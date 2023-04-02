0:6 от «Краснодара» – самое крупное поражение «Химок» в чемпионате России. «Быки» повторили свою самую крупную победу в РПЛ

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия рекорды Краснодар Джон Кордоба Сергей Волков 2002 Футбол

«Химки» потерпели самое крупное поражение в чемпионате России – 0:6 от «Краснодара».

А «Краснодар», выиграв сегодня на выезде в рамках 21-го тура Мир РПЛ, повторил свою самую крупную победу в Премьер-лиге – было 6:0 против «Урала» в 2016 году.

Форвард Джон Кордоба провел свой самый результативный матч в РПЛ – 2 гола и 1 результативная передача.

Сергей Волков стал самым молодым защитником в истории «Краснодара» с двумя голевыми передачами в матче РПЛ. Ему 20 лет и 205 дней.

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11 комментариев

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Магомед Саид Амирханов
А Юран жжет!🤣
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Nikolay Stavrogin
Рад за Краснодар. Да и за химки тоже, чего уж греха таить)
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besaxara
Ответ Pier Besuhof
Комментарий удален пользователем
Странно, что на втором году СВО данный российский ресурс позволяет себе публиковать такие вот комментарии таких вот персонажей. Хотя, по их мнению, у нас ведь диктатура, режим и т.д.
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FCDM
Вот так надо играть когда на 1 игрока больше. Учитесь Динамо! Или просто распустите команду и нам не надо будет мучаться всю оставшуюся жизнь.
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Ларион Артемов
давно батюшку не звали видимо
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alexsem69
Химки - самый весёлый клуб РПЛ!)
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Pier Besuhof
Комментарий удален пользователем
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Вова Гаврилов
Ну вот рекорды пошли, все-таки Химки на коне
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T622222
Расформировать навсегда
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Hitgoe Himgob
Зачем нам 16 команд в Лиге, каждый год два пассажира. Сокращайте уже!
+1
-3
-2
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Nick Crosier
Юран:" Ну как вы без меня?"
+12
-2
+10
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Max Zhomkov
Такой счёт как бальзам на душу. Химки в пердив , а лучше вообще расформировать этот паршивый клуб
+23
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