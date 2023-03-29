Канчельскис об отсутствии россиян в ролике АПЛ: «Жизнь продолжается. Дай бог, чтобы другие наши футболисты приезжали в Англию, забивали и их показывали»

Теги Роман Павлюченко Павел Погребняк Андрей Аршавин Динияр Билялетдинов премьер-лига Россия премьер-лига Англия Андрей Канчельскис Чемпионат.com Футбол

Андрей Канчельскис прокомментировал отсутствие россиян в ролике АПЛ.

Лига не включила россиян в видео с лучшими голами от каждой страны, чьи игроки выступали на турнире.

«Люди, выпускавшие подборку лучших голов представителей всех стран в АПЛ без россиян, – зависимые люди. Им сказали сверху – и все. Конечно, ужасно и жалко, что не включили россиян в свой ролик. Но жизнь продолжается.

Дай бог, чтобы другие наши футболисты приезжали в Англию, забивали и их показывали. Мы ничего изменить не можем. На обиженных воду возят.

Обидно, ведь были хорошие голы Аршавина, Билялетдинова, Павлюченко, Погребняка, мои голы. Но ничего страшного – нет так нет», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

Всего в ролик попали 103 гола от представителей 103 стран.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Павлюченко и Билялитдинова то за что обнулили нелюди - первый хахол , другой - татарин 😎
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Heisenberg
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Точно так же как ты переписал чужую шутку?
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Короче всех предыдущих , и себя в том числе , Канчельскис обнулил , теперь типа очередь за другими из будущего 😊
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий