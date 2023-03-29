АПЛ не включила россиян в ролик с лучшими голами от каждой страны, чьи игроки выступали в лиге
АПЛ не включила россиян в ролик с голами от каждой страны, чьи игроки выступали в лиге.
В ролик попали 103 гола от представителей 103 стран. Гола от представителя России нет в рейтинге.
В АПЛ из россиян выступали Андрей Аршавин («Арсенал»), Роман Павлюченко («Тоттенхэм»), Динияр Билялетдинов («Эвертон»), Юрий Жирков («Челси»), Павел Погребняк («Фулхэм», «Рединг»), Алексей Смертин («Портсмут», «Челси», «Чарльтон», «Фулхэм»), Дмитрий Харин («Челси») и Андрей Канчельскис («МЮ», «Эвертон», «МС», «Саутгемптон»).
Но вообще говоря, все это не имеет никакого отношения к футболистам, забивавшим шикарные голы в АПЛ.
По нынешним временам их можно понять !
Но не могу …
Ещё понимаю , если действующих игнорировали бы !
Но Аршавин и Павлюченко они что ?
агитируют или у Вагнера служат ?
Абсурд какой !
что может быть лицемернее чем постоянно забывать что развязал сво?
но они сегодня на разрыв пашут, не справляются, надо вызывать подкрепление
Угадайте, чей это гол.
А вообще, это конечно клиника.
этот же ролик создавался для зрителей из других стран для популяризации вал в этих странах
а в России АПЛ не планируют транслировать, следовательно зачем популяризация?
все логично и очевидно
а то "Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране.")