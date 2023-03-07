Более 10 игроков могут уйти из «Челси» летом. Среди них Хавертц, Маунт, Ковачич, Галлахер и Пулишич

Летом из «Челси» могут уйти более 10 игроков.

Как пишет The Telegraph, уход нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, который был исключен Грэмом Поттером из заявки «Челси» на Лигу чемпионов, практически гарантирован.

Под вопросом долгосрочное будущее в клубе , , , , , Матео Ковачича, Рубена Лофтус-Чика, Конора Галлахера, Трево Чалобы, а также Дениса Закарии, который выступает за «Челси» на правах аренды.

Также в лондонском клубе пока не уверены, что «Интер» согласится взять Ромелу Лукаку в аренду на второй сезон.