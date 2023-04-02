Байрамян о 13 пенальти «Ростова»: «Все были, еще несколько нам не дали. Комличенко, может, только один сомнительный заработал»

считает, что «Ростов» по делу бьет много пенальти в Мир РПЛ.

В текущем сезоне «Ростов» пробил уже 13 пенальти – это повторение рекорда чемпионата России.

– У вас есть объяснение, как «Ростов» ухитрился после двух третей чемпионата уже повторить рекорд по заработанным пенальти, при этом не находясь в лидерах по атакующим показателям? Тоже чудо какое-то!

– Об этом много говорят и пишут, что на постоянно пенальти ставят. Я только рад, что играю с ним, что он умеет в штрафной площади быстро сориентироваться и подставиться под фол.

Защитники других команд должны быть просто внимательнее. Коля – более ловкий, более умный, наверное, в этой части поля.

Из всех пенальти, что он заработал, может быть, только один сомнительный. И то я ту игру по телевизору смотрел.

Честно сказать, еще несколько пенальти, которые можно было ставить, нам не дали. Что касается рекорда – побили и побили. Все пенальти были, – сказал полузащитник « » и сборной Армении.