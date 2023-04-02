0:6 от «Краснодара» – самое крупное поражение «Химок» в чемпионате России. «Быки» повторили свою самую крупную победу в РПЛ
«Химки» потерпели самое крупное поражение в чемпионате России – 0:6 от «Краснодара».
А «Краснодар», выиграв сегодня на выезде в рамках 21-го тура Мир РПЛ, повторил свою самую крупную победу в Премьер-лиге – было 6:0 против «Урала» в 2016 году.
Форвард Джон Кордоба провел свой самый результативный матч в РПЛ – 2 гола и 1 результативная передача.
Сергей Волков стал самым молодым защитником в истории «Краснодара» с двумя голевыми передачами в матче РПЛ. Ему 20 лет и 205 дней.
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