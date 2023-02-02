Президент «Атлетико» о Суперлиге: «Сейчас или потом, но она состоится. Никто этому не воспрепятствует»
Энрике Сересо считает, что Суперлига будет запущена, несмотря ни на что.
«Никто не может чинить препятствий новому соревнованию.
Сейчас или через несколько лет, но Суперлига состоится», – сказал президент мадридского «Атлетико» в интервью El Chiringuito.
Также Сересо заявил, что «Атлетико» поддерживает проект Суперлиги, поскольку клуб «всегда на стороне победителей».
Ранее сообщалось, что суд Мадрида удовлетворил апелляцию компании A22, продвигающей проект Суперлиги. Теперь ФИФА и УЕФА не смогут наказать клубы, до сих пор остающиеся в проекте – «Реал», «Ювентус» и «Барселону».
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Реал, Барса и Ювентус остались несмотря на все давление.
«Атлетико» будет страдать!