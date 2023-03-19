«Ростов» пробил 13 пенальти в сезоне и повторил рекорд чемпионатов России – в 20-м туре

«Ростов» пробил 13 пенальти в этом сезоне и повторил рекорд чемпионатов России.

В матче 20-го тура Мир « » – « » судья после просмотра эпизода назначил пенальти в ворота хозяев за фол на . забил с точки на 18-й минуте.

Таким образом, клуб из Ростова-на-Дону повторил рекорд чемпионатов России по числу пробитых пенальти. « » 13 раз исполнял одиннадцатиметровый удар в прошлом сезоне, « » – в 2004 году.

У идущих вторым по этому показателю в нынешнем сезоне «Сочи» и «Динамо» по 7 ударов с 11-метровой отметки.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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