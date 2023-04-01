Посол России в Великобритании: «В Лондоне болеют за Украину. Это как в футболе, вот есть болельщики «Торпедо» – они болеют только за «Торпедо»

Посол России в Великобритании сравнил поддержку Украины с болельщиками в футболе.

Об этом чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, говоря о двусторонних отношениях с британцами.

«Лондон разрушил всю архитектуру наших двусторонних отношений: он сломал ее и в экономической области, и в гуманитарной области, в научной, образовательной и так далее. И в политической, прежде всего.

Это ее [Британии] чистая инициатива, разрушение этой архитектуры. Поэтому говорить сейчас о чем-то с британскими чиновниками не имеет никакого смысла. Поэтому здесь, коммуникация, как вы говорите, она практически не осуществляется.

Мы поддерживаем контакты с Форин-офисом. В парламент российским дипломатам, в том числе послу Российской Федерации, ходить запрещено. Там есть решение спикера этого парламента. Это очень плохо, потому что британцы, британские чиновники, британские парламентарии, они остаются не информированы о другой стороне, не информированы о ситуации в целом.

Это, понимаете, это как в футболе. Вот есть болельщики за «Торпедо», скажем, они болеют только [за « »]. А в Лондоне болеют за Украину и никакую аргументацию больше не воспринимают.

Это категорически ошибка, потому что она ведет к неправильным решениям, к неправильному процессу принятия решений. Они должны слышать то, что мы говорим, нашу аргументацию, тогда у них будет более широкое восприятие реального положения дел», – сказал Келин.