«Они нас за людей не считают. Они суперлюди, а мы второй сорт». Ринат Билялетдинов о ролике АПЛ без россиян

Теги Химки премьер-лига Россия премьер-лига Англия Ринат Билялетдинов Политика Футбол

Ринат Билялетдинов отметил высокомерие англичан по отношению к России.

Ранее АПЛ не включила россиян в ролик с голами от каждой страны, представители которой выступали в лиге.

«Они нас за людей не считают, что тут далеко ходить? У них ведь много там легионеров, нашли кем заменить.

Ну сделали и сделали. Очередное проявление пренебрежения к нам, для меня это не новость. Они суперлюди, а мы второй сорт – обслуживающий персонал», – сказал старший тренер «Химок».

АПЛ вычеркнула голы россиян! Давайте восстановим справедливость

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16 комментариев

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Ковид 07.10.52
Не надо типов из одного города во власти и их холопов по Пугачевой с людьми в стране путать...
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Семён Жуйло
А у кого хватит сил бунтануть, и перестать смотреть АПЛ даже бесплатно?
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Совесть Черданцева
Вряд ли они бы стали это делать на пустом месте, согласись
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MosesPray
Стоило начать СВО, чтобы это понять
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Мистер_Жук
Так вон роднина нас собаками считает
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alexsplayer
Ну обиделись ребята. Бывает(
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olander
А что случилось? Почему так сложилось, Ринат?
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Dexter Dallas
Ответ Мадридито
Хватит ныть чел скажи Спасибо СВО И ВВП за это
спасибо он не скажет, а отлижет пятую точку. тк когда пришла повестка сыну, он заметался в разные стороны и заистерил. интресно, на основании чего у него бронь))
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ПавелАвер
в принципе тоже самое можно сказать про наше правительство и обычный пластилиновый народ.
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dmitryGoose
Безусловно, это так.

А еще было бы здорово, если бы россиян депутаты считали хотя бы третьим сортом.
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Мадридито
Хватит ныть чел скажи
Спасибо СВО И ВВП за это
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Kyancey
Мб англичане нас и принимают за, как он выразился, «людей второго сорта», но хотя бы людей.
А наши депутаты нашей Госдумы вообще нас с собаками сравнили👏👏👏
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Новый тренер ФК Спартак
Роднина из АПЛ???
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Sinister Kid
Ответ Los Galácticos
Я сначала было подумал это он про депутатов, а нет снова про ролик АПЛ... ну ладно.
Как хо…, то есть патриот против ставленников хозяина, то есть народноизбранных депутатов пойдёт?
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Ярик01
Старший тренер Химок, тут целый депутат российской ГосДумы болельщиков за собачек считает, а не за людей, а ты в Англию смотришь, их порноролики.
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Los Galácticos
Я сначала было подумал это он про депутатов, а нет снова про ролик АПЛ... ну ладно.
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