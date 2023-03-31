Дмитрий Губерниев: «Пиво – футбольный напиток, но что толку возвращать его на пустые стадионы? Никто не ходит, клубы терпят многомиллиардные убытки»

Теги премьер-лига Россия бизнес болельщики Дмитрий Губерниев стадионы Матч ТВ деньги алкоголь и спорт Футбол

Дмитрий Губерниев считает, что пиво не поможет вернуть людей на стадионы.

В четверг президент РФС Александр Дюков на заседании исполкома организации заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.

«Пиво – футбольный напиток, я ничего против его продажи на стадионах не имею. Это же экономическая история, и прежде всего нужно смотреть именно на экономическую составляющую.

Другой вопрос – что толку возвращать пиво на пустые стадионы? Мне кажется, что мы не с того начинаем людей на футбол привлекать.

Ситуация с посещением матчей тяжелая, на футбол никто не ходит, вообще никто, клубы терпят многомиллиардные убытки. Поэтому если пиво немножко поможет, то это хорошо. Но, повторюсь, его пить некому будет, к сожалению.

А так, продажа пива на стадионах – нормальное явление. Не припомню, чтобы во время чемпионата мира по футболу в России, на котором продавалось пиво, был всплеск алкоголизма и противоправных действий. Я за культуру пития, так скажем», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Предложение РПЛ и клубов по Fan ID для повышения спроса – пиво на стадионах и бесплатный проезд до и после игр. Всего – 15-17 пунктов

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10 комментариев

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VanyaVanya063
Губерниеч определись кому л*зать
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Eric_Cartman
Все по делу, хоть и сказал биатлонист 🤷🏻‍♂️
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Александр Колосов
Ну так вчера ведь умная депутат все понятно объяснила. Дать подачку болельщикам, как собакам, чтобы они хвостиками завиляли и вернулись на стадионы, оформив фанУйди. Нас ведь за людей не считают и уверены, что ради возможности попить пива на стадионе мы все ломанемся оформлять эти паспорта болельщика. Те фанаты, которые готовы признать себя безголовым стадом, так и сделают, наверное. Но надеюсь, что таких будет подавляющее меньшинство.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Этот Райола хочет денег
Флюгер. Самая высокооплачиваемая и востребованная профессия
И самая привлекательная. Умеет - каждый
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Фут.Боль
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным закона о введении паспортов болельщиков (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.
"Когда Сергею Владимировичу Михалкову сказали, что он написал так себе текст гимна, он ответил, что слушать его будут стоя. Поэтому все разговоры о том, нужен этот закон или нет, сейчас абсолютно в пользу бедных. Есть чёткие правила. Для попадания на стадион нужно соблюдать закон Российской Федерации. С этим все обязаны считаться. Плохой закон или нет — значения не имеет "
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Сергей Жарковский
Офигеть! Голос биатлона и с пивасиком!👍
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therealgreenman
Популистская 🐍
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Этот Райола хочет денег
Флюгер. Самая высокооплачиваемая и востребованная профессия
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Александр Зубков
Губер за майонез на стадионах.
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Vasyamarch91
Дим, ты?
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