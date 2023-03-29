«Челси» хочет избавиться от 8 игроков. Обамеянг, Зиеш, Пулишич, Галлахер – в числе кандидатов на трансфер

Теги Бавария Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг Томас Тухель Матео Ковачич Хаким Зиеш Рубен Лофтус-Чик Мэйсон Маунт Эдуар Менди Конор Галлахер Футбол

«Челси» намерен сократить состав на восемь человек ближайшим летом.

Как сообщает Evening Standard, «синие» считают команду раздутой и хотят, чтобы вместо 33 игроков в ней осталось 25.

В числе кандидатов на уход называются форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, полузащитники Рубен Лофтус-Чик, Конор Галлахер, Хаким Зиеш. Также уйти может хавбек Матео Ковачич, который нравится «Манчестер Сити» и Томасу Тухелю, возглавившему «Баварию». К тому же лондонский клуб хочет подписать опорника в пару к Энцо Фернандесу.

Также допускается уход вратаря Эдуара Менди и полузащитника Мэйсона Маунта, переговоры с ними о продлении контрактов находятся в тупике.

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30 комментариев

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Vaksinator
Ответ Okaka
опорник в пару к Энцо, кажется им будет Мойзес за 150 млн еуро
отличная сделка для цска
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<~Inter~>
Ответ Итачи Учиха
А зачем Маунта, Ковачича и Галлахера продавать? Взять одного разрушителя, продлить Канте для обоймы и по сути полузащита укомплектована.
Потому что игроки тоже не дураки. Все понимают, что с учётом трансфером игрового времени всем не хватит и многие сами захотят уйти
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Вячеслав Пустохин
Я не могу вспомнить такого вредительства клубу от его же владельцев. Хотя не, один вспомнил - Валенсия...
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Кирилл Новокщенов
Ответ KeriLLo
Галлахер? Глупейшая ошибка будет
самый бестолковый игрок АПЛ
очень много носится, ничего полезного не создает
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KeriLLo
Ответ Shuller18
Почему? Такой же как и Чик игрок уровня середняка АПЛ
Нет, он не игрок середняка АПЛ.
Потенциально он лучше Маунта в лучшей форме может быть.
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Shuller18
Ответ KeriLLo
Галлахер? Глупейшая ошибка будет
Почему? Такой же как и Чик игрок уровня середняка АПЛ
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Mason Mount 2208
Ответ KeriLLo
Галлахер? Глупейшая ошибка будет
Галлахер игрок довольно хороший но ему не хватает опыта . Я знаю какой он игрок в прецинге активный, быстрый успевает везде. Но игрока не хватает опыта . Конечно продать его может быть ошибкой но тут есть но ....
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Милан 777
Все впринципе шлак кроме Маунта, Ковачича и Зиеша ...
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Okaka
Ответ KeriLLo
Галлахер? Глупейшая ошибка будет
да он какой-то дурачок, часто в ноги бросается
+2
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Олег Ринкевич
весення распродажа начинается! пенсионерам скидки)))
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Teodrakis
Избавляться надо от тех, кого выгодно продать. А слабых надо качать, искать подход, учить быть полезнее - нахрена тренера тогда и куча высокооплачиваемых специалистов, если у них 100лимонные игроки не реализуются постоянно.
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Акира_1
Ответ Amalfitano
Да причин может быть много и объяснения найдутся на любую дичь. А я говорю про чисто футбольный фактор.
На чисто футбольные моменты Боэли пофиг. В чем невозможно сомневаться, когда у него работает бездарь типа Поттера.
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Rio (BLR)
Ковачич и Маунт вполне были бы полезны в основной ротации.
Так то все логично.
Вопрос кого закупит Челси. Опять сольет вагоны денег за ноунеймов?
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Amalfitano
Ответ Акира_1
Все дело в их контрактах, которые Боэли не хочет продлевать.
Да причин может быть много и объяснения найдутся на любую дичь. А я говорю про чисто футбольный фактор.
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Акира_1
Ответ Amalfitano
Уход Ковачича и Маунта трудно понять здравому человеку.
Все дело в их контрактах, которые Боэли не хочет продлевать.
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QWertY
Ковачича и Зиеха в МЮ. Можно и Маунта, чтобы чистил бутсы Бруно
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Акира_1
Не понимаю логику продлить контракт с Канте, который не играет целый сезон, но при этом продавать Ковачича с годом контракта, что почти всегда пашет. Но, впрочем это Боэли.
+1
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Amalfitano
Ответ KeriLLo
Галлахер? Глупейшая ошибка будет
Галлахеру нужно постоянно играть. Ему надо переходить в Ньюкасл.
+12
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Итачи Учиха
А зачем Маунта, Ковачича и Галлахера продавать? Взять одного разрушителя, продлить Канте для обоймы и по сути полузащита укомплектована.
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olimbek
В Барсе есть отчличный нап - Ферран Торрес. Огромный потенциал. Купите. Не дорого, 100 ляма, ведь для вас это небольшая сумма же ))
+5
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Amalfitano
Уход Ковачича и Маунта трудно понять здравому человеку.
+23
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Sergeev55
Продадут 8 и купят 10
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Sergeev55
Ковачич один из лучших игроков Челси за последние сезоны!!!
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Джотаро Гайкевич
главное оставить матэо,макета,галахера
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Serega Fart
Показалось что от Мудрика тоже хотят избавиться, может еще одумаются
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