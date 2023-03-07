Более 10 игроков могут уйти из «Челси» летом. Среди них Хавертц, Маунт, Ковачич, Галлахер и Пулишич
Летом из «Челси» могут уйти более 10 игроков.
Как пишет The Telegraph, уход нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, который был исключен Грэмом Поттером из заявки «Челси» на Лигу чемпионов, практически гарантирован.
Под вопросом долгосрочное будущее в клубе Хакима Зиеша, Кристиана Пулишича, Кая Хавертца, Эдуара Менди, Мэйсона Маунта, Матео Ковачича, Рубена Лофтус-Чика, Конора Галлахера, Трево Чалобы, а также Дениса Закарии, который выступает за «Челси» на правах аренды.
Также в лондонском клубе пока не уверены, что «Интер» согласится взять Ромелу Лукаку в аренду на второй сезон.
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
Половина этих игроков идеальное усиление для команды
закончит карьеру в Саутгемптоне каком-нибудь.
(Шутка)