«Они нас за людей не считают. Они суперлюди, а мы второй сорт». Ринат Билялетдинов о ролике АПЛ без россиян

отметил высокомерие англичан по отношению к России.

Ранее АПЛ не включила россиян в ролик с голами от каждой страны, представители которой выступали в лиге.

«Они нас за людей не считают, что тут далеко ходить? У них ведь много там легионеров, нашли кем заменить.

Ну сделали и сделали. Очередное проявление пренебрежения к нам, для меня это не новость. Они суперлюди, а мы второй сорт – обслуживающий персонал», – сказал старший тренер «Химок».

АПЛ вычеркнула голы россиян! Давайте восстановим справедливость