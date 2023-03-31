Андрей Канчельскис: «Запретить продажу пива на стадионах могли только идиоты. Вредители, постоянно палки в колеса вставляют людям»

назвал «идиотами» тех, кто запрещает продажу пива на стадионах.

В четверг президент РФС Александр Дюков на заседании исполкома организации заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.

«Запретить продажу пива на стадионах могли только идиоты. Вредители, которые делают все, чтобы на наш футбол ходило как можно меньше людей.

Нет ничего дурного в том, чтобы выпить немного алкоголя в хорошей компании, болея за любимую команду. Постоянно палки в колеса вставляют людям.

Конечно, надо отменять запрет и возвращать пиво на стадионы. Во всем цивилизованном мире пьют на спортивных мероприятиях, и ничего страшного не происходит. А что у нас может случиться такого?» – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

Предложение РПЛ и клубов по Fan ID для повышения спроса – пиво на стадионах и бесплатный проезд до и после игр. Всего – 15-17 пунктов