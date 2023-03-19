Карпин о 13 пенальти «Ростова»: «Еще 3-4 не поставили. Это из-за ВАР – судьи раньше не видели, а теперь видят»

Теги Ростов Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин Николай Комличенко видеоповторы Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин считает, что «Ростову» не дали еще пару пенальти даже при 13 ударах с точки.

В матче 20-го тура Мир РПЛ «Химки» – «Ростов» судья Владимир Москалев после просмотра эпизода назначил пенальти в ворота хозяев за фол Брайана Идову на Николае Комличенко. Максим Осипенко забил с точки на 18-й минуте. Пенальти стал 13-м в сезоне для ростовчан – это повторение рекорда чемпионатов России.

– Чем объясняете такое количество пенальти, которые зарабатывает «Ростов» и Комличенко?

– Он в штрафной первый на мяче. Все остальное можно спросить у судей. Точнее, у ВАР – они назначали пенальти сегодня.

Гогниев удивился тому, сколько пенальти ставят «Ростову». Что думаете?

– По мне, еще три‑четыре пенальти не поставили. Сегодня судья тоже не поставил, но его подозвал ВАР.

Такое количество пенальти связываю именно с ВАР. Те моменты, которые судьи раньше не видели, теперь видят. Любое касание в штрафной. Но сегодняшний пенальти не видел, не смотрел еще, – сказал Карпин.

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78 комментариев

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Мукунку хороший
И был не сахар.. а сейчас вообще забродил))
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Светлана Агейкина
Смотрю Ростов, слежу за своими. Через час. Не нравится мне Ростов сейчас, осенью феерил. Так думаю.
Это уже напрминает заход на второй круг. Всё, что мог насчёт "феерил", я уже озвучил.
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Alexander Baskakov
Ответ AlexZhano__
Ерунда. Я видел пару их матчей, они намеренно играют так, чтобы было побольше стыков с вратарями и защитниками, авось судьи увидят нарушения.
Это запрещено правилами?
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Alexander Baskakov
Ответ Спартак Уокер
Что то тут нечисто
А ты разве не знал? А знаете что? Не чисто что Спартак так высоко в таблице
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Светлана Агейкина
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Я говорю исключительно про матчи чемпионата, тем более, что осенью никакого матча Ростов-Урал на Кубок не было. Это так Вы внимательно следите за Ростовом?
Смотрю Ростов, слежу за своими. Через час. Не нравится мне Ростов сейчас, осенью феерил. Так думаю.
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Alexander Baskakov
Ответ Moskal"
судьи все сделают лишь бы не спартак на 2 месте
А почему он должен быть на 2 месте ?
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Slavick Nemkovsky
Ну нельзя же, чтобы клуб тренера сборной вообще тащился в зоне вылета)
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Светлана Агейкина
На кубок. Не видела. Была, раз пишете. Хорошо, что Вас всё устраивает. Меня пока не удивили-убедили.
Я вообще то намекаю на отсутствие энергетики, о наличии которой Вы говорите, в матче Ростов-Урал.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Светлана Агейкина
На кубок. Не видела. Была, раз пишете. Хорошо, что Вас всё устраивает. Меня пока не удивили-убедили.
Я говорю исключительно про матчи чемпионата, тем более, что осенью никакого матча Ростов-Урал на Кубок не было. Это так Вы внимательно следите за Ростовом?
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anapa 2013
Ответ Артем Хан
Ну сегодняшний пенальти 100% , а так конечно игра сама по себе оставляла желать лучшего. Если бы забили ещё 2-3 мяча то и вопрос по пенальти был бы не на первом месте
Не понял. Он сказал 3-4 или 34?
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Светлана Агейкина
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
В матче Ростов-Урал энергетика была?
На кубок. Не видела. Была, раз пишете. Хорошо, что Вас всё устраивает. Меня пока не удивили-убедили.
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Metaphrast
Тролль.

А остальным клубам, получается, ВАР не завезли?)
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Орыс-орыс онбаган
Ну а че, первое место - хозяевам, второе - в отсутствие еврокубков, можно и рабочему хозяев
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Kir(61rus)
Посмотрите в целом статистику пенальти после ЧМ 2018 и увидите, что стали ставить чаще.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Светлана Агейкина
Осенью за Ростовом было интересно наблюдать. Сейчас нет. Нет той энергетики.
В матче Ростов-Урал энергетика была?
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Светлана Агейкина
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Я привёл конкретный пример: игра с Динамо. Домашние игры с Уралом и КС тоже фееричными для Ростова не были.
Осенью за Ростовом было интересно наблюдать. Сейчас нет. Нет той энергетики.
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Moskal"
судьи все сделают лишь бы не спартак на 2 месте
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ BaltikaSPb
Ростов с этими пендалями уже Спартак обогнал, а Зарема все про Зенитовский заговор талдычит
Так это же Зенит судей для Ростова покупает😂
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Ivan85
Ответ WelcomeBackPURE
Тащат бездаря непонятно зачем. Все знают что Ростов как команда это нечто очень убогое и лучше посмотреть в стену, чем на них смотреть
лучше смотреть в стену чем на этот чемпионат недоразумения в принципе
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Ян Константинопольский
Валера всегда был и есть о####ей бо####кой
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ dmitry.tchidakin
Все пенальти в пользу Ростова назначены правильно
Нет, не все. 11 из 13-ти.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Светлана Агейкина
Очень внимательно слежу за своей командой, как и Вы. От осени осталось впечатление - ловко и стремительно забрались в топ. Сейчас, против Химок, неинтересно было.
Я привёл конкретный пример: игра с Динамо. Домашние игры с Уралом и КС тоже фееричными для Ростова не были.
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dmitry.tchidakin
Все пенальти в пользу Ростова назначены правильно
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Светлана Агейкина
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Впечатление это когда не очень внимательно наблюдаешь за командой. Игры были очень разные. С Динамо, например, всю игру отбивались.
Очень внимательно слежу за своей командой, как и Вы. От осени осталось впечатление - ловко и стремительно забрались в топ. Сейчас, против Химок, неинтересно было.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ CM1
Просто рекордное количество пенальти в любом турнире вызывают вопросы и некоторое недоверие. Условно, выиграй Реал прошлую ЛЧ, и при этом в ворота его соперников было бы поставлено штук 10 пенальти за турнир - болелы бы других клубов только бы и кричали, про то, что Перес всех купил, Реалу подсуживают, его тащат и т.д. Будь там хоть все пенальти 100 %... Плюс часто бывает, что арбитр ставит пенальти в пользу одной из команд (хоть, и имеет на это формальное право), а потом, по сути, за то же самое нарушение не ставит пенальти в ворота другой. И вот эта непоследовательность тоже вызывает определенные вопросы...
1. Из 13 пенальти Ростова "левых" два, по остальным 11-ти какие вопросы?
2. Лично мне абсолютно безразличны "пустые" разговоры о количестве пенальти в пользу Ростова.
3. Лет пять судьи постоянно убивали Ростов, когда больше, когда меньше, но общая тенденция соблюдалась. Теперь же, когда Ростов начали судить "ровно", людям кажется, что судьи Ростов тащат. Психология в чистом виде.
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