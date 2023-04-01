Посол России в Великобритании: «В Лондоне болеют за Украину. Это как в футболе, вот есть болельщики «Торпедо» – они болеют только за «Торпедо»
Посол России в Великобритании сравнил поддержку Украины с болельщиками в футболе.
Об этом чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, говоря о двусторонних отношениях с британцами.
«Лондон разрушил всю архитектуру наших двусторонних отношений: он сломал ее и в экономической области, и в гуманитарной области, в научной, образовательной и так далее. И в политической, прежде всего.
Это ее [Британии] чистая инициатива, разрушение этой архитектуры. Поэтому говорить сейчас о чем-то с британскими чиновниками не имеет никакого смысла. Поэтому здесь, коммуникация, как вы говорите, она практически не осуществляется.
Мы поддерживаем контакты с Форин-офисом. В парламент российским дипломатам, в том числе послу Российской Федерации, ходить запрещено. Там есть решение спикера этого парламента. Это очень плохо, потому что британцы, британские чиновники, британские парламентарии, они остаются не информированы о другой стороне, не информированы о ситуации в целом.
Это, понимаете, это как в футболе. Вот есть болельщики за «Торпедо», скажем, они болеют только [за «Торпедо»]. А в Лондоне болеют за Украину и никакую аргументацию больше не воспринимают.
Это категорически ошибка, потому что она ведет к неправильным решениям, к неправильному процессу принятия решений. Они должны слышать то, что мы говорим, нашу аргументацию, тогда у них будет более широкое восприятие реального положения дел», – сказал Келин.
Украину Британцы определенно тоже поддерживают, потому что не поддерживают контакты с русским форин офисом, где должны слушать их аргументацию, но не слушают, потому что хотят получить неправильное восприятие и неправильно принимать решения. Все по полочкам
Немка говорит: "Хайль". Один младенец поднял ручку. Немка его забрала.
Русская берет младенца и уходит.
Украинка кричит ей вслед: "Эй, москалька, как узнала, что он твой?"
Русская отвечает: "Когда немка крикнула "Хайль", мой кулачки сжал, а твой обосрался."
Нет.
"Между тем ФИФА и УЕФА категорически запрещают и наказывают за политические акции и баннеры."
Ну это не касается этого случая, конечно.