«Это просто уроды. Они кричат, что спорт вне политики, а повсюду мы видим отстранения». Павлюченко о ролике АПЛ без россиян
Роман Павлюченко прокомментировал отсутствие российских игроков в видеоролике АПЛ.
Ранее лига опубликовала подборку лучших голов представителей каждой страны, выступавших в лиге. Российские игроки не были включены в подборку.
«Мне, честно говоря, плевать. Этого и стоило ожидать. Это просто уроды, всем ясно, что это политические движения.
Они кричат, что спорт вне политики, а повсюду мы видим отстранения, и это касается не только футбола, но и всех видов спорта», – сказал бывший игрок сборной России и «Тоттенхэма».
Как можно уничтожить то, чего нет ? Вата такая вата ))
А когда в Англии призывают уничтожить экономику России, говорят про геноцид народа, про использование ядерного оружия. Это как? Нормально?
Кто эти они? Конкретно.
Ну и крайне странно на фоне оккупационной войны обижаться на такую реакцию.