Баженов о Комличенко: «Когда ты большой, ты не можешь упасть от дуновения ветра. Судья должен это видеть»

раскритиковал форварда « » за падения в штрафной.

В матче 20-го тура Мир РПЛ «Химки» – «Ростов» (0:1) судья Владимир Москалев после просмотра эпизода назначил пенальти в ворота хозяев за фол Брайана Идову на Комличенко. Максим Осипенко забил с точки на 18-й минуте. Пенальти стал 13-м в сезоне для ростовчан – это повторение рекорда чемпионатов России.

«Как бы странно это ни звучало, Комличенко – игрок таранного типа, мощный, против него постоянно играют грубо и жестко. Хватание за майки – допустимо это, недопустимо… В отдельном матче уровень борьбы высок, в другом – пониже.

Мы знаем, что человек зарабатывает много пенальти. Истории с руками в штрафной площади, когда его обнимают… Как с этим бороться? Задача тренеров. Надо понимать, есть ли умышленная игра, подставляется ли он.

Когда ты большой, ты не можешь упасть, если тебя чуть‑чуть подтолкнули, от дуновения ветра. Судья тоже должен это видеть, внимательно следить», – сказал бывший нападающий «Спартака» в программе «Правила игры» на «Матч Премьер».

«Ростов» уже повторил рекорд по пенальти в РПЛ – 13! Из них 7 заработал Комличенко

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