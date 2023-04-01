«Это просто уроды. Они кричат, что спорт вне политики, а повсюду мы видим отстранения». Павлюченко о ролике АПЛ без россиян

Теги Роман Павлюченко премьер-лига Россия премьер-лига Англия Тоттенхэм Политика Матч ТВ Футбол

Роман Павлюченко прокомментировал отсутствие российских игроков в видеоролике АПЛ.

Ранее лига опубликовала подборку лучших голов представителей каждой страны, выступавших в лиге. Российские игроки не были включены в подборку.

«Мне, честно говоря, плевать. Этого и стоило ожидать. Это просто уроды, всем ясно, что это политические движения.

Они кричат, что спорт вне политики, а повсюду мы видим отстранения, и это касается не только футбола, но и всех видов спорта», – сказал бывший игрок сборной России и «Тоттенхэма».

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37 комментариев

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maxwad27
Ответ sionary
Кричат, и ещё как. Но «вне политики» только тогда работает, когда это не касается россиян.
Покажи мне пример, пожалуйста.
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atomio
Они кричат, что спорт вне политики (с) а в палате лордов кстати тоже много бывших спортсменов?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Фран
Какого человека вы имеете ввиду? Гол Аршаивна на Энфилде - это монуметальное событие. Я даже не про покер, но то как он двинул Рейне в дальний - это же классика.
Я думаю, все догадываются, кто это.
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Глеб Куприн
По-моему «спорт вне политики» кричат только в одном месте…
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Старый Сухи
Сколько можно об одном и том же? Если тебе "честно говоря, плевать" то плюй и забудь, а не кричи что "это просто уроды". Спорт и политика уже давно тесно переплетены. Особенно когда некоторые известные спортсмены выступают на политических мероприятиях в поддержку.
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Стопы Зайона
Ответ Гамарджоба Генацвале
То есть ты приплел сейчас какое-то типичное пропагандистское шоу на ТВ, где болтают всякую чушь и сравнил это с тем, что россиянина не включили в 103 лучших гола АПЛ? Типа такой страны и не существует. А когда в Англии призывают уничтожить экономику России, говорят про геноцид народа, про использование ядерного оружия. Это как? Нормально?
«А когда в Англии призывают уничтожить экономику России»
Как можно уничтожить то, чего нет ? Вата такая вата ))
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Geronimo Good
Ответ Гамарджоба Генацвале
То есть ты приплел сейчас какое-то типичное пропагандистское шоу на ТВ, где болтают всякую чушь и сравнил это с тем, что россиянина не включили в 103 лучших гола АПЛ? Типа такой страны и не существует. А когда в Англии призывают уничтожить экономику России, говорят про геноцид народа, про использование ядерного оружия. Это как? Нормально?
"в Англии призывают уничтожить экономику России, говорят про геноцид народа" Кто конкретно говорил? Дайте ссылку на материал.
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kustarnik555@gmail.com
Ответ maxwad27
Где кто такое кричит? Уже никто давно не отрицает, что спорт тесно с ней переплетён. Ну, кроме "жертв", те, конечно же, не перестают ныть о спорте вне политики.
Спорт был придуман политикой
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Max Zhomkov
Ответ Алекс 777
у соседа соринку в глазу замечаете, у себя бревно не видите... а ни чего что с российского тв призыаают сбросить ядернуб ракету на Великобританию? т е в том числе взорвать футбольные стадионы. как надо реалировать то?
"реалировать"
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Алекс 777
у соседа соринку в глазу замечаете, у себя бревно не видите... а ни чего что с российского тв призыаают сбросить ядернуб ракету на Великобританию? т е в том числе взорвать футбольные стадионы. как надо реалировать то?
То есть ты приплел сейчас какое-то типичное пропагандистское шоу на ТВ, где болтают всякую чушь и сравнил это с тем, что россиянина не включили в 103 лучших гола АПЛ? Типа такой страны и не существует.
А когда в Англии призывают уничтожить экономику России, говорят про геноцид народа, про использование ядерного оружия. Это как? Нормально?
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Geronimo Good
"Они кричат"
Кто эти они? Конкретно.
Ну и крайне странно на фоне оккупационной войны обижаться на такую реакцию.
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Isshin88
Ответ Кирилл Ткач
Веселит другое, как они тратят миллиарды на борьбу с расизмом, но русских по принципу паспорта вычеркнули из истории собственной лиги 🤡
Россиян. Украинцев и белорусов вроде не вычеркнули, так что по этническому принципу нет дискриминации.
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Andy Goodall
Ответ Алекс 777
у соседа соринку в глазу замечаете, у себя бревно не видите... а ни чего что с российского тв призыаают сбросить ядернуб ракету на Великобританию? т е в том числе взорвать футбольные стадионы. как надо реалировать то?
Кто-то ещё смотрит телевизор?
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Фран
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Что ему не нравится? Если бы не хотелки одного человека, и Павлюченко, и Аршавин и другие - были бы в топе
Какого человека вы имеете ввиду? Гол Аршаивна на Энфилде - это монуметальное событие. Я даже не про покер, но то как он двинул Рейне в дальний - это же классика.
+2
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+2
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Абай Ахметкалиев
Кто кричит, Рома?
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Mechel**
Ответ Кирилл Ткач
Веселит другое, как они тратят миллиарды на борьбу с расизмом, но русских по принципу паспорта вычеркнули из истории собственной лиги 🤡
Причём тут расизм, 🤡?
+3
-2
+1
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Mechel**
Ответ Кирилл Ткач
Веселит другое, как они тратят миллиарды на борьбу с расизмом, но русских по принципу паспорта вычеркнули из истории собственной лиги 🤡
Причём тут расизм, 🤡?
+11
-3
+8
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Алекс 777
у соседа соринку в глазу замечаете, у себя бревно не видите... а ни чего что с российского тв призыаают сбросить ядернуб ракету на Великобританию? т е в том числе взорвать футбольные стадионы. как надо реалировать то?
Это другое ©
+25
-6
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Гамарджоба Генацвале
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Что ему не нравится? Если бы не хотелки одного человека, и Павлюченко, и Аршавин и другие - были бы в топе
Это так работает, значит? Очень объективно. Если русский забил, то это не красивый гол сразу.
+5
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Tpy6kaMerlina
Ну, это чистая отмена по политическим понятиям. К спорту здесь нет никакого отношения. Как и к логике, ведь лучшие российские игроки пылили (и неплохо) в АПЛ больше десяти лет назад. А кто-то, как Канчельскис или Смертин, вообще задолго до наличия каких-либо тёрок и даже предпосылок для больших разногласий. Это уже логические ошибки и неприкрытая дискриминация.
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Алекс 777
Ответ Кирилл Ткач
Веселит другое, как они тратят миллиарды на борьбу с расизмом, но русских по принципу паспорта вычеркнули из истории собственной лиги 🤡
у соседа соринку в глазу замечаете, у себя бревно не видите... а ни чего что с российского тв призыаают сбросить ядернуб ракету на Великобританию? т е в том числе взорвать футбольные стадионы. как надо реалировать то?
+65
-22
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Кто составил коспекты Лобановского?
Отличная бомбежка.
+5
-3
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ARIGAMI ARIGAMI
Что ему не нравится? Если бы не хотелки одного человека, и Павлюченко, и Аршавин и другие - были бы в топе
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&_Bishep_&
Ерунда все это. Не могут мероприятия, привлекающее внимание миллиард человек, быть вне политики. При всем желании.
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Фран
Пав по факту говорит. Человек за Тоттенхэм играл, он знает, что такое боль и страдание. Его голы, в любом случае, включать нельзя ни в какие списки АПЛ, двушку Англии отгрузил и выкинул с Евро (не без Хорватии, естественно). Великий.
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