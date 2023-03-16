Рэшфорд, Кейн, Сака, Беллингем, Фоден – в заявке сборной Англии на матчи с Италией и Украиной в отборе Евро-2024

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Ливерпуль Сборная Украины по футболу Ньюкасл Вест Хэм Эвертон Манчестер Сити Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия сборная Италии по футболу Арсенал Тоттенхэм Кристал Пэлас Лестер Джордан Хендерсон Кайл Уокер квалификация Евро-2024 Киран Триппьер Харри Магуайр Джон Стоунз Джордан Пикфорд Эрик Дайер Харри Кейн Джек Грилиш Люк Шоу Ник Поуп Джеймс Мэддисон Кэлвин Филлипс Айвен Тоуни Бен Чилуэлл Маркус Рэшфорд Аарон Рэмсдейл Филип Фоден Деклан Райс Конор Галлахер Рис Джеймс Марк Гехи Букайо Сака Джуд Беллингем Футбол

В заявку сборной Англии на ближайшие матчи отборочного раунда Евро-2024 попали 25 футболистов. 

В марте команда Гарета Саутгейта встретится со сборными Италии и Украины. Матчи пройдут 23 и 26 марта соответственно. 

Состав сборной Англии 

Вратари: Джордан ПикфордЭвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»);

Защитники: Бен Чилуэлл («Челси»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Рис Джеймс («Челси»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Конор Галлахер («Челси»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Мэйсон Маунт («Челси»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм»);

Нападающие: Филип Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Айвен Тоуни («Брентфорд»).

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Billy_Shears
Не того человека назвали тренеришкой
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ **Iscander**
Весь мир за Украину, чего жалуетесь?
а как же великая Эритрея?
и как это к отбору на евро относится?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек1991
Рэмсдэйл, Уокер ,Дайер, Стоунз, Шоу , Райс , Беллингем, Фодэн, Рэшфорд, Сака, Кейн.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
З А
Ждём Стерлинга в основе
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кроссовер Айверсона
Маунт?!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Ответ Artem Piatkov
У Украины по классике лютый хард-кор Италия, Англия... Прям как в группе квалификации на Евро 2008, когда финалистов ЧМ 2006 Францию и Италию кинули и к ним ещё Шотландию А можно Кипр, Мальту и Казахстан как у России? Потом же ещё сами подкладывают украинцев "Вы всего 1 раз пробились на ЧМ и 2 на ЧЕ ха-ха" ну а как пробиваться, когда такие соперники???
Лютый хардкор это когда Афганистан и Иран
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
**Iscander**
Ответ Artem Piatkov
У Украины по классике лютый хард-кор Италия, Англия... Прям как в группе квалификации на Евро 2008, когда финалистов ЧМ 2006 Францию и Италию кинули и к ним ещё Шотландию А можно Кипр, Мальту и Казахстан как у России? Потом же ещё сами подкладывают украинцев "Вы всего 1 раз пробились на ЧМ и 2 на ЧЕ ха-ха" ну а как пробиваться, когда такие соперники???
Весь мир за Украину, чего жалуетесь?
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Piatkov
У Украины по классике лютый хард-кор

Италия, Англия...
Прям как в группе квалификации на Евро 2008, когда финалистов ЧМ 2006 Францию и Италию кинули и к ним ещё Шотландию

А можно Кипр, Мальту и Казахстан как у России?

Потом же ещё сами подкладывают украинцев "Вы всего 1 раз пробились на ЧМ и 2 на ЧЕ ха-ха" ну а как пробиваться, когда такие соперники???
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий