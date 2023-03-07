Более 10 игроков могут уйти из «Челси» летом. Среди них Хавертц, Маунт, Ковачич, Галлахер и Пулишич

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг Ромелу Лукаку Матео Ковачич Хаким Зиеш Рубен Лофтус-Чик Денис Закария Трево Чалоба Кристиан Пулишич Мэйсон Маунт Эдуар Менди Кай Хавертц Конор Галлахер Футбол

Летом из «Челси» могут уйти более 10 игроков.

Как пишет The Telegraph, уход нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, который был исключен Грэмом Поттером из заявки «Челси» на Лигу чемпионов, практически гарантирован.

Под вопросом долгосрочное будущее в клубе Хакима Зиеша, Кристиана Пулишича, Кая Хавертца, Эдуара Менди, Мэйсона Маунта, Матео Ковачича, Рубена Лофтус-Чика, Конора Галлахера, Трево Чалобы, а также Дениса Закарии, который выступает за «Челси» на правах аренды.

Также в лондонском клубе пока не уверены, что «Интер» согласится взять Ромелу Лукаку в аренду на второй сезон.

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41 комментарий

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Красно - Синий КОНЬ
Ответ Паша
Купить кучу игроков, потом продать кучу игроков не сильно слабее. Исключить Абумеянга и играть без форварда. Топовое управление
шМудрик наше фсё...
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Тото Кашиношвили
Есть тема пацаны!
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
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Красно - Синий КОНЬ
Ответ Алексей Ненахов
Уничтожили клуб … Жаль
Почему жаль? Туда ему и дорога.
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Tun
Вот Боэли удивится, когда узнает, что в Европе драфтов нет, а игрок может сидеть на жирном контракте до его конца, если захочет
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Любезный Коссутий
мощное обновление устроил Боели. десяток новичков пришли зимой, десяток старичков уйдет летом. осталось только никого не покупать, и можно уложиться в ФФП
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Goofts
Ковачич Топ, это очень странно
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Милан. Тонали. 8.
Если уйдут два лучших игрока Хаверц и Маунт то можно смело хоронить эту команду с такими "толпами" типа Кукурельи и Мудрика 🤦‍♂️...
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Тюменец
В сериАл могут прийти топовые, по его меркам, футболеры, за вменяемые деньги. Неплохо.
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Filipp Gorski
Вот Ньюкаслу идеальное усиление
Половина этих игроков идеальное усиление для команды
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Любезный Коссутий
Ответ Камиль Какой-То
Уничтожили карьеру Аубы
да он сам ее уничтожил. терки с Артетой, потом поверил бредням Лапорты, теперь не нужен Поттеру.
закончит карьеру в Саутгемптоне каком-нибудь.
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Cearvm
Ответ Камиль Какой-То
Уничтожили карьеру Аубы
Он сам ее уничтожил, когда устроил истерику Артете. Теперь Арсенал на первом месте, а постаревшая звезда никому не нужна.
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Okaka
Ответ Cearvm
Какой-то адский вброс про Хавертца и Маунта.
почему? Маунта Ливер хочет, контракт маленький у него
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Bolvan
Ответ Captain JT26
Кого по завышенной цене купил ? Мудрика? Арсенал тоже хотел столько платить если бы они купили тоже так сказали бы ? А Энцо надо было здесь и сейчас купить, иначе другие забрали бы. Не понимаю в чем проблема ?
Проблема в том что он переплатит за Гюсто ,Энцо тоже не стоит 120 лямов ,он Европе сыграл полсезона за Бенфику
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Captain JT26
Ответ Паша
Купить кучу игроков, потом продать кучу игроков не сильно слабее. Исключить Абумеянга и играть без форварда. Топовое управление
Обама дно же, почему защищаете его так яростно ? Вы его игры видели вообще ?
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Cearvm
Какой-то адский вброс про Хавертца и Маунта.
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udod
Ответ Дмитрий Гончаров
Бернарду Сильва летом будет почти 100%. Зачем в таком случае мадридист Ковачич?
100% будет? недавно озвучили, что бы кого-то подписать, Барсе надо на 200 лямов продать
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Captain JT26
Ответ Bolvan
Для Боули Челси игрушка ,купил всех подряд по завышенной цене ,теперь продаёт,разрушил клуб
Кого по завышенной цене купил ? Мудрика? Арсенал тоже хотел столько платить если бы они купили тоже так сказали бы ? А Энцо надо было здесь и сейчас купить, иначе другие забрали бы. Не понимаю в чем проблема ?
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Любезный Коссутий
Ответ Паша
Купить кучу игроков, потом продать кучу игроков не сильно слабее. Исключить Абумеянга и играть без форварда. Топовое управление
Лукаку же вернется - не забываем. топовое усиление 👆
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udod
а люди на контрактах в курсе, что они могут уйти? может они никуда не собираются
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Captain JT26
Ответ Алексей Ненахов
Уничтожили клуб … Жаль
Как ? Кову никто продавать не будет, все остальные заменяемы, либо Хаверц либо Маунт тоже останутся, может оба
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Дмитрий Гончаров
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Из них можно было бы Ковачича в Барсу.
Бернарду Сильва летом будет почти 100%. Зачем в таком случае мадридист Ковачич?
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Лёха Жданчик
Минус Абонемент минус Хаверц...значит купят Осимхена
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Паша
Купить кучу игроков, потом продать кучу игроков не сильно слабее. Исключить Абумеянга и играть без форварда. Топовое управление
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Олег Ивакин
Ответ Сергей Кайзер
То есть надо держать состав из а**лиарда игроков?
Без Захаряна--деньги на ветер!
(Шутка)
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dr. cage
70% отборный древесины.. Но за Хаверца наверно даже драка будет..
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