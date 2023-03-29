АПЛ не включила россиян в ролик с лучшими голами от каждой страны, чьи игроки выступали в лиге

Теги Роман Павлюченко Юрий Жирков Павел Погребняк Андрей Аршавин Динияр Билялетдинов Алексей Смертин премьер-лига Россия премьер-лига Англия Андрей Канчельскис Дмитрий Харин Футбол

АПЛ не включила россиян в ролик с голами от каждой страны, чьи игроки выступали в лиге.

В ролик попали 103 гола от представителей 103 стран. Гола от представителя России нет в рейтинге.

В АПЛ из россиян выступали Андрей Аршавин («Арсенал»), Роман Павлюченко («Тоттенхэм»), Динияр Билялетдинов («Эвертон»), Юрий Жирков («Челси»), Павел Погребняк («Фулхэм», «Рединг»), Алексей Смертин («Портсмут», «Челси», «Чарльтон», «Фулхэм»), Дмитрий Харин («Челси») и Андрей Канчельскис («МЮ», «Эвертон», «МС», «Саутгемптон»).

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66 комментариев

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#SharkTeam
Ответ Zombieset
Самый пиковый просмотр гола на 19:46 https://www.youtube.com/watch?v=nKQTTr2_IsY&t=1186s Угадайте, чей это гол.
и комменты отключены, ахаха
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Геннадий Тимченко
а чего, обязаны были включать❓может ещё американцы в праймтайм должны еженедельно показывать матчи Ночнοй Χοκкейной Λиги❓🤣
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Виктор Ш.
Ответ Romeo Yankovich
как там в России те, кто высказался против войны??? роди дают, концерты тоже?? или с клеймом "иноагента" ходят?? тебя не заботят, что власти России устраивают??? больше заботят действия британцев???
Они не против войны высказались, а в поддержку нацистского режима, который желает смерти нашей стране и нашему населению. Клеймо иноагента это по сути не наказание, что очень жаль, честно говоря.
Но вообще говоря, все это не имеет никакого отношения к футболистам, забивавшим шикарные голы в АПЛ.
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михаил жуков
Ответ Теннисный абсолют
Интересно как мои комментарии трут, а комментарии открырых русофобов и кастрюльщиков, висят как ни в чем не бывало.
так это Спортс. ру, по заветам Дудя
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lizarazu
Андрей и Рома красивые забивали, штош
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Semen B
Ответ tyuiop tyuiop
а ты? что может быть лицемернее чем постоянно забывать что развязал сво?
Sh. Shoikromov развязал СВО?
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Александр Колосов
Гол Били в касание с лета был шикарен. Один из лучших голов в АПЛ. Да и Шава в том самом матче с Ливером и от перекладины забил, и крученым в дальний как боженька положил. Лицемеры, что с них взять
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Сикарио
Ответ Primary Creature
Почему, есть. Поляки.
лицемеров полно в любой стране
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OldRedWhite
Ответ kk.abb
Клоуны, их борьба
Хотел бы написать :
По нынешним временам их можно понять !
Но не могу …
Ещё понимаю , если действующих игнорировали бы !
Но Аршавин и Павлюченко они что ?
агитируют или у Вагнера служат ?
Абсурд какой !
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tyuiop tyuiop
Ответ Sh. Shoikromov
Пожалуй больших лицемеров чем британцев на свете нет
а ты?
что может быть лицемернее чем постоянно забывать что развязал сво?
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#SharkTeam
4 дыры на Энфилде все равно не стерут
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Seven2482
Их борьба
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tyuiop tyuiop
Ответ kk.abb
Клоуны, их борьба
подумал ты про пригожинских🤣🤣🤣
но они сегодня на разрыв пашут, не справляются, надо вызывать подкрепление
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Zombieset
Самый пиковый просмотр гола на 19:46 https://www.youtube.com/watch?v=nKQTTr2_IsY&t=1186s
Угадайте, чей это гол.
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Можно подумать, они знали, что будет СВО, когда забивали)
А вообще, это конечно клиника.
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tyuiop tyuiop
Ответ Гамарджоба Генацвале
Смешно, что по факту новости вам тут написать нечего.И вместо этого вы постите тут какую-то чушь. Ваше отношение к новости какое? У меня, например, негативное, это полный бред.
почему негативное?
этот же ролик создавался для зрителей из других стран для популяризации вал в этих странах
а в России АПЛ не планируют транслировать, следовательно зачем популяризация?
все логично и очевидно
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Romeo Yankovich
Ответ Adeen
Ромео, вот сколько я тебя тут наблюдаю, пока клoyн тут только ты.
да мне всё равно, что ты несёшь, пока не сможешь аргументами доказать, что я не прав.
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Margor
ну русофобии то нет как известно
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Primary Creature
Ответ Sh. Shoikromov
Пожалуй больших лицемеров чем британцев на свете нет
Почему, есть. Поляки.
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Zombieset
Ух ты, даже про Глеба не забыли
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Егор Арефьев
Культура отмены. Они пытаются отменить русский народ. А нам пора перестать питать иллюзий в отношении европейцев, а конкретно англичан.
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Вадим Черентаев
кто-нибудь посмотрел? Глеб есть?
а то "Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране.")
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Никому_никабельный
Ответ Человек_Легенда
Что, простите?)
Да всё нормально
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Кинг Конг Жив
Как то убого выглядят, эти англичане.
+8
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E1viN
Видимо, что-то случилось
+1
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