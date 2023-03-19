«Ростов» пробил 13 пенальти в сезоне и повторил рекорд чемпионатов России – в 20-м туре
«Ростов» пробил 13 пенальти в этом сезоне и повторил рекорд чемпионатов России.
В матче 20-го тура Мир РПЛ «Химки» – «Ростов» судья Владимир Москалев после просмотра эпизода назначил пенальти в ворота хозяев за фол Брайана Идову на Николае Комличенко. Максим Осипенко забил с точки на 18-й минуте.
Таким образом, клуб из Ростова-на-Дону повторил рекорд чемпионатов России по числу пробитых пенальти. «Краснодар» 13 раз исполнял одиннадцатиметровый удар в прошлом сезоне, «Крылья Советов» – в 2004 году.
У идущих вторым по этому показателю в нынешнем сезоне «Сочи» и «Динамо» по 7 ударов с 11-метровой отметки.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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С оренбургом 2-1 (2 пенальти) - 3 очка
С Пари НН 3-4 (1 не победное) - 2 очка
С Торпедо 1-0 (3 победных) - 3 очка
С Крыльями 2-1 (1 победное) - 3 очка
С Краснодаром 3-2 (1 победное) - 3 очка
С Уралом 1-2 (2, но одно не забили) - 0 очков
С Крыльями 1-3 (1 победное) - 3 очка
С Пари НН 2-1 (1 победное) - 3 очка
И сегодня с Химками 1-0 (1) - 3 очка
Итог: 23 очка за 20 туров с пенальти.
Или толстота.