«Челси» готов продать Галлахера «Эвертону» за 45 млн фунтов. Хавбек уходить не хочет

Теги Челси Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Конор Галлахер Футбол

«Челси» может продать хавбека Конора Галлахера «Эвертону».

Как сообщает Evening Standard, лондонцы готовы принять предложение на 45 млн фунтов в сумме. Однако неясно, удастся ли клубу убедить футболиста на переход.

По сведениям Sky Sports, Галлахер хочет остаться в «Челси» и бороться за место в составе.

36 комментариев

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sacha2
Ответ Михаил Лубянский
Просто эвертон может в чемпионшип вылететь
...ну так и что? Поможет Эвертону вернуться в АПЛ... а потом в Челси, "на белом коне":)
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Александр Фёдоров
Надеюсь это не случится,надо своих подтягивать в состав, Челси же забыл застегнуть кошелёк, что творится с моим любимым клубом 😞😞
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Alda
Ответ skhinev
Просто безумие творится в этом клуб. Одного из самых перспективных, своего воспитанника выпинывают....
При всем уважении, такая чушь, продать его за 40 это очень хороший вариант для клуба, больше не предложат, а лучше он играть не будет
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ssnyper2007
это какой-то забег по граблям - может хватит уже разбрасываться молодыми и перспективными, чтобы потом их втридорого обратно выкупать?
У нас, что, деньги закончились, или полузащита резко помолодела? Оставьте его в покое, далеко не самый лишний игрок состава
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Мама Мамаева
Нет смысла отдавать. Много причин:
1)во первых он воспитанник клуба, на дефицитом позиции;
2) 45 млн для молодого англичанина в их чемпионате это не так много (особенно для Боули);
3) когда на него была сделана ставка, то он зажигал в Арендах, может в след году, когда место в центре будет посвободнее и он будет играть чаще и уверенность появится;
4) хоть он и смазливый и красивый молодой футболист, но он трудяга, плюс у него 3 старших брата у кого не получилось, они то ему спуску не даду;
5)он реально фанат челси, родился даже рядом, боговотворит Лэмпарда (как любой уважающий себя фанат Челси). В мире где клубная лояльность редкое явление, нельзя этим разбрасываться;
6) в Эвертоне даже и нет Лэмпарда больше. Смысла ему тоже нет туда идти;
7)он мой любимый молодой в Челси
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Михаил Лубянский
Ответ sacha2
Если посмотреть на ситуацию внимательно, то эта продажа во-спасение Эвертона, пойдёт на пользу не только Челси, но и Галлахеру. Он молод, пару лет по-полной поиграть за Эвертон будет ему полезно. А потом - может и вернуться
Просто эвертон может в чемпионшип вылететь
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Ян Петров
Ответ skhinev
Просто безумие творится в этом клуб. Одного из самых перспективных, своего воспитанника выпинывают....
тоже самое говорили когда Абрахама продавали, тут тоже, посредственного игрока за 45млн продать это удача
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Ян Петров
Ответ <~Inter~>
Он никогда не будет стоить таких денег. Он же средний игрок который не обладает никакими выдающимися качествами
Согласен, продать и радоваться. Буду также рад, как и когда продали Абрахама за 40млн
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sacha2
Если посмотреть на ситуацию внимательно, то эта продажа во-спасение Эвертона, пойдёт на пользу не только Челси, но и Галлахеру. Он молод, пару лет по-полной поиграть за Эвертон будет ему полезно. А потом - может и вернуться
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Okaka
Ответ DolJun
судя по тому, что намечается - то жоржино и канте летом на выход, чик так же. в полузащите будет посвободней. кова так же в хрона превращается
летом другие закупки будут
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Last Hero
«Хавбек не хочет» хахаха а кто в здравом уме хочет в Эвертон в его таком состоянии, тем более из Челси, пусть даже кризисном
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DolJun
Ответ Okaka
Энцо берут же
судя по тому, что намечается - то жоржино и канте летом на выход, чик так же. в полузащите будет посвободней. кова так же в хрона превращается
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TravenS
Ответ Артем_
Кова, Чик, Жора тренируются и Канте тоже. плюс Энцо. Галлахер вне старта
Чик и Жора в полузащите — убитые нервы болельщика, Канте — матч играет и 10 лечится. Выбор широк))
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Okaka
Ответ DolJun
звучит как утка. у челси в полузащите швах, играть некем
Энцо берут же
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MsFirehawk
Ответ Артем_
Кова, Чик, Жора тренируются и Канте тоже. плюс Энцо. Галлахер вне старта
Как же челик дефает челси в каждой ветке , просто надоел. очередной клиент в черный список
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Oleg Nikolaev
Этот Челси хочется увидеть, как бы кто не относился к ним. Провал или успех, но это будет зрелищно
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Константин Ловков
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Ответ Акира_1
А чем он не вписывается в стратегию молодых перспективных игроков? Лучше бы Жоржиньо или Лофтуса Чика продали.
У Жоржиньо истекает контракт, Лофтус-Чик травмирован и в текущем состоянии желающих на него немного
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Артем_
Ответ DolJun
звучит как утка. у челси в полузащите швах, играть некем
Кова, Чик, Жора тренируются и Канте тоже. плюс Энцо. Галлахер вне старта
+1
-1
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AmanEsen
Ответ skhinev
Уже даже скучаю по временам Лэмпса у руля. А сейчас, амеры, просто убивают клуб
Как именно они убивают клуб? Покупая качественных игроков? В плане финансов у них там все схвачено.
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<~Inter~>
Ответ С 2009 года здесь
Он обладает всеми качествами топ игрока . При должном обращении и в вере игрока , он станет ещё дороже
Какими же? Кроме того, что прессингует хорошо и то до уровня движения условного Гави который тоже строит свою игру за счёт движения без мяча ему далеко
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Акира_1
А чем он не вписывается в стратегию молодых перспективных игроков? Лучше бы Жоржиньо или Лофтуса Чика продали.
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паувэр данкер
Ответ skhinev
Уже даже скучаю по временам Лэмпса у руля. А сейчас, амеры, просто убивают клуб
У нас в Милане тоже амеры после чемпионства убивают клуб
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Артем_
Игрок не для Челси. Уровень средний. Хорошие деньги. Надо продавать.
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DolJun
звучит как утка. у челси в полузащите швах, играть некем
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HellLight
Галахера не хотелось бы отпускать. Есть ощущение, что он еще много может дать Челси. Как бы потом не пожалеть.
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