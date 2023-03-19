«Ростов» пробил 13 пенальти в сезоне и повторил рекорд чемпионатов России – в 20-м туре

Теги Крылья Советов Ростов Химки премьер-лига Россия судьи Краснодар Брайан Идову Николай Комличенко Владимир Москалев Максим Осипенко Футбол

«Ростов» пробил 13 пенальти в этом сезоне и повторил рекорд чемпионатов России.

В матче 20-го тура Мир РПЛ «Химки» – «Ростов» судья Владимир Москалев после просмотра эпизода назначил пенальти в ворота хозяев за фол Брайана Идову на Николае Комличенко. Максим Осипенко забил с точки на 18-й минуте.

Таким образом, клуб из Ростова-на-Дону повторил рекорд чемпионатов России по числу пробитых пенальти. «Краснодар» 13 раз исполнял одиннадцатиметровый удар в прошлом сезоне, «Крылья Советов» – в 2004 году.

У идущих вторым по этому показателю в нынешнем сезоне «Сочи» и «Динамо» по 7 ударов с 11-метровой отметки.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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66 комментариев

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Александр Смирнов
Ответ В Питере Пять
Является ли это частью заговора против Спартака?
100%. ждите вой , что судьи сегодня специально тянут Ростов на 2-е место. Вернее опускают Спартак на 3-е...
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рашпиль
Ответ Isa Babaev
Дай Спартаку столько пенальти все равно будут ныть про судейство
Ныть о вымышленном нытье - это прям уровень одноклеточных. Мои поздравления.
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Pertinax Gandi
Коля своё дело знает. Но фол, похоже, был. Как и в случае с Тюкавиным в Питере, промахивается по мячу, попадает по ноге.
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рашпиль
Ответ В Питере Пять
Является ли это частью заговора против Спартака?
Кто о чём - а питерские ноют о Спартаке.
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raptor86
Валерий Пенальтин
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AminO2
Ответ Фут.Боль
Однажды Комличенко поскользнулся и упал на улице.Он по привычке начал размахивать руками и кричать: - Это пенальти! Потом оглянулся по сторонам, увидел удивленные лица людей, поднялся и убежал.
Но пенальти всё равно дали...
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рашпиль
Ответ ТрактоПоктер
Валера же спартач - у них первое слово после рождения не мама, а заговор ....
Это кредо питерских малолеток. В любой новости нужно начать ныть о Спартаке. У вас там в школах распыляют кое-то вещество, которое замедляет развитие?
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snake919
Ответ Mixos Demid
Матч Ростова надо сразу начинать с пенальти в ворота соперника!!!
да сразу с двух . а можно и трех , чтобы наверняка , эта пергидрольная болонка осталась в сборной.
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Nogoi89
Мало, надо больше, чтобы за первые места бороться.
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Mixos Demid
Матч Ростова надо сразу начинать с пенальти в ворота соперника!!!
+3
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Wiley Fox
Самый позорный газовый фарм
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Mixos Demid
Ответ Крэнг
Тянут сельпо зачем-то
Тренер сборной, это тебе не хухры-мухры!!!
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Моё Моя
Кучерявый мудрец тактики без пенальти ноль)))
+3
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Моё Моя
Ответ В Питере Пять
Является ли это частью заговора против Спартака?
Питерские вылезли после позорища с Кукуляком.
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belwrestler
Ответ Куй Бышевец
Вы лучше посчитайте сколько пенальти липовых из этих 13, вот например в матче Крылья - Ростов, кто следующий?)
Например в матче Ростов - Урал, когда находящийся в положении вне игры Комличенко держал ногу в воздухе, пока к нему не подбежал защитник, а затем подсунул носок бутсы под стопу защитника. Причем буквально за 2 тура перед этим Джикия тоже в положении вне игры получил шипами в колено, но ВАР пенальти не сказал поставить, а дали ЖК защитнику.
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Rudenzik
Тренировать на тренировках новые схемы и комбинации - нет, тренировать новые техники по зарабатыванию пенальти - да
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Kemal Gul
И это не мешает Валере стабильно ныть на тему судейства
популистский комментарий.
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Кертавеш Фернандо
продажная команда
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Kemal Gul
И это не мешает Валере стабильно ныть на тему судейства
стабильно? гонишь! нехорошо врать и сплетничать. Так можно про любого тренера сказать.
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forward1988
Валера занёс в судейскую
+2
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sob4kin.s@yandex.ru
Ответ BlackJet
Ростов первым понял, что вложения в судей гораздо эффективней, чем в игроков, тренеров, инфраструктуру
Это понял уже очень давно президент одного красно-синего клуба
+5
-1
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vladimirmonomah
По факту они 16 пенальти пробили (3 раза перебивали с Торпедо) и это за 20 игр , а вот сколько они очков получили с помощью победных пенальти:

С оренбургом 2-1 (2 пенальти) - 3 очка
С Пари НН 3-4 (1 не победное) - 2 очка
С Торпедо 1-0 (3 победных) - 3 очка
С Крыльями 2-1 (1 победное) - 3 очка
С Краснодаром 3-2 (1 победное) - 3 очка
С Уралом 1-2 (2, но одно не забили) - 0 очков
С Крыльями 1-3 (1 победное) - 3 очка
С Пари НН 2-1 (1 победное) - 3 очка
И сегодня с Химками 1-0 (1) - 3 очка

Итог: 23 очка за 20 туров с пенальти.
+13
-1
+12
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Vano from Tbilisi
Ответ Крэнг
Тянут сельпо зачем-то
ЛЧ, ЛЕ - там можно неплохо заработать. А хотя стоп...
+1
-1
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sanek_rabona
Ответ Alla Kurbatova
Не надо нарушать в штрафной и не будет никаких пенальти!!!
Святая простота.
Или толстота.
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-3
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Vano from Tbilisi
Ответ Isa Babaev
Дай Спартаку столько пенальти все равно будут ныть про судейство
Только вот вспоминается нытье сбгт и витселя в чемпионский сезон Спартака. Кудрявый тогда ныл что Спартаку в каждом матче назначают пенальти. А ведь к тому моменту Спартак пробил целых 0 шт.
+5
-5
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