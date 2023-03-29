Мостовой о ролике АПЛ без россиян: «Если в Испании мои голы тоже не появятся, не удивлюсь. Всем понятно, почему так делается»
Александр Мостовой прокомментировал отсутствие российских игроков в видеоролике АПЛ.
Ранее АПЛ опубликовала подборку лучших голов представителей каждой страны, выступавших в лиге. Российские игроки не были включены в подборку.
«С точки зрения футбола это нелогично. Однако всем понятно, почему так делается. Но голы Канчельскиса или Павлюченко однозначно должны были включить в ролик.
Если так будут выбирать в Испании, то не удивлюсь, если мои голы тоже не появятся», – сказал бывший игрок «Сельты» и сборной России.
Они ведь не только россиян отменяют, но и историю собственного футбола и Премьер-лиги, когда-нибудь и до них это дойдет...