0:6 от «Краснодара» – самое крупное поражение «Химок» в чемпионате России. «Быки» повторили свою самую крупную победу в РПЛ

« » потерпели самое крупное поражение в чемпионате России – 0:6 от « ».

А «Краснодар», выиграв сегодня на выезде в рамках 21-го тура Мир РПЛ, повторил свою самую крупную победу в Премьер-лиге – было 6:0 против «Урала» в 2016 году.

Форвард Джон Кордоба провел свой самый результативный матч в РПЛ – 2 гола и 1 результативная передача.

стал самым молодым защитником в истории «Краснодара» с двумя голевыми передачами в матче . Ему 20 лет и 205 дней.