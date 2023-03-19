Спартак Гогниев: «Смешной пенальти, удаление. ВАР слишком много ввязывается, не надо звать судью, когда человек крикнул «ааа» и упал. Это ломает психологически»

Тренер «Химок» раскритиковал судей и ВАР после поражения от «Ростова».

В матче 20-го тура Мир РПЛ « » – «Ростов» судья после просмотра эпизода назначил пенальти в ворота хозяев за фол на . Максим Осипенко забил с точки на 18-й минуте. Пенальти стал 13-м в сезоне для ростовчан – это повторение рекорда чемпионатов России.

Хавбек «Химок» был удален на 29-й минуте за грубую игру. У подмосковного клуба всего 1 победа в 22 матчах после ухода тренера Сергея Юрана.

«Мое мнение: ВАР слишком много ввязывается в судейские решения. Я посмотрел, пенальти натянутый. Но решение принято. На крик на любой дают фол. В лиге снизился уровень единоборств. Любой крик, любое действие воспринимается за фол.

Да, многое не получилось, потому что в определенный момент неплохо выходили из прессинга. Потом удаление сказалось.

Повторюсь: если мы хотим, чтобы зрелищность улучшилась, мы, во-первых, должны играть в атакующий футбол, во-вторых, должны давать борьбу, единоборства. Посмотрите, как судят в Лиге чемпионов. Но на каждый крик искать в штрафной падения нелепые, наступы… Должно быть адекватно все.

К этому надо подходить по-другому. Сколько «Ростов» пенальти пробил? Посчитайте. Какие пенальти, какие минуты. Почему все молчат, почему об этом не поговорить?

Хочется сказать спасибо своей команде, сражались вдесятером. Я ребятам благодарен, что они старались, бодались.

Нам все хуже и хуже. Проиграли «Зениту», не дотерпели. Сейчас здесь пенальти смешной, удаление. Испытания надо пройти. Не сомневаюсь, что команда заслужит того, чтобы пойти вверх.

Ошибки все время в нашу сторону. Обидно, обидно. «Ростов» не зря на втором месте, неплохая команда.

Надо задумываться о том, что борьба, единоборства должны быть, зрелищность футбола из этого состоит. Это не балет.

На крики реагировать не стоит, останавливать игру, где не надо, не стоит. Вообще не надо на ВАР звать человека, когда человек крикнул «ааа» и упал.

Мы сидим, смотрим уже другой эпизод – ставят пенальти. Это ломает игру, людей ломает психологически, потому что мы настраивались сегодня выиграть у « ». И мы не проиграли. Мы проиграли моментом, эпизодом.

Красная карточка была. Но это же все стечение обстоятельств. Нервозность после пенальти. Может, ее бы и не было. Все взаимосвязано. Давайте это обсудим», – сказал Гогниев в в эфире «Матч Премьер».

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