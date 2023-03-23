Мостовой о пенальти «Ростова»: «Комличенко сам сказал, что это хитрость. Человек под два метра падает при любом контакте – смешно!»

считает ошибочным пенальти в ворота «Химок» в матче с « ».

В 20-м туре Мир «Ростов» обыграл « » (0:1) благодаря реализованному пенальти после фола Брайана Идову на . Максим Осипенко забил с точки на 18-й минуте. В текущем сезоне «Ростов» пробил уже 13 пенальти, что является повторением рекорда чемпионата.

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев после матча назвал назначенный Владимиром Москалевым пенальти смешным.

«Я прокомментировал уже и ранее говорил. Я не Гогниева поддерживаю, а поддерживаю то, что он сказал: «Ну сколько можно уже? Дают пенальти за то, что человек кричит в штрафной площади».

После игры сам Комличенко сказал, что это хитрости такие. Человек под два метра падает при любом контакте, ну это смешно!» – сказал бывший игрок сборной России.