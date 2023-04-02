«Ливерпулю» интересен хавбек «Челси» Галлахер. Клопп считает его важной трансферной целью

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы Конор Галлахер Футбол

«Ливерпулю» интересен полузащитник «Челси» Конор Галлахер.

За покупку 23-летнего хавбека сборной Англии выступает главный тренер «красных» Юрген Клопп. Он обозначил Галлахера как важную цель. «Ливерпуль» хочет значительно перестроить среднюю линию поля.

В «Ливерпуле» считают, что у футболиста есть энергия и качества, которые могут позволить ему выйти на новый уровень в клубе. Он располагается высоко в списке трансферных целей.

«Челси» готов рассмотреть предложения по Галлахеру, его продажа может помочь клубу в соблюдении правил финансового фэйр-плей.

Напомним, в январе «Челси» был готов продать Галлахера «Эвертону» за 45 млн фунтов, хавбек не хотел уходить.

В этом сезоне Конор забил 1 гол и отдал 1 результативный пас в 33 матчах во всех турнирах. Его подробная статистика – здесь.

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18 комментариев

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Андрей Хенто
Ответ vals1702
Джуд, Райс и Кайседо вот и полузащита
Что-то из области футбольного симулятора.
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Матвей Бондарев
Вариант с Тюрамом мне больше нравится.
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Матвей Бондарев
Ответ Виталик Кравченко
Без ЛЧ и с конкурентами в лице Реала и Сити это очень маловероятно.
Реал уже почти отстал в гонке.
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Матвей Бондарев
Ответ Born is the King
Качественный бокс2бокс. Подходит под интенсивный атакующий футбол и хочется, чтобы воспитанник не уничтожил карьеру под физруком
Ты же физруком Грэма назвал, верно?
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vals1702
Джуд, Райс и Кайседо вот и полузащита
0
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Damir012
бегающий, прессингующий, выносливый полузащитник, да ещё и 23 года, как по мне чисто Клопповский игрок
+2
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Итачи Учиха
А ещё Маунта и Ковачича.
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Artem I
Ответ Футбол и свобода
Белленгема надо брать за любые деньги
сити и реал перейдет,а Ливерпуль прое..его ,надо было ещё в прошлом сезоне брать ,а не бездаря из Уругвая
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-2
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Виталий Ан
Галахер отличный игрок. Под руководством Клоппа будет еще круче. 45 мил. за него очень адекватно. Мне его игра очень импонирует.
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Aleksandr Efremov
Клоппу нужно как минимум ещё 10 игроков.
0
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HellLight
главное мудрика удержать, остальное не важно
+4
-2
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Пако
Галлахер не поможет «Ливерпулю» Клоппа .
+1
-1
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Виталик Кравченко
Ответ Футбол и свобода
Белленгема надо брать за любые деньги
Без ЛЧ и с конкурентами в лице Реала и Сити это очень маловероятно.
+12
-4
+8
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Бахадур Нумонов
А мне нужны долгожданные победы от челси. И мне всё равно кто будет забивать голы. Челси любимый мой клуб . Где же твои победы и характер. Почему нету лидера как Тери, Дрогба,
+1
-4
-3
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Born is the King
Качественный бокс2бокс. Подходит под интенсивный атакующий футбол и хочется, чтобы воспитанник не уничтожил карьеру под физруком
+2
-3
-1
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Футбол и свобода
Белленгема надо брать за любые деньги
+8
-1
+7
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Александр Нижников
уже лишь бы кого в полузащиту?
+2
-1
+1
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Вова Гаврилов
Конор толковый футболист, и думаю в полузащите такой пахарь не помешал бы нынешнему Ливерпулю
+16
-1
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