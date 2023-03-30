«Они нас за людей не считают. Они суперлюди, а мы второй сорт». Ринат Билялетдинов о ролике АПЛ без россиян
Ринат Билялетдинов отметил высокомерие англичан по отношению к России.
Ранее АПЛ не включила россиян в ролик с голами от каждой страны, представители которой выступали в лиге.
«Они нас за людей не считают, что тут далеко ходить? У них ведь много там легионеров, нашли кем заменить.
Ну сделали и сделали. Очередное проявление пренебрежения к нам, для меня это не новость. Они суперлюди, а мы второй сорт – обслуживающий персонал», – сказал старший тренер «Химок».
АПЛ вычеркнула голы россиян! Давайте восстановим справедливость
А еще было бы здорово, если бы россиян депутаты считали хотя бы третьим сортом.
Спасибо СВО И ВВП за это
А наши депутаты нашей Госдумы вообще нас с собаками сравнили👏👏👏