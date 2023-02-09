Основатели Суперлиги назвали 10 принципов нового турнира. Спортивные достижения – его основа

Основатели Суперлиги Европы огласили 10 принципов, на которых будет основан новый турнир.

Сегодня стало известно, что « », «Реал» и « » готовят перезапуск Суперлиги. В новой версии турнира будет 60-80 клубов без постоянных членов. Клубы поделят на несколько дивизионов.

Гендиректор Суперлиги Европы Бернд Райхарт написал статью в немецкой газете Die Welt, в которой озвучил 10 базовых принципов, на которых будет основан новый турнир.

1. Спортивные достижения лежат в основе турнира.

В Суперлиге будут участвовать 60-80 команд. Это будет открытый турнир с делением на несколько дивизионов. Доходы будут распределены между всеми членами турнира. Участие в Суперлиге будет зависеть от спортивных результатов в течение сезона. Постоянных членов не будет.

2. Национальные чемпионаты – основа футбола.

Клубы продолжат играть в национальных чемпионатах, как и прежде. Ожидается, что за счет создания Суперлиги Европы национальные лиги станут более захватывающими и интересными, так как новый турнир даст участникам дополнительные ресурсы.

3. Повышение конкурентоспособности за счет стабильного дохода.

За счет роста доходов и строгого соблюдения правил финансовой устойчивости европейские клубы станут более конкурентоспособными. Клубы, прошедшие квалификацию в Суперлигу Европы, гарантированно получат 14 матчей на европейском уровне за сезон. За счет этого доходы станут более предсказуемыми и стабильными.

4. Здоровье игроков – это самое важное.

При определении количества матчей в году нужно отталкиваться от мыслей о здоровье игроков. Нужно привлекать профсоюзы игроков. Матчей не должно быть больше, чем сейчас. Отмечается, что третьи стороны не могут заставить игроков участвовать в новых турнирах или в расширенных версиях прежних.

5. Правила финансовой устойчивости должны строго соблюдаться.

Европейские клубные соревнования должны организовывать сами клубы. Расходы клубов должны основываться исключительно на заработанных средствах, а не на вливаниях капитала, которые нарушают конкуренцию. Правила финансовой устойчивости должны позволять клубам тратить на зарплаты и трансферы лишь фиксированный процент от ежегодного дохода, связанного с футболом.

6. Лучшее футбольное соревнование в мире.

Новый турнир должен претендовать на звание самого захватывающего спортивного события в мире. Нужно поддерживать страсть молодого поколения, увлеченного всемирным распространением спорта и цифровых развлечений в США, к футболу. Этого можно достичь лишь за счет турнира, в котором лучшие игроки мира будут регулярно встречаться друг с другом в течение всего сезона.

7. Лучший опыт для фанатов.

Диалог с болельщиками необходим для выработки идей о том, как сделать футбол лучше. Посещение выездных матчей должно поддерживаться по всем направлениям. Нужно установить стандарты инфраструктуры, которые позволят вывести стадионы на единый, высококачественный уровень.

8. Улучшение финансирования женского футбола.

Необходимо продолжить развитие женского футбола, поэтому нужно, чтобы его финансирование значительно увеличилось. Инвестиции необходимы не только на профессиональном, но и на любительском уровнях.

9. Значительное увеличение солидарных выплат.

Солидарные выплаты клубам, которые не участвуют в Суперлиге, а также выплаты на социальные цели составят не менее 400 млн евро в год – более чем в два раза больше, чем сейчас.

10. Ценности Евросоюза и законы должны уважаться.

Ценности, законы и свободы Евросоюза должны лечь в основу европейского клубного футбола. Юрисдикция спортивных трибуналов должна быть строго ограничена спортивными вопросами. Все остальные споры должны рассматриваться компетентными судами, а все дела должны находиться под надзором судебной системы ЕС.

«Барса», «Реал» и «Юве» готовят перезапуск Суперлиги. В ней будет 60-80 команд без постоянных членов и деление на дивизионы

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