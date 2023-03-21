Глебов о 13 пенальти «Ростова»: «Когда нас прибивали судьи, никто ничего не говорил. С «Химками» человек с прямой ноги убивает – как еще оценивать?»
Данил Глебов не считает, что судьи помогают «Ростову».
В текущем сезоне Мир РПЛ «Ростов» пробил 13 пенальти за 20 туров, повторив рекорд чемпионата.
– «Ростов» после 20 туров идет вторым в таблице. Пока это главная сенсация чемпионата. Насколько этот результат выше вашего максимума?
– Мы не знаем, выше какого максимума можем прыгнуть. Делаем вещи, плюс есть везение. Но удачу тоже надо заслужить.
– У вас был спор с комментатором Константином Геничем. Напомните условия.
– Он сказал, что мы не будем в тройке, я – что будем. Спорили на баню.
– Вы близки к победе.
– Еще десять туров. Все может поменяться, нам надо много работать. Мы пока еще ничего не сделали. Сейчас мы вторые, в конце сезона может быть седьмыми.
– Транспортный фактор не влияет?
– Кто-то из ребят, даже молодых, устает, ездить тяжело. Но это не проблема, наше дело – играть в футбол. Тем более, к нам тоже все ездят на поезде, на автобусе.
– Как относитесь к разговорам о том, что «Ростову» помогают судьи, ставя столько пенальти?
– Если брать матч с «Химками», то как иначе оценивать эпизод с удалением, когда человек с прямой ноги просто убивает? А так – постоянно будут что-то говорить. Кто-то помогает. Когда «Ростов» прибивали судьи, что-то никто ничего не говорил. Пусть говорят, наше дело – тренироваться и играть.
– «Зенит» уже чемпион или есть угроза с вашей стороны?
– Есть угроза со стороны многих команд – «Динамо», «Спартак», «Ростов».
– Кто лучший игрок этих 20 туров в РПЛ?
– Комличенко, – сказал полузащитник «Ростова».
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Болельщики говорят, что думают. А СМИ пишут то, что будут читать. Спорить тут не с чем. Да и обижаться тоже глупо.
P.S. а почему федеральные СМИ должны писать о Ростове, если это будут читать только в Ростове? Заговор? )
1. Торпедо-Ростов. Левый пенальти. Плюс два очка для Ростова.
2. Ростов-Сочи. Неудаление Уткина. Плюс 1 очко для Ростова
3. КС-Ростов. Левый пенальти в пользу Ростова. Но он не повлиял на исход матча.
4. Ростов-НН. Левый гол. Плюс два очка для Ростова.
5. Ростов-Урал. Неудаление в конце первого тайма игрока гостей. Минус 1 очко для Ростова.
6. Факел-Ростов. Неназначен пенальти в ворота хозяев. Минус 2 очка для Ростова.
Итого за 20 игр у Ростова 2 "лишних" очка благодаря ошибкам судей.
Это к вопросу тащат ли Ростов судьи.
Есть что возразить?