Ивич о победе 6:0 над «Химками»: «Мы владели преимуществом весь матч, играли внимательно. Поздравляю игроков»
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич похвалил игроков за побед со счетом 6:0.
«Краснодар» на выезде разгромил «Химки» в 21-м туре Мир РПЛ и повторил свою самую крупную победу в лиге.
«Поздравляю своих игроков, они проделали хорошую работу.
Я уверен, что мы владели преимуществом на протяжении всего матча. Играли внимательно с первой до последней минуты.
У соперника был шанс при счете 0:0, когда они попали в штангу. Но в итоге мы получили очень хороший результат. Сегодня я увидел много положительных моментов.
Наша цель – становиться все лучше и лучше. Теперь нужно готовиться к следующей встрече», – сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».
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