Андрей Канчельскис: «Запретить продажу пива на стадионах могли только идиоты. Вредители, постоянно палки в колеса вставляют людям»

Теги премьер-лига Россия болельщики Андрей Канчельскис стадионы алкоголь и спорт Футбол

Андрей Канчельскис назвал «идиотами» тех, кто запрещает продажу пива на стадионах.

В четверг президент РФС Александр Дюков на заседании исполкома организации заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.

«Запретить продажу пива на стадионах могли только идиоты. Вредители, которые делают все, чтобы на наш футбол ходило как можно меньше людей.

Нет ничего дурного в том, чтобы выпить немного алкоголя в хорошей компании, болея за любимую команду. Постоянно палки в колеса вставляют людям.

Конечно, надо отменять запрет и возвращать пиво на стадионы. Во всем цивилизованном мире пьют на спортивных мероприятиях, и ничего страшного не происходит. А что у нас может случиться такого?» – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

Предложение РПЛ и клубов по Fan ID для повышения спроса – пиво на стадионах и бесплатный проезд до и после игр. Всего – 15-17 пунктов

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12 комментариев

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2fdkttdgp2
Смешно. Наблюдение. Спортс. Если положительная новость по поводу пива на стадионах - в комментах все против. Если отрицательная новость по поводу пива на стадионах - в комментах все против.
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Moffo
Им белый шум нужен. Чтобы обсуждали фанайди идиотский и пиво на стадионах, а не войну и изоляцию. В конце этой истории выйдет барин и что-то разрешит из того что сам же запретил.
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krealpmoney
Ответ Destro7451
а что по этому поводу думает А. Мостовой?
Пиву, как и Мостовому, нужна лицензия
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Hitgoe Himgob
Ответ Александр Зубков
Ну будут пиво продавать, а дальше то что?
А дальше начнут продавать водку
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Mercucio
Без пива лучше.
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Mohnatiy
Я так понимаю, дюков одновременно хочет разрешить продажу пива и проход без ФанУйди детям до 14 лет. То есть ещё одна бесполезная инициатива.
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Никому_никабельный
Цивилизованном мире. А мы тут при чём?
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Александр Зубков
Ответ Destro7451
а что по этому поводу думает А. Мостовой?
Ну будут пиво продавать, а дальше то что?
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Мистер Блин
ну ещё бы у нас пить умели))) да и пиво трудно пивом назвать, за 300 рублей пивной напиток)))
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Destro7451
а что по этому поводу думает А. Мостовой?
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Hitgoe Himgob
Канчельскис как сломанные часы.. Дальше вы сами знаете, ребята
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Vićtor Diaź
Ну судя по тенденции, это действительно желалось для того, чтобы народа меньше ходило. Ну что ж. Им это удалось.
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