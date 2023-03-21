Глебов о 13 пенальти «Ростова»: «Когда нас прибивали судьи, никто ничего не говорил. С «Химками» человек с прямой ноги убивает – как еще оценивать?»

Теги Спартак Зенит Ростов премьер-лига Россия судьи Николай Комличенко Данил Глебов Футбол

Данил Глебов не считает, что судьи помогают «Ростову».

В текущем сезоне Мир РПЛ «Ростов» пробил 13 пенальти за 20 туров, повторив рекорд чемпионата.

– «Ростов» после 20 туров идет вторым в таблице. Пока это главная сенсация чемпионата. Насколько этот результат выше вашего максимума?

– Мы не знаем, выше какого максимума можем прыгнуть. Делаем вещи, плюс есть везение. Но удачу тоже надо заслужить.

– У вас был спор с комментатором Константином Геничем. Напомните условия.

– Он сказал, что мы не будем в тройке, я – что будем. Спорили на баню.

– Вы близки к победе.

– Еще десять туров. Все может поменяться, нам надо много работать. Мы пока еще ничего не сделали. Сейчас мы вторые, в конце сезона может быть седьмыми.

– Транспортный фактор не влияет?

– Кто-то из ребят, даже молодых, устает, ездить тяжело. Но это не проблема, наше дело – играть в футбол. Тем более, к нам тоже все ездят на поезде, на автобусе.

– Как относитесь к разговорам о том, что «Ростову» помогают судьи, ставя столько пенальти?

– Если брать матч с «Химками», то как иначе оценивать эпизод с удалением, когда человек с прямой ноги просто убивает? А так – постоянно будут что-то говорить. Кто-то помогает. Когда «Ростов» прибивали судьи, что-то никто ничего не говорил. Пусть говорят, наше дело – тренироваться и играть.

– «Зенит» уже чемпион или есть угроза с вашей стороны?

– Есть угроза со стороны многих команд – «Динамо», «Спартак», «Ростов».

– Кто лучший игрок этих 20 туров в РПЛ?

– Комличенко, – сказал полузащитник «Ростова».

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49 комментариев

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Спартак сила
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Одно радует: не было воя КБ после поездки Спартака в Ростов-на-Дону в этом сезоне.
радуйтесь пока
Спартак вам не отдаст серебро
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Спартак сила
попахивает подкупом судей Ростов, зенит, цска в первую лигу
Одно радует: не было воя КБ после поездки Спартака в Ростов-на-Дону в этом сезоне.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Pelerin
Думаю, и ты меня понял. Болельщики говорят, что думают. А СМИ пишут то, что будут читать. Спорить тут не с чем. Да и обижаться тоже глупо.
Естественно не с чем: ошибки именно против Спартака вызывают "плач Ярославны" на всю страну, на ошибки против Ростова реагируют только болельщики Ростова. Ладно бы нас было 50 млн, ну, как у "народной" команды, но нас значительно меньше.
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Спартак сила
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
А теперь полный список ошибок судей в матчах с участием Ростова. 1. Торпедо-Ростов. Левый пенальти. Плюс два очка для Ростова. 2. Ростов-Сочи. Неудаление Уткина. Плюс 1 очко для Ростова 3. КС-Ростов. Левый пенальти в пользу Ростова. Но он не повлиял на исход матча. 4. Ростов-НН. Левый гол. Плюс два очка для Ростова. 5. Ростов-Урал. Неудаление в конце первого тайма игрока гостей. Минус 1 очко для Ростова. 6. Факел-Ростов. Неназначен пенальти в ворота хозяев. Минус 2 очка для Ростова. Итого за 20 игр у Ростова 2 "лишних" очка благодаря ошибкам судей. Это к вопросу тащат ли Ростов судьи. Есть что возразить?
попахивает подкупом судей
Ростов, зенит, цска в первую лигу
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Спартак сила
убивали когда вас?
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Pelerin
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Говорите, кто против? Я комментировал вполне определённые твои слова. Уверен, что ты это прекрасно понял.
Думаю, и ты меня понял.
Болельщики говорят, что думают. А СМИ пишут то, что будут читать. Спорить тут не с чем. Да и обижаться тоже глупо.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Slavnov
А ведь они наверное сколько-то еще не забили, выходит каждый матч пенка, понятно куда пошли деньги на трансферы)))
Не забили 2. Оба в ворота Сочи. Итого 13 пенальти в 20 турах. Может хоть иногда матчасть изучать перед публикованием мнения?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Pelerin
Иииии... повторяю вопрос: "теперь всем молчать об этой клоунаде с Комли и пенальти?" P.S. а почему федеральные СМИ должны писать о Ростове, если это будут читать только в Ростове? Заговор? )
Говорите, кто против? Я комментировал вполне определённые твои слова. Уверен, что ты это прекрасно понял.
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M_Dave
Ответ jexOn
Выбрал один из явных эпизодов, а когда в других матчах дают левые пенальти, что Вы не говорите, что пенальти не было?
Вероятнее всего лишь потому, что они не левые и "были", лол
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Pelerin
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Для тебя слова болельщиков Ростова на спортсе и вой во всех СМИ, когда были ошибки против Спартака, это одно и то же?
Иииии... повторяю вопрос: "теперь всем молчать об этой клоунаде с Комли и пенальти?"

P.S. а почему федеральные СМИ должны писать о Ростове, если это будут читать только в Ростове? Заговор? )
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ romanisti89
я к тебе изначально и не обращался, чтобы тебе ещё какие то вопросы задавать сразу видно что ты из Ростова, духота так и прёт. Самого пенальти не было, так что все что было дальше уже не по правилам футбола
Я пару минут назад указал все ошибки в матчах Ростова. Левый пенальти в ворота Торпедо там тоже есть. Может мне предварительно испрашивать твоё разрешение на комментирование твоих слов?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ николай лавникевич
вы ведь уже в футбол не инраете, каджый стык - вопль, катания по полю, выпрашивание пеналей
Прям таки каждый? Не играем? Но эти вопросы не главные. Какое отношение твоё мнение об игре Ростова имеет к моим словам об ошибках судей в матчах Ростова?
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romanisti89
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Я же заранее не могу знать, что ты неправильно сформулировал мысль. 🤷‍♂️ Ко мне то какие вопросы по этому поводу? К тому же оба перебития того пенальти были полностью в соответствии с Правилами футбола.
я к тебе изначально и не обращался, чтобы тебе ещё какие то вопросы задавать сразу видно что ты из Ростова, духота так и прёт. Самого пенальти не было, так что все что было дальше уже не по правилам футбола
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ николай лавникевич
да: бред
Что именно бред? Мой коммент составлен на основании решений ЭСК, а не на основе твоих личных хотелок. Я прекрасно понимаю, что по сути моего коммента тебе возразить нечего.
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николай лавникевич
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Вопрос в конце моего коммента не смог прочесть или понять?
вы ведь уже в футбол не инраете, каджый стык - вопль, катания по полю, выпрашивание пеналей
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николай лавникевич
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Вопрос в конце моего коммента не смог прочесть или понять?
да: бред
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ romanisti89
поэтому и сказал, что по-русскому не очень, не смог сформулировать правильно, прямо как Бобровский в матче с Торпедо
Я же заранее не могу знать, что ты неправильно сформулировал мысль. 🤷‍♂️ Ко мне то какие вопросы по этому поводу? К тому же оба перебития того пенальти были полностью в соответствии с Правилами футбола.
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romanisti89
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Если "пробивался", тогда трудно придраться, но у тебя же первоначально "перебивался".
поэтому и сказал, что по-русскому не очень, не смог сформулировать правильно, прямо как Бобровский в матче с Торпедо
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ romanisti89
По арифметике норм все, по-русскому языку не очень. 3(три) раза пробивался. Г от Гх отличаешь?
Если "пробивался", тогда трудно придраться, но у тебя же первоначально "перебивался".
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ николай лавникевич
сказочник с сельмаша
Вопрос в конце моего коммента не смог прочесть или понять?
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romanisti89
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
В школе 2 по арифметике было? Перебивали 2(два) раза. 2 от 3 же отличаешь?
По арифметике норм все, по-русскому языку не очень. 3(три) раза пробивался. Г от Гх отличаешь?
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николай лавникевич
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
А теперь полный список ошибок судей в матчах с участием Ростова. 1. Торпедо-Ростов. Левый пенальти. Плюс два очка для Ростова. 2. Ростов-Сочи. Неудаление Уткина. Плюс 1 очко для Ростова 3. КС-Ростов. Левый пенальти в пользу Ростова. Но он не повлиял на исход матча. 4. Ростов-НН. Левый гол. Плюс два очка для Ростова. 5. Ростов-Урал. Неудаление в конце первого тайма игрока гостей. Минус 1 очко для Ростова. 6. Факел-Ростов. Неназначен пенальти в ворота хозяев. Минус 2 очка для Ростова. Итого за 20 игр у Ростова 2 "лишних" очка благодаря ошибкам судей. Это к вопросу тащат ли Ростов судьи. Есть что возразить?
сказочник с сельмаша
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Pelerin
"Когда «Ростов» прибивали судьи, что-то никто ничего не говорил" Правда? Болельщики Ростова молчали? ) А раз не говорили, то теперь всем молчать об этой клоунаде с Комли и пенальти?
Для тебя слова болельщиков Ростова на спортсе и вой во всех СМИ, когда были ошибки против Спартака, это одно и то же?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ romanisti89
Как оценивать когда в матче с Торпедо Комличенко на последних минутах толкает Кожемякина и назначается пенальти в ворота москвичей, который потом ещё 3 раза перебивался?
В школе 2 по арифметике было? Перебивали 2(два) раза. 2 от 3 же отличаешь?
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Алексеич (Ростов-Дон)
А теперь полный список ошибок судей в матчах с участием Ростова.
1. Торпедо-Ростов. Левый пенальти. Плюс два очка для Ростова.
2. Ростов-Сочи. Неудаление Уткина. Плюс 1 очко для Ростова
3. КС-Ростов. Левый пенальти в пользу Ростова. Но он не повлиял на исход матча.
4. Ростов-НН. Левый гол. Плюс два очка для Ростова.
5. Ростов-Урал. Неудаление в конце первого тайма игрока гостей. Минус 1 очко для Ростова.
6. Факел-Ростов. Неназначен пенальти в ворота хозяев. Минус 2 очка для Ростова.
Итого за 20 игр у Ростова 2 "лишних" очка благодаря ошибкам судей.
Это к вопросу тащат ли Ростов судьи.
Есть что возразить?
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