Мостовой о 0:6 «Химок»: «Безобразие, они специально это делают? «Краснодар» еще пять мог забить»

Теги Химки премьер-лига Россия Александр Мостовой Краснодар Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой жестко раскритиковал «Химки» за поражение от «Краснодара» (0:6).

«То, что я увидел сегодня в исполнении «Химок», – это безобразие. У меня вопрос: они специально это делают?

Футболисты, которые должны играть в основе, не играют, вратарь от игры к игре чудит и «привозит». Тут и игру «Краснодара» сложно оценить: когда тебе дают делать все что захочешь – ты будешь забивать.

Сколько есть примеров, как команда, оставшись в меньшинстве, бьется и не бросает играть? «Сочи» играл с 25-й минуты в меньшинстве, так еще и смог обыграть «Динамо»! А тут «Краснодар» забил шесть, так еще и пять могли забить сверху.

У меня только одно слово от увиденного – безобразие! Но у «Химок» все нормально: им уже давно говорили, что необходимо что-то предпринимать, но они не хотят. Вот пусть и варятся в этом», – сказал бывший игрок сборной России.

Новый чудовищный привоз вратаря «Химок»! После него 0:1 очень быстро превратились в 0:6

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7 комментариев

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Overkiller
Надо уволить Юрана!
А, стоп...
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Darkhan Darkhan
Царя срочно главным тренером вместо Гогниева
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ rarog
Вот при мне бы такой фигни не было,добавил Мостовой
При мне даже лицензии нет! А тут всего лишь какая-то фигня😎
+2
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evil
Убирать физрука Гогниева и ставить Мостового
+4
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Jadie James
Химки вылетают, чтоб насолить Мосту и тот потерял дар речи
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Артём Амирджанян
Да они специально, хотят царя пригласить
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rarog
Вот при мне бы такой фигни не было,добавил Мостовой
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-2
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