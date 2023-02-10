Ассоциация европейских клубов против новой Суперлиги: «Послание из альтернативной реальности. В реальном мире эту идею уже обсудили и отвергли»

Ассоциация европейских клубов (ЕСА) раскритиковала новую идею Суперлиги.

Ранее сообщалось, что « », « » и « » готовят перезапуск . Обновленный формат турнира будет включать от 60 до 80 команд-участниц, деление на дивизионы и отсутствие постоянных членов.

ЕСА, которую возглавляет президент « » Нассер Аль-Хелайфи, опубликовала на своем сайте заявление.

«ЕСА принимает к сведению последнее послание из альтернативной реальности компании А22 (компания, продвигающая Суперлигу Европы – прим. Sports.ru). Однако в реальном мире эту перефразированную идею уже предлагали, обсудили и полностью отвергли все заинтересованные стороны в 2019 году.

Это просто еще одна намеренно искаженная и вводящая в заблуждение попытка дестабилизировать конструктивную работу, которая в настоящее время ведется заинтересованными лицами в футболе для продвижения вперед в общих интересах европейской клубной игры.

Как единственная организация, признанная ФИФА и УЕФА для представления клубов на европейском и международном уровне, и единственный орган, через который клубы имеют реальное представительство в принятии решений, ECA вновь заявляет о своем давнем неприятии Суперлиги Европы и любых отколовшихся от нее проектов.

За последние годы ECA добилась значительного прогресса и позитивных изменений в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами футбола – УЕФА, ФИФА и конфедерациями, национальными ассоциациями, лигами, болельщиками, игроками и клубами всех величин, – работая на благо всей европейской футбольной экосистемы.

С 2024 года все больше клубов из большего числа стран будут участвовать в европейских мужских клубных турнирах каждый сезон, усиливая страсть к европейскому футболу и значительно увеличивая объем распределяемых доходов.

Значительный прогресс наблюдается и в других аспектах игры: от женского футбола, развития молодежных команд, академий, финансов и регулирования до устойчивого развития и социального влияния.

Именно так выглядят реальные перемены. Мы продвинулись вперед, а когда это сделает A22?» – говорится в заявлении.

Очередное восстание Суперлиги! Берут от 60 до 80 клубов, сформировали уже 10 лозунгов

«Это судороги трупа». Ассоциация футбольных болельщиков о Суперлиге

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!