Мостовой о 0:6 «Химок»: «Безобразие, они специально это делают? «Краснодар» еще пять мог забить»

жестко раскритиковал « » за поражение от « » (0:6).

«То, что я увидел сегодня в исполнении «Химок», – это безобразие. У меня вопрос: они специально это делают?

Футболисты, которые должны играть в основе, не играют, вратарь от игры к игре чудит и «привозит». Тут и игру «Краснодара» сложно оценить: когда тебе дают делать все что захочешь – ты будешь забивать.

Сколько есть примеров, как команда, оставшись в меньшинстве, бьется и не бросает играть? «Сочи» играл с 25-й минуты в меньшинстве, так еще и смог обыграть «Динамо»! А тут «Краснодар» забил шесть, так еще и пять могли забить сверху.

У меня только одно слово от увиденного – безобразие! Но у «Химок» все нормально: им уже давно говорили, что необходимо что-то предпринимать, но они не хотят. Вот пусть и варятся в этом», – сказал бывший игрок сборной России.

Новый чудовищный привоз вратаря «Химок»! После него 0:1 очень быстро превратились в 0:6