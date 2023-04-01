Алаев о пиве на стадионах: «РПЛ и клубы хотят, чтобы оно было. На других развлекательных мероприятиях можешь выпить, а тут – нет»
Александр Алаев поддержал возобновление продажи пива на российских стадионах.
«Возвращение пива на стадионы? Позиция лиги и клубов – мы хотим, чтобы оно было. Как скоро? Это зависит не от нас.
Мы все это поддерживаем. На других развлекательных мероприятиях ты можешь выпить пива, а тут – нет. Мне кажется, коллегам можно посмотреть еще раз и поддержать нашу инициативу», – сказал президент РПЛ.
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