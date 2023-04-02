«Ливерпулю» интересен хавбек «Челси» Галлахер. Клопп считает его важной трансферной целью
«Ливерпулю» интересен полузащитник «Челси» Конор Галлахер.
За покупку 23-летнего хавбека сборной Англии выступает главный тренер «красных» Юрген Клопп. Он обозначил Галлахера как важную цель. «Ливерпуль» хочет значительно перестроить среднюю линию поля.
В «Ливерпуле» считают, что у футболиста есть энергия и качества, которые могут позволить ему выйти на новый уровень в клубе. Он располагается высоко в списке трансферных целей.
«Челси» готов рассмотреть предложения по Галлахеру, его продажа может помочь клубу в соблюдении правил финансового фэйр-плей.
Напомним, в январе «Челси» был готов продать Галлахера «Эвертону» за 45 млн фунтов, хавбек не хотел уходить.
В этом сезоне Конор забил 1 гол и отдал 1 результативный пас в 33 матчах во всех турнирах. Его подробная статистика – здесь.
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