Глебов о 13 пенальти «Ростова»: «Когда нас прибивали судьи, никто ничего не говорил. С «Химками» человек с прямой ноги убивает – как еще оценивать?»

не считает, что судьи помогают «Ростову».

В текущем сезоне Мир РПЛ «Ростов» пробил 13 пенальти за 20 туров, повторив рекорд чемпионата.

– «Ростов» после 20 туров идет вторым в таблице. Пока это главная сенсация чемпионата. Насколько этот результат выше вашего максимума?

– Мы не знаем, выше какого максимума можем прыгнуть. Делаем вещи, плюс есть везение. Но удачу тоже надо заслужить.

– У вас был спор с комментатором Константином Геничем. Напомните условия.

– Он сказал, что мы не будем в тройке, я – что будем. Спорили на баню.

– Вы близки к победе.

– Еще десять туров. Все может поменяться, нам надо много работать. Мы пока еще ничего не сделали. Сейчас мы вторые, в конце сезона может быть седьмыми.

– Транспортный фактор не влияет?

– Кто-то из ребят, даже молодых, устает, ездить тяжело. Но это не проблема, наше дело – играть в футбол. Тем более, к нам тоже все ездят на поезде, на автобусе.

– Как относитесь к разговорам о том, что « » помогают судьи, ставя столько пенальти?

– Если брать матч с «Химками», то как иначе оценивать эпизод с удалением, когда человек с прямой ноги просто убивает? А так – постоянно будут что-то говорить. Кто-то помогает. Когда «Ростов» прибивали судьи, что-то никто ничего не говорил. Пусть говорят, наше дело – тренироваться и играть.

– « » уже чемпион или есть угроза с вашей стороны?

– Есть угроза со стороны многих команд – «Динамо», « », «Ростов».

– Кто лучший игрок этих 20 туров в ?

– Комличенко, – сказал полузащитник «Ростова».

Карпин о 13 пенальти «Ростова»: «Еще 3-4 не поставили. Это из-за ВАР – судьи раньше не видели, а теперь видят»

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас