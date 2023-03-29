«Челси» хочет избавиться от 8 игроков. Обамеянг, Зиеш, Пулишич, Галлахер – в числе кандидатов на трансфер
«Челси» намерен сократить состав на восемь человек ближайшим летом.
Как сообщает Evening Standard, «синие» считают команду раздутой и хотят, чтобы вместо 33 игроков в ней осталось 25.
В числе кандидатов на уход называются форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, полузащитники Рубен Лофтус-Чик, Конор Галлахер, Хаким Зиеш. Также уйти может хавбек Матео Ковачич, который нравится «Манчестер Сити» и Томасу Тухелю, возглавившему «Баварию». К тому же лондонский клуб хочет подписать опорника в пару к Энцо Фернандесу.
Также допускается уход вратаря Эдуара Менди и полузащитника Мэйсона Маунта, переговоры с ними о продлении контрактов находятся в тупике.
очень много носится, ничего полезного не создает
Потенциально он лучше Маунта в лучшей форме может быть.
Так то все логично.
Вопрос кого закупит Челси. Опять сольет вагоны денег за ноунеймов?