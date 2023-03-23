Мостовой о пенальти «Ростова»: «Комличенко сам сказал, что это хитрость. Человек под два метра падает при любом контакте – смешно!»
Александр Мостовой считает ошибочным пенальти в ворота «Химок» в матче с «Ростовом».
В 20-м туре Мир РПЛ «Ростов» обыграл «Химки» (0:1) благодаря реализованному пенальти после фола Брайана Идову на Николае Комличенко. Максим Осипенко забил с точки на 18-й минуте. В текущем сезоне «Ростов» пробил уже 13 пенальти, что является повторением рекорда чемпионата.
Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев после матча назвал назначенный Владимиром Москалевым пенальти смешным.
«Я прокомментировал уже и ранее говорил. Я не Гогниева поддерживаю, а поддерживаю то, что он сказал: «Ну сколько можно уже? Дают пенальти за то, что человек кричит в штрафной площади».
После игры сам Комличенко сказал, что это хитрости такие. Человек под два метра падает при любом контакте, ну это смешно!» – сказал бывший игрок сборной России.
1. Торпедо-Ростов. Левый пенальти. Плюс два очка для Ростова.
2. Ростов-Сочи. Неудаление Уткина. Плюс 1 очко для Ростова
3. КС-Ростов. Левый пенальти в пользу Ростова. Но он не повлиял на исход матча.
4. Ростов-НН. Левый гол. Плюс два очка для Ростова.
5. Ростов-Урал. Неудаление в конце первого тайма игрока гостей. Минус 1 очко для Ростова.
6. Факел-Ростов. Неназначен пенальти в ворота хозяев. Минус 2 очка для Ростова.
Итого за 20 игр у Ростова 2 "лишних" очка благодаря ошибкам судей.
Это к вопросу тащат ли Ростов судьи.
Есть что возразить?
Не потому ли это, что он возглавляет сборную?
"Разница в том что футболисты делают вид что им больно, а регбисты делают вид что им не больно".