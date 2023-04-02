Ивич о победе 6:0 над «Химками»: «Мы владели преимуществом весь матч, играли внимательно. Поздравляю игроков»

Теги Химки премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич похвалил игроков за побед со счетом 6:0.

«Краснодар» на выезде разгромил «Химки» в 21-м туре Мир РПЛ и повторил свою самую крупную победу в лиге.

«Поздравляю своих игроков, они проделали хорошую работу.

Я уверен, что мы владели преимуществом на протяжении всего матча. Играли внимательно с первой до последней минуты.

У соперника был шанс при счете 0:0, когда они попали в штангу. Но в итоге мы получили очень хороший результат. Сегодня я увидел много положительных моментов.

Наша цель – становиться все лучше и лучше. Теперь нужно готовиться к следующей встрече», – сказал Ивич в эфире «Матч ТВ».

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1 комментарий

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Сергей Лимонников
Химки без Юрана все лучше и лучше. Зато Садыгов играет
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