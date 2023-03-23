Мостовой о пенальти «Ростова»: «Комличенко сам сказал, что это хитрость. Человек под два метра падает при любом контакте – смешно!»

Теги Ростов Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия судьи Александр Мостовой Николай Комличенко Футбол

Александр Мостовой считает ошибочным пенальти в ворота «Химок» в матче с «Ростовом».

В 20-м туре Мир РПЛ «Ростов» обыграл «Химки» (0:1) благодаря реализованному пенальти после фола Брайана Идову на Николае Комличенко. Максим Осипенко забил с точки на 18-й минуте. В текущем сезоне «Ростов» пробил уже 13 пенальти, что является повторением рекорда чемпионата.

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев после матча назвал назначенный Владимиром Москалевым пенальти смешным.

«Я прокомментировал уже и ранее говорил. Я не Гогниева поддерживаю, а поддерживаю то, что он сказал: «Ну сколько можно уже? Дают пенальти за то, что человек кричит в штрафной площади».

После игры сам Комличенко сказал, что это хитрости такие. Человек под два метра падает при любом контакте, ну это смешно!» – сказал бывший игрок сборной России.

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15 комментариев

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Инженер Управляющий
Ответ dreamstep
Мостовой из тех кто каждому может сказать как правильно работать - тренеру, судье, водителю автобуса, дворнику.
идеальный таксист
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dreamstep
Мостовой из тех кто каждому может сказать как правильно работать - тренеру, судье, водителю автобуса, дворнику.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Наталья Ларионова
Если открыть глазки пошире, то можно увидеть, что я ничего не писала о матче с Химками. Я вспомнила слова Комличенко и высказала своё мнение на его признание.
В новости есть про пенальти в Химках, Комличенко своё признание озвучил после матча в Химках, а Вы, деточка, ничего не писали про Химки? Ну да, ну да, женская логика в чистом виде.
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Наталья Ларионова
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
А если открыть глазки пошире, то можно увидеть удар по ноге Комличенко в штрафной Химок от игрока хозяев. Про то, что бывает за нарушение правил в своей штрафной, надо напоминать?
Если открыть глазки пошире, то можно увидеть, что я ничего не писала о матче с Химками. Я вспомнила слова Комличенко и высказала своё мнение на его признание.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Про то, почему Мостовой не тренирует, знают все. Интересно, а почему он ещё не в ЭСК?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Artem Piatkov
Факт в том, что Ростов Карпина откровенно тащат Не потому ли это, что он возглавляет сборную?
А теперь полный список ошибок судей в матчах с участием Ростова.
1. Торпедо-Ростов. Левый пенальти. Плюс два очка для Ростова.
2. Ростов-Сочи. Неудаление Уткина. Плюс 1 очко для Ростова
3. КС-Ростов. Левый пенальти в пользу Ростова. Но он не повлиял на исход матча.
4. Ростов-НН. Левый гол. Плюс два очка для Ростова.
5. Ростов-Урал. Неудаление в конце первого тайма игрока гостей. Минус 1 очко для Ростова.
6. Факел-Ростов. Неназначен пенальти в ворота хозяев. Минус 2 очка для Ростова.
Итого за 20 игр у Ростова 2 "лишних" очка благодаря ошибкам судей.
Это к вопросу тащат ли Ростов судьи.
Есть что возразить?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Наталья Ларионова
Комличенко сам признался, что грамотно подставляется. Что это, если не симуляция? Он же симулирует нарушение против себя.
А если открыть глазки пошире, то можно увидеть удар по ноге Комличенко в штрафной Химок от игрока хозяев. Про то, что бывает за нарушение правил в своей штрафной, надо напоминать?
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Artem Piatkov
Факт в том, что Ростов Карпина откровенно тащат

Не потому ли это, что он возглавляет сборную?
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Кирилл.С-Пб
Ответ Наталья Ларионова
Комличенко сам признался, что грамотно подставляется. Что это, если не симуляция? Он же симулирует нарушение против себя.
... всё симулируют... )
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Кирилл.С-Пб
Что-то я не помню чтобы сам Мостовой стоял на ногах до последнего...
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Назар Игорь
Когда регби сравнивают с футболом регбисты говорят -
"Разница в том что футболисты делают вид что им больно, а регбисты делают вид что им не больно".
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Наталья Ларионова
Комличенко сам признался, что грамотно подставляется. Что это, если не симуляция? Он же симулирует нарушение против себя.
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avcgloronalduMU
так и падает, что Ростову на раз дают пенальти
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Инженер Управляющий
недоцарек из за обид на Валеру теперь и за Ростов взялся))
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DynamoUfa
К сожалению, место Дольфина РПЛ уже занято
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