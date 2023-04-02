Байрамян о 13 пенальти «Ростова»: «Все были, еще несколько нам не дали. Комличенко, может, только один сомнительный заработал»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Хорен Байрамян Николай Комличенко Спорт-Экспресс Футбол

Хорен Байрамян считает, что «Ростов» по делу бьет много пенальти в Мир РПЛ.

В текущем сезоне «Ростов» пробил уже 13 пенальти – это повторение рекорда чемпионата России.

– У вас есть объяснение, как «Ростов» ухитрился после двух третей чемпионата уже повторить рекорд по заработанным пенальти, при этом не находясь в лидерах по атакующим показателям? Тоже чудо какое-то!

– Об этом много говорят и пишут, что на Комличенко постоянно пенальти ставят. Я только рад, что играю с ним, что он умеет в штрафной площади быстро сориентироваться и подставиться под фол.

Защитники других команд должны быть просто внимательнее. Коля – более ловкий, более умный, наверное, в этой части поля.

Из всех пенальти, что он заработал, может быть, только один сомнительный. И то я ту игру по телевизору смотрел.

Честно сказать, еще несколько пенальти, которые можно было ставить, нам не дали. Что касается рекорда – побили и побили. Все пенальти были, – сказал полузащитник «Ростова» и сборной Армении.

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11 комментариев

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Юрий Кечко
Ответ Tpy6kaMerlina
Да, просто совпадение
Опять заговор? Что бы Спартак пониже был
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Ростовский
Ответ Streetbor
Валера тренер сборной, отсюда и пенальти.
Ввели ВАР, поэтому и много пенальти. Теперь не будет как раньше, что судьи не видят как дубасят по ногам в штрафной.
+1
-3
-2
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Мосгорсуд
Ответ Streetbor
Валера тренер сборной, отсюда и пенальти.
После того как Карпин ответил Матыцину, пенальти могут закончиться)
+8
-3
+5
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Aleksey Yashin
"Что касается рекорда – побили и побили"
Чувствуется что игрок из команды Карпина)
+4
-1
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Streetbor
Валера тренер сборной, отсюда и пенальти.
+4
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igls54
Ростов, как Криш, гонится за рекордом
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d.xoxlov
Ответ Filipp Gorski
Сегодня ожидаю очередные пенальти на «Новом дельфине»
Хоть перед свежим испанцем бы не позорились)) надеюсь, оставят на следующий раз
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Japonskiy Magnitofon
Пенальти много не бывает.
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d.xoxlov
Спросили одного из главных дайверов))
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Filipp Gorski
Сегодня ожидаю очередные пенальти на «Новом дельфине»
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Tpy6kaMerlina
Да, просто совпадение
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