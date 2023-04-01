УЕФА готов помочь «Юве» в деле о финансовых нарушениях в обмен на отказ от проекта Суперлиги (GdS)
УЕФА готов помочь «Ювентусу» в деле о махинациях в обмен на отказ от проекта Суперлиги.
Как пишет La Gazzetta dello Sport, УЕФА готов помочь «Ювентусу» в рамках финансового расследования на европейском уровне. Организация пойдет на это, только если «Юве» объявит о выходе из проекта Суперлиги Европы.
Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли был одним из авторов проекта нового турнира, о создании которого было объявлено около двух лет назад. Среди формальных участников проекта остались только «Ювентус», «Реал» и «Барселона».
По данным источника, УЕФА ожидает, что новое руководство «Ювентуса» сделает шаг назад в этом вопросе.
Некоторое время назад УЕФА запросил документы у прокурора Турина. Организация тоже ведет расследование по делу о финансовых нарушениях «Ювентуса». Оно может привести к запрету на участие в еврокубках.
Президент УЕФА Александер Чеферин готов помочь «Ювентусу», если клуб официально и публично заявит об отказе от проекта и перестанет сотрудничать с «Реалом» и «Барсой» по этому вопросу.
Клубы-создатели Суперлиги считают, что УЕФА создал незаконную монополию в европейском футболе. Дело по этому вопросу рассматривается в Суде Евросоюза. Ожидается, что решение будет вынесено в этом году. УЕФА ждет, что «Юве» объявит о выходе из Суперлиги до вынесения решения судом.
Ранее с «бьянконери» сняли 15 очков в турнирной таблице Серии А из-за дела о фиктивном приросте капитала. Сообщалось, что с клуба могут снять еще 15-25 очков из-за махинаций с зарплатами игроков и «подозрительных партнерских соглашений».
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«Ювентус» наказали за то, что делают все. Это несправедливо, но логично
С «Ювентуса» сняли 15 очков – за махинации с доходами. Какие?
а местные хомячки рассказывают про какие-то реальные доказательства :)