УЕФА готов помочь «Юве» в деле о финансовых нарушениях в обмен на отказ от проекта Суперлиги (GdS)

Теги Ювентус Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига УЕФА Александер Чеферин деньги Суперлига Европы Футбол

УЕФА готов помочь «Ювентусу» в деле о махинациях в обмен на отказ от проекта Суперлиги.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, УЕФА готов помочь «Ювентусу» в рамках финансового расследования на европейском уровне. Организация пойдет на это, только если «Юве» объявит о выходе из проекта Суперлиги Европы.

Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли был одним из авторов проекта нового турнира, о создании которого было объявлено около двух лет назад. Среди формальных участников проекта остались только «Ювентус», «Реал» и «Барселона».

По данным источника, УЕФА ожидает, что новое руководство «Ювентуса» сделает шаг назад в этом вопросе.

Некоторое время назад УЕФА запросил документы у прокурора Турина. Организация тоже ведет расследование по делу о финансовых нарушениях «Ювентуса». Оно может привести к запрету на участие в еврокубках.

Президент УЕФА Александер Чеферин готов помочь «Ювентусу», если клуб официально и публично заявит об отказе от проекта и перестанет сотрудничать с «Реалом» и «Барсой» по этому вопросу.

Клубы-создатели Суперлиги считают, что УЕФА создал незаконную монополию в европейском футболе. Дело по этому вопросу рассматривается в Суде Евросоюза. Ожидается, что решение будет вынесено в этом году. УЕФА ждет, что «Юве» объявит о выходе из Суперлиги до вынесения решения судом.

Ранее с «бьянконери» сняли 15 очков в турнирной таблице Серии А из-за дела о фиктивном приросте капитала. Сообщалось, что с клуба могут снять еще 15-25 очков из-за махинаций с зарплатами игроков и «подозрительных партнерских соглашений».

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65 комментариев

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Alexander p.
Что за дичь мутит куефа
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Алексей Родин
то что сегодня 1 апреля видимо забыли , просыпайтесь , похмеляйтесь и не верьте в такой гон )))
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dimitrii36
напоминает о проблемах с допингом, олимпийским движением, короче говоря, решалы подтянулись, ибо как гласит поговорка, любой вопрос можно закрыть
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Арман Мартиросян
В УЕФА какие то гопники работают, которые действуют по понятиям, а не по справедливости.
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El Shininho
Это только тёрн. Впереди ривер))
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Бен Гаан
Аааааааааааа 🔥
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Kot Malder
Ответ PobeditelZ
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deahtmode
А вот оно что...
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Умид Мусаев
Мммдааааа. С УЕФА шутки плохи. Видимо не зря Реал и Барса вечные противник сплотились против них. У них там действительно монополия.
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Майкл Кейн
так значит скоро и Барсу а потом и на Реал что то начнут
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человек-муравей человек-физрук
помогут Юве оставят Барсу в покое и подарят очередную ЛЧ Реалу. после этого проект Суперлиги можно считать закрытым
а местные хомячки рассказывают про какие-то реальные доказательства :)
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Dahl
Вот и первоапрельские шуточки подъехали
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Dimonty
Ответ Severfan
100% шантаж, лысый шарлатан чётко следует по пути одного правителя одной державы
С понятием "шантаж" ознакомся для начала. УЕФА предлагает услугу за услугу, не более.
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Alexey Catalonsky
Бинго! Теперь ждем новость о закрытии дела Негрейры))).
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Dahl
Ответ whereissuso
На случай, если кто-то вдруг еще не понял, где в этом деле зарыта собака.
Не «где зарыта», а «когда». А именно, 1 апреля))
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Дмитрий Мороз
Ну вот собственно все де**мо всплыло на поверхность)) вот откуда резко махинации начались на ровном месте и тд. Клоуны
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Никита Петров
Чеферин почувствовал себя Доном Карлеоне)
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Dahl
Опа-опа, что делается то)))
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Пирс Морган
Ответ Славный_малый
Ты ещё не понял?
Презумпция невиновности)
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Vitamin_B
такой беспалевный шантаж...
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Zidane 21
Ответ Пирс Морган
В итоге окажется, что все это было многоходовочкой от УЕФА
не окажется, а так оно и есть
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Vadja
Ваше ни разу не шантаж, ага.
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Сергей Лепехин
Это не коррупция от УЕФА ? Или круче братков 90х: мы решим ваши проблемы, но вы должны отработать
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Zidane 21
сами спланировали этот фарс а теперь пытаются якобы помочь,, надеюсь Ювентус пошлёт их по известному адресу.
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Recreated
Фигасе, вот это сделки!!
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