только) модель находит поддержку у всех перечисленных вами персонажей🤷
+3
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+3
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Pok_Toholo
Ответ Artyom Bytsko
Когда создали Химки, Бог заплакал и ушёл...
Но вернулся когда встретил в лесу Гогниева
+15
0
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Kit244098
Сегодня Гогниев получил баранку от секции мягких игрушек. Да еще какую баранку то)) Куда уж дальше то? Ну я понимаю, что Воробьеву на футбол класть с прибором. Ну на деньги то, разворованные, ему вряд ли класть. В Химках уже пора всех не разгонять, а просто сажать. Начиная от Терюшкина и Садыгова-папы, заканчивая осетинской сворой Гогниева))
+3
0
+3
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