Ассоциация европейских клубов против новой Суперлиги: «Послание из альтернативной реальности. В реальном мире эту идею уже обсудили и отвергли»

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Ассоциация европейских клубов (ЕСА) раскритиковала новую идею Суперлиги.

Ранее сообщалось, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовят перезапуск Суперлиги Европы. Обновленный формат турнира будет включать от 60 до 80 команд-участниц, деление на дивизионы и отсутствие постоянных членов.

ЕСА, которую возглавляет президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи, опубликовала на своем сайте заявление.

«ЕСА принимает к сведению последнее послание из альтернативной реальности компании А22 (компания, продвигающая Суперлигу Европы – прим. Sports.ru). Однако в реальном мире эту перефразированную идею уже предлагали, обсудили и полностью отвергли все заинтересованные стороны в 2019 году.

Это просто еще одна намеренно искаженная и вводящая в заблуждение попытка дестабилизировать конструктивную работу, которая в настоящее время ведется заинтересованными лицами в футболе для продвижения вперед в общих интересах европейской клубной игры.

Как единственная организация, признанная ФИФА и УЕФА для представления клубов на европейском и международном уровне, и единственный орган, через который клубы имеют реальное представительство в принятии решений, ECA вновь заявляет о своем давнем неприятии Суперлиги Европы и любых отколовшихся от нее проектов.

За последние годы ECA добилась значительного прогресса и позитивных изменений в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами футбола – УЕФА, ФИФА и конфедерациями, национальными ассоциациями, лигами, болельщиками, игроками и клубами всех величин, – работая на благо всей европейской футбольной экосистемы.

С 2024 года все больше клубов из большего числа стран будут участвовать в европейских мужских клубных турнирах каждый сезон, усиливая страсть к европейскому футболу и значительно увеличивая объем распределяемых доходов.

Значительный прогресс наблюдается и в других аспектах игры: от женского футбола, развития молодежных команд, академий, финансов и регулирования до устойчивого развития и социального влияния.

Именно так выглядят реальные перемены. Мы продвинулись вперед, а когда это сделает A22?» – говорится в заявлении. 

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8 комментариев

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blaugrano
Ответ Антон Болховитин
Это Хозяин ПСЖ, а не Сити
Да, действительно спутал нефтешейхов... но ведь не принципиально, не так ли?)
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Антон Болховитин
Ответ blaugrano
Как символично, что хозяин ЕСА, хозяин Ман Сити, и хозяин Чеферина - это всё одно лицо, честно отстаивающее "общие интересы европейской клубной игры".
Это Хозяин ПСЖ, а не Сити
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инок
Пока создание суперлиги это просто декларация, где совершенно нет конкретики, поэтому, до представления ими детального проекта собственно и обсуждать нечего...
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Нефанатик
Позиция Чеферина и Нассер Аль-Хелайфи против Супер Лиги лучшая реклама этой самой Супер Лиги
+5
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+5
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Iuasamotu
Всё в этом мире может поменяться очень быстро. Всё вялое и привычное, никогда не исчезает, пока не появляется альтернатива. Оставьте этот дряхлеющий мир консервативным пенсионерам из "Баварии", которые целенаправленно гробят немецкий футбол, ибо будущее футбола за Суперлигой.
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Dmitry Shaolin
А я за суперлигу
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Армен Онфрой
В реальном мире должны были уже давно отвергнуть ПСЖ и Чеферина с их махинациями и схемами
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
blaugrano
Как символично, что хозяин ЕСА, хозяин Ман Сити, и хозяин Чеферина - это всё одно лицо, честно отстаивающее "общие интересы европейской клубной игры".
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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