«Челси» готов продать Галлахера «Эвертону» за 45 млн фунтов. Хавбек уходить не хочет

« » может продать хавбека « ».

Как сообщает Evening Standard, лондонцы готовы принять предложение на 45 млн фунтов в сумме. Однако неясно, удастся ли клубу убедить футболиста на переход.

По сведениям Sky Sports, Галлахер хочет остаться в «Челси» и бороться за место в составе.