«Челси» готов продать Галлахера «Эвертону» за 45 млн фунтов. Хавбек уходить не хочет
«Челси» может продать хавбека Конора Галлахера «Эвертону».
Как сообщает Evening Standard, лондонцы готовы принять предложение на 45 млн фунтов в сумме. Однако неясно, удастся ли клубу убедить футболиста на переход.
По сведениям Sky Sports, Галлахер хочет остаться в «Челси» и бороться за место в составе.
У нас, что, деньги закончились, или полузащита резко помолодела? Оставьте его в покое, далеко не самый лишний игрок состава
1)во первых он воспитанник клуба, на дефицитом позиции;
2) 45 млн для молодого англичанина в их чемпионате это не так много (особенно для Боули);
3) когда на него была сделана ставка, то он зажигал в Арендах, может в след году, когда место в центре будет посвободнее и он будет играть чаще и уверенность появится;
4) хоть он и смазливый и красивый молодой футболист, но он трудяга, плюс у него 3 старших брата у кого не получилось, они то ему спуску не даду;
5)он реально фанат челси, родился даже рядом, боговотворит Лэмпарда (как любой уважающий себя фанат Челси). В мире где клубная лояльность редкое явление, нельзя этим разбрасываться;
6) в Эвертоне даже и нет Лэмпарда больше. Смысла ему тоже нет туда идти;
7)он мой любимый молодой в Челси