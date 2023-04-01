Алаев о пиве на стадионах: «РПЛ и клубы хотят, чтобы оно было. На других развлекательных мероприятиях можешь выпить, а тут – нет»

Теги премьер-лига Россия Александр Алаев Спорт-Экспресс алкоголь и спорт Футбол

Александр Алаев поддержал возобновление продажи пива на российских стадионах. 

«Возвращение пива на стадионы? Позиция лиги и клубов – мы хотим, чтобы оно было. Как скоро? Это зависит не от нас.

Мы все это поддерживаем. На других развлекательных мероприятиях ты можешь выпить пива, а тут – нет. Мне кажется, коллегам можно посмотреть еще раз и поддержать нашу инициативу», – сказал президент РПЛ.

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6 комментариев

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Ваго
людям нужно хлеб и зрелище, будет пиво- некоторые даже с фан айди вернутся на стадион. а куда еще пойти, что еще смотреть?!
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Unshpengler
В прошлом году попал на матч хоккейного Динамо, пиво продавалось в ТЦ рядом с Динамо, ровно до 11 утра, потом запретили.
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Kuba Official
Ответ La Gushka
Губит людей не пиво!
губит их фан айди
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La Gushka
Губит людей не пиво!
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Истинный зенитовец
Алаев, проще уже вернуть пиво на стадионы и не париться. Не правда ли?
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alexsem69
А что зависит от Вас?
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