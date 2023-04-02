«Ливерпулю» интересен хавбек «Челси» Галлахер. Клопп считает его важной трансферной целью

«Ливерпулю» интересен полузащитник «Челси» .

За покупку 23-летнего хавбека сборной Англии выступает главный тренер «красных» . Он обозначил Галлахера как важную цель. « » хочет значительно перестроить среднюю линию поля.

В «Ливерпуле» считают, что у футболиста есть энергия и качества, которые могут позволить ему выйти на новый уровень в клубе. Он располагается высоко в списке трансферных целей.

«Челси» готов рассмотреть предложения по Галлахеру, его продажа может помочь клубу в соблюдении правил финансового фэйр-плей.

Напомним, в январе « » был готов продать Галлахера «Эвертону» за 45 млн фунтов, хавбек не хотел уходить.

В этом сезоне Конор забил 1 гол и отдал 1 результативный пас в 33 матчах во всех турнирах. Его подробная статистика – здесь.