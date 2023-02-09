Основатели Суперлиги назвали 10 принципов нового турнира. Спортивные достижения – его основа

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Основатели Суперлиги Европы огласили 10 принципов, на которых будет основан новый турнир.

Сегодня стало известно, что «Барселона», «Реал» и «Ювентус» готовят перезапуск Суперлиги. В новой версии турнира будет 60-80 клубов без постоянных членов. Клубы поделят на несколько дивизионов.

Гендиректор Суперлиги Европы Бернд Райхарт написал статью в немецкой газете Die Welt, в которой озвучил 10 базовых принципов, на которых будет основан новый турнир.

1. Спортивные достижения лежат в основе турнира.

В Суперлиге будут участвовать 60-80 команд. Это будет открытый турнир с делением на несколько дивизионов. Доходы будут распределены между всеми членами турнира. Участие в Суперлиге будет зависеть от спортивных результатов в течение сезона. Постоянных членов не будет.

2. Национальные чемпионаты – основа футбола.

Клубы продолжат играть в национальных чемпионатах, как и прежде. Ожидается, что за счет создания Суперлиги Европы национальные лиги станут более захватывающими и интересными, так как новый турнир даст участникам дополнительные ресурсы.

3. Повышение конкурентоспособности за счет стабильного дохода.

За счет роста доходов и строгого соблюдения правил финансовой устойчивости европейские клубы станут более конкурентоспособными. Клубы, прошедшие квалификацию в Суперлигу Европы, гарантированно получат 14 матчей на европейском уровне за сезон. За счет этого доходы станут более предсказуемыми и стабильными.

4. Здоровье игроков – это самое важное.

При определении количества матчей в году нужно отталкиваться от мыслей о здоровье игроков. Нужно привлекать профсоюзы игроков. Матчей не должно быть больше, чем сейчас. Отмечается, что третьи стороны не могут заставить игроков участвовать в новых турнирах или в расширенных версиях прежних.

5. Правила финансовой устойчивости должны строго соблюдаться.

Европейские клубные соревнования должны организовывать сами клубы. Расходы клубов должны основываться исключительно на заработанных средствах, а не на вливаниях капитала, которые нарушают конкуренцию. Правила финансовой устойчивости должны позволять клубам тратить на зарплаты и трансферы лишь фиксированный процент от ежегодного дохода, связанного с футболом.

6. Лучшее футбольное соревнование в мире.

Новый турнир должен претендовать на звание самого захватывающего спортивного события в мире. Нужно поддерживать страсть молодого поколения, увлеченного всемирным распространением спорта и цифровых развлечений в США, к футболу. Этого можно достичь лишь за счет турнира, в котором лучшие игроки мира будут регулярно встречаться друг с другом в течение всего сезона.

7. Лучший опыт для фанатов.

Диалог с болельщиками необходим для выработки идей о том, как сделать футбол лучше. Посещение выездных матчей должно поддерживаться по всем направлениям. Нужно установить стандарты инфраструктуры, которые позволят вывести стадионы на единый, высококачественный уровень.

8. Улучшение финансирования женского футбола.

Необходимо продолжить развитие женского футбола, поэтому нужно, чтобы его финансирование значительно увеличилось. Инвестиции необходимы не только на профессиональном, но и на любительском уровнях.

9. Значительное увеличение солидарных выплат.

Солидарные выплаты клубам, которые не участвуют в Суперлиге, а также выплаты на социальные цели составят не менее 400 млн евро в год – более чем в два раза больше, чем сейчас.

10. Ценности Евросоюза и законы должны уважаться.

Ценности, законы и свободы Евросоюза должны лечь в основу европейского клубного футбола. Юрисдикция спортивных трибуналов должна быть строго ограничена спортивными вопросами. Все остальные споры должны рассматриваться компетентными судами, а все дела должны находиться под надзором судебной системы ЕС.

«Барса», «Реал» и «Юве» готовят перезапуск Суперлиги. В ней будет 60-80 команд без постоянных членов и деление на дивизионы

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

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100 комментариев

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kunimaster
Бедные барсореалы, продать вывеску Реал - Кадис дороже трех копеек никому не получается. Надо было развивать свою лигу, а не грабить десятилетиями другие клубы.
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Максим Черкашин
Ответ Лёха Жданчик
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11.Хотим как в АПЛ.😎
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zer
мертвый проект. когда со стороны англичан за устоявшийся порядок выступили члены королевской семьи и премьер-министр, сразу стало понятно, что ничего у них не получится. англичан понять можно - АПЛ уже по сути Суперлига и зачем им делиться с кем-то своим успехом? чего бы там не говорили орги Суперлиги, но они прямые конкуренты устоявшейся системы, которая нужна большинству людей, устраивает политиков и главное генерирует бабки как проклятая

так что передел сфер рынка не удастся: без английских клубов никому эта штука не нужна. а ведь и немцы с французами не особо спешили в Суперлигу.
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dedmaker
Если будет закрытая лига как нба или нхл, то в будущем с вызовом в сборные на чм и че возможно будут проблемы. Из очевидного. И непонятно как клубы вне топ 5 чемпионатов будут учавствовать в европейском в футболе, но это формат дождаться нужно
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mr kovalsky
Ответ Лёха Жданчик
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Ну насчет третьего пункта я бы поспорил, а в остальном согласен
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Stivi M.D.
60-80 клубов🤡🤡🤡
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Тюменский медвежонок
цирк, про какую спортивную составляющую там пишут вообще? есть местные чемпионаты и есть Лига Чемпионов где каждый год лучшие команды соревнуются, а это "псевдо-лига" лишь для того чтоб денег заработать и не более, я как болельщик рад тому что есть сейчас
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шатанледс 12
Ответ Блуждающий странник
Ох уж эти карманы футбольных чиновников. УЕФА развивает детско-юношеский футбол, женский футбол, выстроен целый механизм где все финансы распределяются между федерациями. Сетки турниров U-19; U-21 и ещё сотни турниров, о которых никто не знает. Какой открытый бюджет может быть у Суперлиги? Вы думаете Реал, Барселона и Ювентус, теряющие финансовое господство решили позаботиться о футболе и уровнять свой бюджет с клубами как Брайтон? Нет, они хотят сделать так, что элитный клуб грандов останется ограниченным навсегда. Руководители прекрасно понимают, что деньги от популярности и деньги от Суперлиги позволят им навсегда забыть о конкуренции со стороны средних команд. Хотят генерировать доход сами и оставлять большую часть себе. Развитие футбола это не причина, а следствие, без таких громких тезисов невозможно завлечь аудиторию. Именно поэтому в Суперлигу звали множество клубов, утративших свое господство, но обладающих большой фанбазой. Им нужно убедить как можно больший процент аудитории в том, что Суперлига это добро на фоне действующих еврокубков. Самое главное это старт Суперлиги, а после дороги назад уже не будет
Помню как Аньелли возмущался тому факту что проклятая Аталанта отбирает места в ЛЧ у признанных топов)
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mr kovalsky
Ответ Адепт Суперлиги
Это революция, которая изменит футбол!
Ну в принципе ты прав, изменит, загубит футбол
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korablev
Ответ Артем Шелудков
Как-то не клеется: "Клубы, прошедшие квалификацию в Суперлигу Европы, гарантированно получат 14 матчей на европейском уровне за сезон. За счет этого доходы станут более предсказуемыми и стабильными." и "При определении количества матчей в году нужно оттакливаться от мыслей о здоровье игроков. Нужно привлекать профсоюзы игроков. Матчей не должно быть больше, чем сейчас."
Они имеют наглость предложить (даже потребовать) сократить количество матчей в национальных турнирах. То есть матчей в год должно быть определенное количество (они типа договорятся с профсоюзами), а в Суперлиге мы играем вот столько. Вычитайте! И то что осталось - это на национальном уровне.
Короче, Суперлига правит миром, остальные слушаются. Идея о «мировом порядке» знакомая.
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Try Stelsi
Ответ Фан Рубина
А нашим и не нужен этот шлак.
Скорее там не нужен подобный шлак
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AizikEpshtein
Ответ MonkeyD.
А что сейчас бедные клубы как то богаче становятся?
конечно, посмотри на клубы апл, из чемпионшипа выходят и тратят 100млн на трансферы, с суперлигой цена на трансляции национальных чемпионатов упадут, а значит те клубы которые не попадут в суперлигу недопалучат денег
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Сергей Михеев
Разорившаяся Барса, дважды пойманный на махинациях Ювентус и забивший на национальный чемпионат Реал создадут самую честную и справедливую лигу в Европе. Отличный план, надёжный как швейцарские часы.
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Alcsk
Так это альтернатива ЛЧ или замена?
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Ильдар М
10 пункт означает, что все играют в шестицветной форме, а российские клубы не подпустят и после окончания СВО, так как Россия поддерживает общечеловеческие, традиционные ценности. Ну и пусть европейцы дальше продают свои души, а нас не втягивают в свои черные дела
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Игорь Новиков
Не изменит, потому что ее не будет.
Рано ли поздно это суперлига создается, английских клубов шейхи завоевывает по тихоньку, а остальным топ 4 конкурировать с ними все еще труднее становиться. Вот почему суперлигу хотят создать руководство в.т.сть Перес и ко. раел барса бавария и др современом могут впревращаться всередняки, поэтому хотять на опережение.
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Блуждающий странник
Ответ Borsiano
И что в этом плохого? УЕФА занято тем же, но большая часть полученного исчезает по карманам футбольных чиновников. Если у суперлиги будет более открытый бюджет, то это однозначно плюс
Ох уж эти карманы футбольных чиновников. УЕФА развивает детско-юношеский футбол, женский футбол, выстроен целый механизм где все финансы распределяются между федерациями. Сетки турниров U-19; U-21 и ещё сотни турниров, о которых никто не знает. Какой открытый бюджет может быть у Суперлиги? Вы думаете Реал, Барселона и Ювентус, теряющие финансовое господство решили позаботиться о футболе и уровнять свой бюджет с клубами как Брайтон? Нет, они хотят сделать так, что элитный клуб грандов останется ограниченным навсегда. Руководители прекрасно понимают, что деньги от популярности и деньги от Суперлиги позволят им навсегда забыть о конкуренции со стороны средних команд. Хотят генерировать доход сами и оставлять большую часть себе. Развитие футбола это не причина, а следствие, без таких громких тезисов невозможно завлечь аудиторию. Именно поэтому в Суперлигу звали множество клубов, утративших свое господство, но обладающих большой фанбазой. Им нужно убедить как можно больший процент аудитории в том, что Суперлига это добро на фоне действующих еврокубков. Самое главное это старт Суперлиги, а после дороги назад уже не будет
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Alex1104
Если бы они сразу вышли с подобным предложением - было бы интересно, а уж вышло так, как вышло. Теперь им никто не поверит.
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Лёха Жданчик
Ответ Borsiano
И что в этом плохого? УЕФА занято тем же, но большая часть полученного исчезает по карманам футбольных чиновников. Если у суперлиги будет более открытый бюджет, то это однозначно плюс
Я тебя умоляю...какой открытый бюджет)))....когда зачинщики Суперлиги это Перес, Аньели, Лапорта и тд))) там футбол будет на последнем месте.....а потом и вовсе от него откажутся))
Просто кучка обозленных директоров с зависти к АПЛ решило создать машину по заработку денег
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Фан Рубина
Ответ Vladimir Sokolov
Эх, российские клубы не пустят с нашими - то ценностями
А нашим и не нужен этот шлак.
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korablev
«… Расходы клубов должны основываться исключительно на заработанных средствах, а не на вливаниях капитала, которые нарушают конкуренцию...»

Вот здесь кроется главная несправедливость и здесь постулат о том, что круг победителей Суперлиги будет узок и стабилен.

Богатые привлекают больше внимания, у них больше болельщиков, к ним выше интерес спонсоров и телевидения. Поэтому их заработок будет всегда больше, чем у среднего европейского клуба. А поскольку денежные вливания в клуб сверх определенного процента от дохода запрещены, то никогда этот середняк не сможет подписать конкурентных игроков, а потому никогда не сможет подвинуть грандов.

Вот за эту стабильность Суперлига ратует! И это наглость настоящая. Любой клуб должен иметь право тратить столько, сколько хочет. Обанкротится - его проблемы. Но иначе элитный список клубов будет незыблемым
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Vladimir Sokolov
Эх, российские клубы не пустят с нашими - то ценностями
+2
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Нурбол Жумаскалиев
Ответ добрый грек
Пункт про молодёжь США не совсем понял.
хотят понравиться американской молодежи - самой платежеспособной части населения планеты. Они там и за НБА платят, и за реслинг, короче речь про PPV-ивенты
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Nightguest
Ответ Borsiano
И что в этом плохого? УЕФА занято тем же, но большая часть полученного исчезает по карманам футбольных чиновников. Если у суперлиги будет более открытый бюджет, то это однозначно плюс
Хроническим жуликам из Ювентуса доверия еще меньше, чем УЕФА
+12
-4
+8
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Блуждающий странник
Ответ blaugrano
Другое дело УЕФА. Всё на благо спорта, а не финансового заработка; все равны перед их правилами и органами контроля. Да и футбол у них вне политики. Всё так?
Те, кто такое пишет вы всерьез думаете, что представители Юве, Барселоны и Реала и по совместительству основатели Суперлиги это все затевают ради развития футбола, а не из-за утраты господствующего положения и попытки обогатиться? Рассказываю спойлер: судейских скандалов в лиге будет много, всплывет много нюансов, что основатели получают больше финансов, моратории на вылет, а руководящие посты будут занимать приближенные люди Переса, Анъелли. Сказка про борьбу с УЕФА и командами как Ман Сити и ПСЖ остается сказкой, первыми клубами, которые туда пригласили были английские богатые команды и ПСЖ с Баварией. Возможно Суперлига будет хорошим турниром, но не нужно себя обманывать, куда вероятнее будет обратная ситуация. Если Суперлига прозрачна и попадать туда будут по результатам национальных первенств, то Ювентусу не место в Суперлиге? Или это работает не так и уже по блату Ювентус попадает в первый дивизион, что убивает их тезис о справедливом распределении мест. И проблема в том, что УЕФА действует в рамках закона и их можно контролировать, а контролировать Суперлигу никто не сможет, это убьет футбол
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