« » намерен сократить состав на восемь человек ближайшим летом.

Как сообщает Evening Standard, «синие» считают команду раздутой и хотят, чтобы вместо 33 игроков в ней осталось 25.

В числе кандидатов на уход называются форвард , полузащитники , , Хаким Зиеш. Также уйти может хавбек Матео Ковачич, который нравится « » и Томасу Тухелю, возглавившему «Баварию». К тому же лондонский клуб хочет подписать опорника в пару к Энцо Фернандесу.

Также допускается уход вратаря Эдуара Менди и полузащитника Мэйсона Маунта, переговоры с ними о продлении контрактов находятся в тупике.