«Это просто уроды. Они кричат, что спорт вне политики, а повсюду мы видим отстранения». Павлюченко о ролике АПЛ без россиян

прокомментировал отсутствие российских игроков в видеоролике .

Ранее лига опубликовала подборку лучших голов представителей каждой страны, выступавших в лиге. Российские игроки не были включены в подборку.

«Мне, честно говоря, плевать. Этого и стоило ожидать. Это просто уроды, всем ясно, что это политические движения.

Они кричат, что спорт вне политики, а повсюду мы видим отстранения, и это касается не только футбола, но и всех видов спорта», – сказал бывший игрок сборной России и «Тоттенхэма».