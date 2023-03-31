Дмитрий Губерниев: «Пиво – футбольный напиток, но что толку возвращать его на пустые стадионы? Никто не ходит, клубы терпят многомиллиардные убытки»

считает, что пиво не поможет вернуть людей на стадионы.

В четверг президент РФС Александр Дюков на заседании исполкома организации заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.

«Пиво – футбольный напиток, я ничего против его продажи на стадионах не имею. Это же экономическая история, и прежде всего нужно смотреть именно на экономическую составляющую.

Другой вопрос – что толку возвращать пиво на пустые стадионы? Мне кажется, что мы не с того начинаем людей на футбол привлекать.

Ситуация с посещением матчей тяжелая, на футбол никто не ходит, вообще никто, клубы терпят многомиллиардные убытки. Поэтому если пиво немножко поможет, то это хорошо. Но, повторюсь, его пить некому будет, к сожалению.

А так, продажа пива на стадионах – нормальное явление. Не припомню, чтобы во время чемпионата мира по футболу в России, на котором продавалось пиво, был всплеск алкоголизма и противоправных действий. Я за культуру пития, так скажем», – сказал комментатор « ».

Предложение РПЛ и клубов по Fan ID для повышения спроса – пиво на стадионах и бесплатный проезд до и после игр. Всего – 15-17 пунктов