Баженов о Комличенко: «Когда ты большой, ты не можешь упасть от дуновения ветра. Судья должен это видеть»

Теги Ростов Никита Баженов премьер-лига Россия судьи Николай Комличенко Матч ТВ Футбол

Никита Баженов раскритиковал форварда «Ростова» Николая Комличенко за падения в штрафной.

В матче 20-го тура Мир РПЛ «Химки» – «Ростов» (0:1) судья Владимир Москалев после просмотра эпизода назначил пенальти в ворота хозяев за фол Брайана Идову на Комличенко. Максим Осипенко забил с точки на 18-й минуте. Пенальти стал 13-м в сезоне для ростовчан – это повторение рекорда чемпионатов России.

«Как бы странно это ни звучало, Комличенко – игрок таранного типа, мощный, против него постоянно играют грубо и жестко. Хватание за майки – допустимо это, недопустимо… В отдельном матче уровень борьбы высок, в другом – пониже.

Мы знаем, что человек зарабатывает много пенальти. Истории с руками в штрафной площади, когда его обнимают… Как с этим бороться? Задача тренеров. Надо понимать, есть ли умышленная игра, подставляется ли он.

Когда ты большой, ты не можешь упасть, если тебя чуть‑чуть подтолкнули, от дуновения ветра. Судья тоже должен это видеть, внимательно следить», – сказал бывший нападающий «Спартака» в программе «Правила игры» на «Матч Премьер».

«Ростов» уже повторил рекорд по пенальти в РПЛ – 13! Из них 7 заработал Комличенко

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8 комментариев

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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Direct free kick
Ростов самая презираемая команда России. Эффект комличенки и карпуши
И снова красиво подгораешь. Хоть бы не в последний раз, почаще бы такое.
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Osodj Djhshs
Ответ Direct free kick
Ростов самая презираемая команда России. Эффект комличенки и карпуши
Секунду, щас пенсионеры с Ростова прибегут и 10 дизлайков тебе влупят
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-2
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Direct free kick
Ростов самая презираемая команда России. Эффект комличенки и карпуши
+2
-4
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kin
Тяжело быть здоровым бугаем- каждый тебе будет рассказывать когда падать))
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samarskij-kuzmich
Дзюба ещё больше, а ветром его в Зените сносило в каждом матче с Крыльями
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Фут.Боль
Вопрос к судьям. Мне не очень нравятся постоянные падения Комли в штрафной, но назначают пенальти судьи. А если фишечка работает и приносит голы и очки, то конечно он будет продолжать пользоваться ею.
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evil
пенальченко
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валя_стакан
Коля-Ветродуй
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