Президент «Атлетико» о Суперлиге: «Сейчас или потом, но она состоится. Никто этому не воспрепятствует»

считает, что будет запущена, несмотря ни на что.

«Никто не может чинить препятствий новому соревнованию.

Сейчас или через несколько лет, но Суперлига состоится», – сказал президент мадридского « » в интервью El Chiringuito.

Также Сересо заявил, что «Атлетико» поддерживает проект Суперлиги, поскольку клуб «всегда на стороне победителей».

Ранее сообщалось, что суд Мадрида удовлетворил апелляцию компании A22, продвигающей проект Суперлиги. Теперь ФИФА и не смогут наказать клубы, до сих пор остающиеся в проекте – «Реал», « » и «Барселону».

Тебас о Суперлиге: «Решение суда Мадрида не благоприятно для нее. Думаю, страны ЕС поддерживают нынешнюю модель»