Гогниев после 0:6: «Я не могу наделать делов и убежать. Если Бог поможет «Химкам», значит, мы все делаем правильно»

после разгрома «Химок» « » (0:6) высказался о своем будущем.

– После таких игр вы не покинете команду?

– Я в любом случае до конца с командой. У нас есть руководители, и видно, что команда проигрывает.

Здесь другой эпизод: кто придет, ему будет тяжело. Мне нельзя этого делать, я подведу людей. Я ввязался, брал игроков, некоторых убрал. Я ответственен за результат и происходящее. Я не могу взять, наделать делов и убежать.

– Если руководство решит вас уволить?

– Я приму это. Но это решение должно быть принято руководителями.

Если ты ввязался – должен довести дело до конца. Футбол – это результат, если не будет результата…. Я могу встать и уйти, дать другому тренеру поработать. Последние две игры – я не знал, что будем играть вдесятером.

– Что значит довести дело до конца?

– Остаться в РПЛ, показывать яркую игру.

– Если «Химки» вылетят и руководство продолжает вам доверять – вы останетесь?

– Мы не можем представить такой вариант. Я пришел, чтобы остаться в РПЛ и показывать яркий футбол. Приходя, я думал, что мне хватит 6 месяцев, прошло уже больше – и все никак.

– В вы готовы?

– Этого не произойдет.

– Вылет «Химок» – это фантастика?

– Это не фантастика. Нам бы не хотелось об этом думать. Мы хотим оставаться в показывать хороший футбол.

– «Химкам» поможет только Бог?

– Если Бог поможет, значит, мы все делаем правильно, – сказал главный тренер «Химок».

«Химки» по-прежнему идут в зоне вылета, занимают предпоследнее, 15-е, место в таблице, набрав 13 очков. 9 апреля команда в гостях сыграет с ЦСКА.