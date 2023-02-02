Президент «Атлетико» о Суперлиге: «Сейчас или потом, но она состоится. Никто этому не воспрепятствует»

Теги Ювентус Барселона Реал Мадрид Атлетико серия А Италия Ла Лига УЕФА ФИФА Энрике Сересо Суперлига Европы Футбол

Энрике Сересо считает, что Суперлига будет запущена, несмотря ни на что.

«Никто не может чинить препятствий новому соревнованию.

Сейчас или через несколько лет, но Суперлига состоится», – сказал президент мадридского «Атлетико» в интервью El Chiringuito.

Также Сересо заявил, что «Атлетико» поддерживает проект Суперлиги, поскольку клуб «всегда на стороне победителей».

Ранее сообщалось, что суд Мадрида удовлетворил апелляцию компании A22, продвигающей проект Суперлиги. Теперь ФИФА и УЕФА не смогут наказать клубы, до сих пор остающиеся в проекте – «Реал», «Ювентус» и «Барселону».

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18 комментариев

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Семён Жуйло
Перес уже не молод. И он не вечен. Ситуация может кардинально измениться с его смертью. Он - главный мотор проекта. Но пока ситуация патовая. УЕФА не собирается сдавать назад. И пиар-заявления для поднятия духа у ждунов, ничего в принципе не меняют. Кроме Испании вообще нигде не искрит.
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Lana Rhoades
Также Сересо заявил, что «Атлетико» поддерживает проект Суперлиги, поскольку клуб «всегда на стороне победителей».

😂
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Andrey Andreev
Ответ xan.sher.76@gmail.com
Значить клубы апл зря вышли из состава СЛ. Теперь безстеснение будут обсуждать суперлигу.
АПЛ можно не париться. Английский чемпионат уже на уровень выше испанского, им Суперлига не особо и нужна
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иц а мэн
Обязательно состоится, на нее вся надежда
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Усы Годзиллы
О чем кричит это туловище, если матрасы как крысы вышли из проекта чуть ли ни в первых рядах?

Реал, Барса и Ювентус остались несмотря на все давление.
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Andrey Andreev
Ну да, если можешь не попасть в ЛЧ законно в этом сезоне, остаётся мечтать о Суперлиге
Значить клубы апл зря вышли из состава СЛ. Теперь безстеснение будут обсуждать суперлигу.
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rachidibrahimov
Спрашивается, а почему вы хвост поджали и убежали, как только запахло жаренным ? Реал и Барса берут все удары на себя, а эти придут на всё готовенькое. Нормально.
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Andrey Andreev
Ответ Давид Agabekyan
Так Атлетико в зоне ЛЧ
Оно вошло в нее только в последнем туре, лол. И преспокойно может из нее вылететь, т.к. ч этом сезоне Атлетико мертвое
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Mohnatiy
Звучит как угроза.
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Акира_1
Она уже есть в АПЛ.
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Давид Agabekyan
Ответ Andrey Andreev
Ну да, если можешь не попасть в ЛЧ законно в этом сезоне, остаётся мечтать о Суперлиге
Так Атлетико в зоне ЛЧ
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Andrey Andreev
Ну да, если можешь не попасть в ЛЧ законно в этом сезоне, остаётся мечтать о Суперлиге
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прощай Роналду
Есть же умные и адекватные люди на Земле)
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-3
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Alex Legend
Ответ Golos Razuma
То есть если бы выиграла Ла Лига, он бы ее поддержал? Какое-то проституское мнение.
а причём тут Ла Лига?
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Vlad Zhadejko
Тебас:
«Атлетико» будет страдать!
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Вячеслав Новиков
По делу сказал, всё идёт к этому
+3
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Экспертное мнение
Маккаби Хайфа и Брюгге займут место Юве и Атлетико в суперлиге
+1
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Golos Razuma
То есть если бы выиграла Ла Лига, он бы ее поддержал? Какое-то проституское мнение.
+5
-5
0
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