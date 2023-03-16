Рэшфорд, Кейн, Сака, Беллингем, Фоден – в заявке сборной Англии на матчи с Италией и Украиной в отборе Евро-2024

В заявку сборной Англии на ближайшие матчи отборочного раунда Евро-2024 попали 25 футболистов.

В марте команда встретится со сборными Италии и . Матчи пройдут 23 и 26 марта соответственно.

Состав сборной Англии

Вратари: (« »), («Ньюкасл»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»);

Защитники: Бен Чилуэлл («Челси»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Рис Джеймс («Челси»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Конор Галлахер («Челси»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Мэйсон Маунт («Челси»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм»);

Нападающие: Филип Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Айвен Тоуни («Брентфорд»).

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