АПЛ не включила россиян в ролик с лучшими голами от каждой страны, чьи игроки выступали в лиге

не включила россиян в ролик с голами от каждой страны, чьи игроки выступали в лиге.

В ролик попали 103 гола от представителей 103 стран. Гола от представителя России нет в рейтинге.

В АПЛ из россиян выступали («Арсенал»), («Тоттенхэм»), Динияр Билялетдинов («Эвертон»), («Челси»), («Фулхэм», «Рединг»), Алексей Смертин («Портсмут», «Челси», «Чарльтон», «Фулхэм»), Дмитрий Харин («Челси») и Андрей Канчельскис («МЮ», «Эвертон», «МС», «Саутгемптон»).