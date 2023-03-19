Карпин о 13 пенальти «Ростова»: «Еще 3-4 не поставили. Это из-за ВАР – судьи раньше не видели, а теперь видят»
Валерий Карпин считает, что «Ростову» не дали еще пару пенальти даже при 13 ударах с точки.
В матче 20-го тура Мир РПЛ «Химки» – «Ростов» судья Владимир Москалев после просмотра эпизода назначил пенальти в ворота хозяев за фол Брайана Идову на Николае Комличенко. Максим Осипенко забил с точки на 18-й минуте. Пенальти стал 13-м в сезоне для ростовчан – это повторение рекорда чемпионатов России.
– Чем объясняете такое количество пенальти, которые зарабатывает «Ростов» и Комличенко?
– Он в штрафной первый на мяче. Все остальное можно спросить у судей. Точнее, у ВАР – они назначали пенальти сегодня.
– Гогниев удивился тому, сколько пенальти ставят «Ростову». Что думаете?
– По мне, еще три‑четыре пенальти не поставили. Сегодня судья тоже не поставил, но его подозвал ВАР.
Такое количество пенальти связываю именно с ВАР. Те моменты, которые судьи раньше не видели, теперь видят. Любое касание в штрафной. Но сегодняшний пенальти не видел, не смотрел еще, – сказал Карпин.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
А остальным клубам, получается, ВАР не завезли?)
2. Лично мне абсолютно безразличны "пустые" разговоры о количестве пенальти в пользу Ростова.
3. Лет пять судьи постоянно убивали Ростов, когда больше, когда меньше, но общая тенденция соблюдалась. Теперь же, когда Ростов начали судить "ровно", людям кажется, что судьи Ростов тащат. Психология в чистом виде.