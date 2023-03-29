Канчельскис об отсутствии россиян в ролике АПЛ: «Жизнь продолжается. Дай бог, чтобы другие наши футболисты приезжали в Англию, забивали и их показывали»

прокомментировал отсутствие россиян в ролике АПЛ.

Лига не включила россиян в видео с лучшими голами от каждой страны, чьи игроки выступали на турнире.

«Люди, выпускавшие подборку лучших голов представителей всех стран в без россиян, – зависимые люди. Им сказали сверху – и все. Конечно, ужасно и жалко, что не включили россиян в свой ролик. Но жизнь продолжается.

Дай бог, чтобы другие наши футболисты приезжали в Англию, забивали и их показывали. Мы ничего изменить не можем. На обиженных воду возят.

Обидно, ведь были хорошие голы , Билялетдинова, , , мои голы. Но ничего страшного – нет так нет», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

Всего в ролик попали 103 гола от представителей 103 стран.