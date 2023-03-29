Мостовой о ролике АПЛ без россиян: «Если в Испании мои голы тоже не появятся, не удивлюсь. Всем понятно, почему так делается»

Теги Роман Павлюченко премьер-лига Россия премьер-лига Англия Сельта Ла Лига Александр Мостовой Андрей Канчельскис Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой прокомментировал отсутствие российских игроков в видеоролике АПЛ.

Ранее АПЛ опубликовала подборку лучших голов представителей каждой страны, выступавших в лиге. Российские игроки не были включены в подборку.

«С точки зрения футбола это нелогично. Однако всем понятно, почему так делается. Но голы Канчельскиса или Павлюченко однозначно должны были включить в ролик.

Если так будут выбирать в Испании, то не удивлюсь, если мои голы тоже не появятся», – сказал бывший игрок «Сельты» и сборной России.

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Ответ Сэр-НеХер
Не думал что когда-либо скажу это, но я с Королем согласен
Он не Король и даже не король!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Себя хорошего обязательно вставлю...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Теннисный абсолют
Конечно понятно, НАТО и сателлиты НАТО хотят уничтожить Россию.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eric_Cartman
И тут из-за бумажки? 🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Боев
Ответ Roman
Билялетдинов, помню, парочку очень классных забил. Один из них Маню. Дальним ударом
Еще Бил через себя забивал, если память не подводит, эти голешники были хороши.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman
Ответ Сергей Боев
Кроме названных Мостовым, голы в АПЛ точно забивали ещё Аршавин, Билялетдинов и Погребняк. Жирков и Смертин тоже забивали за Челси, но похоже что только в еврокубках и предсезонных турнирах.
Билялетдинов, помню, парочку очень классных забил. Один из них Маню. Дальним ударом
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рузаль Зиятдинов
Помню отличный дальний удар Билялетдинова,этот гол тоже должен там быть.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Боев
Кроме названных Мостовым, голы в АПЛ точно забивали ещё Аршавин, Билялетдинов и Погребняк. Жирков и Смертин тоже забивали за Челси, но похоже что только в еврокубках и предсезонных турнирах.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Сэр-НеХер
Не думал что когда-либо скажу это, но я с Королем согласен
Царём*
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gornostaev
Заканселить покер Аршавина Ливерпулю - это, конечно, низко. Саксы как всегда смотрят на мир с широко закрытыми глазами...
Они ведь не только россиян отменяют, но и историю собственного футбола и Премьер-лиги, когда-нибудь и до них это дойдет...
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сэр-НеХер
Не думал что когда-либо скажу это, но я с Королем согласен
+21
-5
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
На царские голы санкции не распространяются
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий