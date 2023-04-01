Посол России в Великобритании: «В Лондоне болеют за Украину. Это как в футболе, вот есть болельщики «Торпедо» – они болеют только за «Торпедо»

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия премьер-лига Англия болельщики Торпедо Политика Андрей Келин Футбол

Посол России в Великобритании сравнил поддержку Украины с болельщиками в футболе.

Об этом чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, говоря о двусторонних отношениях с британцами.

«Лондон разрушил всю архитектуру наших двусторонних отношений: он сломал ее и в экономической области, и в гуманитарной области, в научной, образовательной и так далее. И в политической, прежде всего.

Это ее [Британии] чистая инициатива, разрушение этой архитектуры. Поэтому говорить сейчас о чем-то с британскими чиновниками не имеет никакого смысла. Поэтому здесь, коммуникация, как вы говорите, она практически не осуществляется.

Мы поддерживаем контакты с Форин-офисом. В парламент российским дипломатам, в том числе послу Российской Федерации, ходить запрещено. Там есть решение спикера этого парламента. Это очень плохо, потому что британцы, британские чиновники, британские парламентарии, они остаются не информированы о другой стороне, не информированы о ситуации в целом.

Это, понимаете, это как в футболе. Вот есть болельщики за «Торпедо», скажем, они болеют только [за «Торпедо»]. А в Лондоне болеют за Украину и никакую аргументацию больше не воспринимают.

Это категорически ошибка, потому что она ведет к неправильным решениям, к неправильному процессу принятия решений. Они должны слышать то, что мы говорим, нашу аргументацию, тогда у них будет более широкое восприятие реального положения дел», – сказал Келин.

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31 комментарий

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Spaten
Ответ Альтависта
"вот есть болельщики «Торпедо»" Нет.
Болельщиков Торпедо дофигища, это была очень популярная команда, на уровне всех остальных, вернутся наверх и подтянутся
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PolarBear
А в Лондоне с 1991 болели за Украину, или только с февраля 2022 ?
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Pb-SE
Ответ Aleksandr Danilov
Интересно, если Путин скажет "мы создали новые торпеды", спортс тоже затэгает это как спортивную новость?
Путин съездил в Ростов - это тоже спортивная новость.
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cuba
Хорошо, что в Лондоне посол ещё сидит... )
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Spartakus1984
Ответ Куприн
Да все слышат, что вы говорите, и в полном шоке пребывают от услышанного, ровно поэтому и "болеют" за Украину.
Конечно в шоке,когда им рассказывают того чего нет
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KOTOV71
Чисто политическая статья,но так как упомянули футбольное Торпедо,можно на Спортс,в рубрику " футбол".
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murzzzzzilka
Ответ Альтависта
"вот есть болельщики «Торпедо»" Нет.
Есть. Лично знаю такого:))
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auggust
для него поддержание отношений с форин офисом это поддерживать контакты, но раз уж британцы не поддерживали контакт следовательно они и виноваты. Ввод войск в независимое государство как-бы к этому процессу не имеет отношения.
Украину Британцы определенно тоже поддерживают, потому что не поддерживают контакты с русским форин офисом, где должны слушать их аргументацию, но не слушают, потому что хотят получить неправильное восприятие и неправильно принимать решения. Все по полочкам
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Куприн
Да все слышат, что вы говорите, и в полном шоке пребывают от услышанного, ровно поэтому и "болеют" за Украину.
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justbored
Ответ SantexnikShow
Ну правда не правда уж вам решать) Старшее поколение может думает по другому, не сильно много мнений узнавал, а тем кто моложе политика вообще по боку большинству. Они видят, что у них инфляция 10% опять, растет цена на коммуналку, и собственно задаются вопросом «а зачем нам эта Украина?»
Тут вы злоупотребляете suspension of disbelief - да, в 20 лет думаешь лишь о росте инфляции.
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Steiner
Не на ту лошадь поставили..
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SantexnikShow
Ответ Алексей Павлюков
это очень интересно, конечно если это правда
Ну правда не правда уж вам решать) Старшее поколение может думает по другому, не сильно много мнений узнавал, а тем кто моложе политика вообще по боку большинству. Они видят, что у них инфляция 10% опять, растет цена на коммуналку, и собственно задаются вопросом «а зачем нам эта Украина?»
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Slavnov
Украина хороших себе друзей нашла,это табаки в мировой политике,скажи кто твои друзья и я скажу кто ты)))
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Алексей Павлюков
Ответ SantexnikShow
Сам в Лондоне живу 6 лет. Правительственные настроения да, антиросийские, а вот среди местных вообще ничего подобного (я про относительно более молодых с кем в основном общение, 19-30 лет). Очень многие симпатизируют России, много шутят спрашивая когда мы уже захватим Украину и тд. В основном это из-за того, что на данный момент ситуация экономически не очень тут, и народ злит, что правительство уделяет больше внимания Украине, которую половина на карте показать не может, чем своим людям. А если брать меньшие города, то там эти настрои ещё гораздо сильнее
это очень интересно, конечно если это правда
+5
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Spartakus1984
Ответ SantexnikShow
Сам в Лондоне живу 6 лет. Правительственные настроения да, антиросийские, а вот среди местных вообще ничего подобного (я про относительно более молодых с кем в основном общение, 19-30 лет). Очень многие симпатизируют России, много шутят спрашивая когда мы уже захватим Украину и тд. В основном это из-за того, что на данный момент ситуация экономически не очень тут, и народ злит, что правительство уделяет больше внимания Украине, которую половина на карте показать не может, чем своим людям. А если брать меньшие города, то там эти настрои ещё гораздо сильнее
Все верно,какое дело обычным людям до чужих стран за тысячи километров, когда своих проблем в стране полно а их заставляют пояса затягивать ради кого то
+15
-5
+10
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Покерный Футбол
Спасибо послу за аналогию с Торпедо,это позволило вставить эту новость на наш новостной портал)
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45_percent
Немка , Русская и Украинка рожают в одном роддоме. После родов администрация забыла прикрепить бирки к кроваткам мальчиков.
Немка говорит: "Хайль". Один младенец поднял ручку. Немка его забрала.
Русская берет младенца и уходит.
Украинка кричит ей вслед: "Эй, москалька, как узнала, что он твой?"
Русская отвечает: "Когда немка крикнула "Хайль", мой кулачки сжал, а твой обосрался."
+7
-10
-3
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heymon95
Зато теперь все будем болеть за Шаньхай Шеньхуа
0
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Sinister Kid
А все надеялись, что болельщики Торпедо в Лондоне сидят?
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Альтависта
"вот есть болельщики «Торпедо»"

Нет.
+24
-4
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Сергей Перевалов
Мужик 1957 г.р., футбол смотрит, видимо, с первых классов школы - это 60-е годы, а там первое, что можно вспомнить - это Торпедо: Стрельцов, Вал.Иванов, Воронин, Гусаров, Кавазашвили, Шустиков...
+9
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SantexnikShow
Сам в Лондоне живу 6 лет. Правительственные настроения да, антиросийские, а вот среди местных вообще ничего подобного (я про относительно более молодых с кем в основном общение, 19-30 лет). Очень многие симпатизируют России, много шутят спрашивая когда мы уже захватим Украину и тд. В основном это из-за того, что на данный момент ситуация экономически не очень тут, и народ злит, что правительство уделяет больше внимания Украине, которую половина на карте показать не может, чем своим людям. А если брать меньшие города, то там эти настрои ещё гораздо сильнее
+17
-15
+2
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justbored
Ахаха.
+1
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Aleksandr Danilov
Интересно, если Путин скажет "мы создали новые торпеды", спортс тоже затэгает это как спортивную новость?
+1
-1
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Гамарджоба Генацвале
Видел я как они болеют. И про F-16 на трибунах видел.

"Между тем ФИФА и УЕФА категорически запрещают и наказывают за политические акции и баннеры."
Ну это не касается этого случая, конечно.
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