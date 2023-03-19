Спартак Гогниев: «Смешной пенальти, удаление. ВАР слишком много ввязывается, не надо звать судью, когда человек крикнул «ааа» и упал. Это ломает психологически»

Теги Ростов Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия судьи Брайан Идову Николай Комличенко Владимир Москалев видеоповторы Жаниу Бикел Футбол

Тренер «Химок» Спартак Гогниев раскритиковал судей и ВАР после поражения от «Ростова».

В матче 20-го тура Мир РПЛ «Химки» – «Ростов» судья Владимир Москалев после просмотра эпизода назначил пенальти в ворота хозяев за фол Брайана Идову на Николае Комличенко. Максим Осипенко забил с точки на 18-й минуте. Пенальти стал 13-м в сезоне для ростовчан – это повторение рекорда чемпионатов России.

Хавбек «Химок» Жаниу Бикел был удален на 29-й минуте за грубую игру. У подмосковного клуба всего 1 победа в 22 матчах после ухода тренера Сергея Юрана.

«Мое мнение: ВАР слишком много ввязывается в судейские решения. Я посмотрел, пенальти натянутый. Но решение принято. На крик на любой дают фол. В лиге снизился уровень единоборств. Любой крик, любое действие воспринимается за фол.

Да, многое не получилось, потому что в определенный момент неплохо выходили из прессинга. Потом удаление сказалось.

Повторюсь: если мы хотим, чтобы зрелищность РПЛ улучшилась, мы, во-первых, должны играть в атакующий футбол, во-вторых, должны давать борьбу, единоборства. Посмотрите, как судят в Лиге чемпионов. Но на каждый крик искать в штрафной падения нелепые, наступы… Должно быть адекватно все.

К этому надо подходить по-другому. Сколько «Ростов» пенальти пробил? Посчитайте. Какие пенальти, какие минуты. Почему все молчат, почему об этом не поговорить?

Хочется сказать спасибо своей команде, сражались вдесятером. Я ребятам благодарен, что они старались, бодались.

Нам все хуже и хуже. Проиграли «Зениту», не дотерпели. Сейчас здесь пенальти смешной, удаление. Испытания надо пройти. Не сомневаюсь, что команда заслужит того, чтобы пойти вверх.

Ошибки все время в нашу сторону. Обидно, обидно. «Ростов» не зря на втором месте, неплохая команда.

Надо задумываться о том, что борьба, единоборства должны быть, зрелищность футбола из этого состоит. Это не балет.

На крики реагировать не стоит, останавливать игру, где не надо, не стоит. Вообще не надо на ВАР звать человека, когда человек крикнул «ааа» и упал.

Мы сидим, смотрим уже другой эпизод – ставят пенальти. Это ломает игру, людей ломает психологически, потому что мы настраивались сегодня выиграть у «Ростова». И мы не проиграли. Мы проиграли моментом, эпизодом.

Красная карточка была. Но это же все стечение обстоятельств. Нервозность после пенальти. Может, ее бы и не было. Все взаимосвязано. Давайте это обсудим», – сказал Гогниев в в эфире «Матч Премьер».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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19 комментариев

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RusSelMash
Ты, Спартак, сначала добейся от своих, чтобы они шустрее своими мозгами отдавали команды шустрее шевелиться своим же собственным булкам, а не мяли кал по полчаса, а затем опаздывали и фолили, и тогда у твоей команды будет меньше пенальти, штрафных и удалений!!!
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ forward1988
Если бы в ворота Валеры такой липовый пеналь поставили,он драться бы полез на судью и послематчевомвсю РФС послал бы
Липовый? У тебя зрение - 7 или уде - 8?
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Уся Ваткин
Смешной Гога
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Kapitelman Abram
Смешной Спартак...Смешной Гогниев...Аццкая смесь "спартак гогниев"....)))
Пы.Сы. Химке в ФНЛ!...)))
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Гельмут Стой
Всегда обидно проигрывать, сам иной раз после поражения на эмоциях плету всякое, но потом остынешь и думаешь.. да нет, всё по делу вообще-то
+2
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Вася Столяр
Хоть не крикнул: аъуъьъ, вот тогда б страшно было
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forward1988
Если бы в ворота Валеры такой липовый пеналь поставили,он драться бы полез на судью и послематчевомвсю РФС послал бы
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Мансур Абдрахимов
Солевой
+7
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ RembaXXX
Момент с пенальти не видел, но удаление левое, ЖК там максимум.
Внимательно прочти что именно в Правилах футбола квалифицируют как "серьёзное нарушение Правил" и что игроку за это грозит.
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Мистер Уайт
Поп не фартовый оказался, зовите нового. Других причин почему Химки проигрывают я не вижу.
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Peter Parker
А вот Урал Гогниев сказал бы, что судьи тоже могут ошибаться и не нужно быть такими категоричными
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bostonKG
Химки пора в Медиалигу, если возьмут
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Юрий Бермонт
Дебильный комментарий! Надо не обращать внимание на грубость футболистов Химок, так как они стараются, а их наказывают. Вот безобразие!
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RembaXXX
Момент с пенальти не видел, но удаление левое, ЖК там максимум.
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ЛеваяНогаХалка
Смешной сын инвестора в старте)
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Ростовский
Соперники нашего топового Ростова прям мечтают, чтобы можно было дубасить по ногам в своей штрафной форвардов Ростова и пенальти за это не ставили.

Не дождетесь. Либо не фолите, либо булет много пенальти. ВАР всë отслеживает.
+2
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Sunnyboy
Ну хоть какой то Спартак отправится в этом сезоне в Пердив!)
+16
-2
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Алексеич (Ростов-Дон)
Смешные пеналь и удаление? Скорее ГТ Химок смешной до безобразия.
+6
-2
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ancifer2
мнение Спартака Садыговича бесконечно важно для нас
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