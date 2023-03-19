Карпин о 13 пенальти «Ростова»: «Еще 3-4 не поставили. Это из-за ВАР – судьи раньше не видели, а теперь видят»

считает, что «Ростову» не дали еще пару пенальти даже при 13 ударах с точки.

В матче 20-го тура Мир « » – «Ростов» судья после просмотра эпизода назначил пенальти в ворота хозяев за фол на . Максим Осипенко забил с точки на 18-й минуте. Пенальти стал 13-м в сезоне для ростовчан – это повторение рекорда чемпионатов России.

– Чем объясняете такое количество пенальти, которые зарабатывает «Ростов» и Комличенко?

– Он в штрафной первый на мяче. Все остальное можно спросить у судей. Точнее, у ВАР – они назначали пенальти сегодня.

– удивился тому, сколько пенальти ставят « ». Что думаете?

– По мне, еще три‑четыре пенальти не поставили. Сегодня судья тоже не поставил, но его подозвал ВАР.

Такое количество пенальти связываю именно с ВАР. Те моменты, которые судьи раньше не видели, теперь видят. Любое касание в штрафной. Но сегодняшний пенальти не видел, не смотрел еще, – сказал Карпин.

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