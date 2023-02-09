«Это судороги трупа». Ассоциация футбольных болельщиков о Суперлиге

Теги Ювентус Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА болельщики Суперлига Европы Футбол

В Ассоциации футбольных болельщиков не верят в запуск Суперлиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовят перезапуск Суперлиги Европы. Обновленный формат турнира будет включать от 60 до 80 команд-участниц, деление на дивизионы и отсутствие постоянных членов.

«Этого не произойдет. Последний план [который они предлагают] – просто способ напомнить миру, что они все еще существуют.

Но это все лишь сотрясания воздуха. Все равно что судороги трупа», – сказал исполнительный директор FSA Кевин Майлз.

Позже ассоциация выступила с заявлением.

«Новейшая идея заключается в проведении «открытого соревнования» вместо закрытого клуба, как задумывалось изначально, что привело к массовым протестам фанатов. Но открытое соревнование для топ-клубов Европы уже существует, и это Лига чемпионов.

Они говорят, что диалог с фанатами и независимыми фанатскими объединениями необходим, но Европейская зомби-лига продолжает маршировать, намеренно игнорируя презрение, которое болельщики по всему континенту испытывают к ней», – говорится в заявлении организации.

Тебас о Суперлиге: «Волк, который притворяется бабушкой, чтобы всех обмануть. Понятно, что гранды будут всем управлять»

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Маршал Ней
Уж не Чеферин ли с Нассер Аль-Хелаифи возглавляет эту Ассоциацию футбольных болельщиков или кто-то из их приближенных? После слов, что открытое соревнование для топ-клубов Европы уже существует, и это Лига чемпионов - сомневаться, кто действительный лидер организации становиться все труднее.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ftre65fr65t
Ответ kondr222
Извини, а в каком месте коммерческий принцип у УЕФА на втором месте, если победитель получает призовые на уровне Чемпионшипа в Англии, они тупо забирают большую часть себе, а клубам достаются гроши этот принцип хорош только для маленьких клубов кто пробился в лч, а гранды и топ клубы до сих пор страдают от пандемии, потому что ни УЕФА, ни ФИФА никому не помогли и сказала выживайте как хотите, отсюда и желание клубов создать супер лигу, т.к. нужно расплачиваться с долгами после пандемии. Суперлига уже есть и это АПЛ в которой зарабатывают аутсайдеры больше победителей Лч и чемпионатов: Испании, германии, Франции и Италии. Я тоже считаю что супер лига это бред, но и могу понять клубы которые затеяли всё это ведь Реал тоже имел долг больше полумиллиарда после пандемии плюсом реконструкция Сантьяго Бернабеу, Барсе нужно просто показать что у них есть хорошая прибыль, т.к. сейчас нет проблем с финансами плюсом реконструкция Камп Ноу, которую давно нужно было провести,т.к. стадион уже нуждался в обновлении, а главная проблема потолок зарплат,а именно очень раздута з.п. ведомость и из-за этого Тебас пытается не позволить ни кого переподписать или даже взять в аренду, а Ювентус так же пострадал от пандемии и трансфера Рона с большой личной, которая ударила по клубу, именно из-за этого им пришлось проворачивать мутные трансферы и платить з.п. в конвертах, за что уже поплатились.
В футболе существуют не только топ-клубы. Если вам такая простая идея непонятна, то мне не о чем с вами говорить. То что Барселона и Юве влезли в долги - их личные проблемы. Решать этот вопрос за счет грабежа маленьких клубов - будет жирновато. А именно грабеж клубов вне сговора топ-клубов и есть цель этой СуперПупер Лиги. Потому пойти бы им всем по всем известному далекому направлению. У УЕФА коммерческий принцип второстепенен, доходы идут не только на обеспечения зрелища у телевизора, они идут на массу инвестиций в футбол в странах членах федерации УЕФА. Это организация футбольных турниров всех возрастов, включая детские и женский футбол. Субсидии на развитие инфраструктуры, вклады в развитие судейских институций и многое, многое другое. Быть победителем в Лиге Чемпионов УЕФА - престижно, потому что это кубок имеющий долгую историю, проводящийся под эгидой организации объединяющей и организующей европейский футбол. Суперлига это дешевый новодел для генерации бабла, сама ее идея противная, и потому я не могу даже представить по какой причине простой нейтральный футбольный болельщик может это поддерживать. Сейчас они поменяли немного регламент, получив хейт в прошлый раз, в любом случае чтобы они не придумали никакого доверия к ним быть не может. Они уже успели показать свои намерения
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Полуэктов Пётр
Ответ Блуждающий странник
Нет, это утверждение не спорное. После Суперлиги вся система современного футбола поменяется, фокус будет на один турнир, который сосредоточит в себе все финансы, не нужно верить в мифы, что Анъелли и компания будут финансировать маленькие клубы, не будут, для вида выделять лишь небольшую часть. Это означает, что и без того убыточные итальянские, испанские лиги станут терять ещё больше денег, а это приведет к банкротству таких команд как Эльче, Леванте, Сампдория. Фулхэм на данный момент идет выше Ливерпуля и Челси, а обыгрывали Челси они 12 января. Развитие футбола напрямую зависит от аутсайдеров и середняков, а не от грандов И вот ты говоришь, что Италия слабая лига для мазохистов, а это минимум четверть команд Суперлиги, а если англичане откажутся, то и вовсе треть. В Испании осталось 2 с половиной гранда тоже. Где набрать то супер-состав этой вымышленной лиги? Красиво говорить может любой. С этими лозунгами за развитие футбола, за финансирование женского футбола, за большие вывески, здоровье и так далее, но уже по здоровью понятно, что футболистов будут эксплуатировать ещё больше, даже минимум матчей это больше чем максимум в ЛЧ
"После Суперлиги вся система современного футбола поменяется, фокус будет на один турнир, который сосредоточит в себе все финансы, не нужно верить в мифы, что Анъелли и компания будут финансировать маленькие клубы, не будут, для вида выделять лишь небольшую часть. Это означает, что и без того убыточные итальянские, испанские лиги станут терять ещё больше денег, а это приведет к банкротству таких команд как Эльче, Леванте, Сампдория."
Я вот всё это читаю и не могу понять, почему вы хотите преподнести эти вещи, как нечто негативное?
"Фулхэм на данный момент идет выше Ливерпуля и Челси" Угу, идет. Иногда такое может происходить при спаде у других команд. Что в этом такого?
"а обыгрывали Челси они 12 января." Второй раз за 20 лет, всё так.
"Развитие футбола напрямую зависит от аутсайдеров и середняков, а не от грандов" - очередноая просто фраза, ничем не подтвержденная. Больше смахивает на лозунг.

"И вот ты говоришь, что Италия слабая лига для мазохистов, а это минимум четверть команд Суперлиги" - Лига Италии состоит из 20 клубов. Это не может быть четвертью суперлиги.
"Где набрать то супер-состав этой вымышленной лиги?" серьезно? Вам сложно набрать 12 клубов?
К тому же там можно сделать несколько дивизионов и она не будет закрытой. Это уже предлагалось и обсуждалось. Никто не хочет делать полностью закрытую лигу.

"футболистов будут эксплуатировать ещё больше"
Не особо больше чем в ЛЧ, формат которой, я напоминаю, тоже меняют.
Если с какой-то стороны и стоит снизить нагрузку на игроков, то я всеми руками за игры сборных. Это намного скучнее клубного футбола.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
Меня удивляют пламенные речи всезнаек и специалистов стратегического мышления.
Почему это смешно?
Потому, что я лично точно такую же демогогию читал на стыке 90-х про баскетбольные Евролигу.
Сейчас станут возражать, что футбол не баскетбол.
Точно.В футболе денег больше, но даже небольшой бюджет тогдашнего баскетбола позволил создать Суперлигу.
Создали.Шум и нам стоял не меньше информационной войны, и не уступал вранье про оружие массового поражения Ирака.
В итоге и Ирака нет, и Суперлига успешно функционируют.
Что помешает создавать Футбольную Суперлигу?
Юридически ничего.
А вот война против этого, косвенно, против юридических правил и законов Европы будет.
Но Суперлига победит.
Первая же суперрекламное предложение склонит яащу вещей, а дальше пойдут еще.
Но пока трибуна есть, пусть выступают.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mr kovalsky
Ответ Полуэктов Пётр
"ты думаешь все матчи между двумя топ клубами суперинтересные?" в больишнстве своем да. Там игроки более высокого уровня и за их действиями интереснее наблюдать (лично мне). Так что игры с топ вывесками бывают не зрелищными, но "не интересных" я не припоминаю. Для того, чтобы игра с топ вывеской вышла неинтересной, нужно чтобы оба топ клуба в данный период времени находились просто в ужасном состоянии (например матч Ливерпуль - Члеис 21 января). А такое стечение обстоятельств бывает крайне редким. "как тебе Барса Интер?" Меня 3:3 вполне устроили. Матч был и зрелищным и интересным. С чего вдруг именно к нему у тебя мог возникнуть вопрос?
из последних вспомнился этот матч из лч, речь была про 1-0 со скучной игрой, где один сидел в автобусе, а другой держал мяч(супертопы).

как по мне так множество топ матчей, если станет в излишке, то они и свой вес потеряют своей исключительности и не будут смотреться также интересно, учитывая что даже щас бывают матчи неинтересные, хотя играют не так часто, как это будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гласящий Истину!
"... Но открытое соревнование для топ-клубов Европы уже существует, и это Лига чемпионов..."
Это всё равно, что утверждать, зачем второй супермаркет, в центре города, ведь для тех, кто хочет что-нибудь купить - есть первый! ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
Ответ Полуэктов Пётр
"Наверное из-за того, что это убьет весь современный футбол?" - это крайне спорное утверждение "Убьет систему маленьких клубов" - да и черт бы с ними. Лично мне на них наплевать. Я хочу смотреть футбол высокого уровня, мне нет дела до выживания каких-то малоизвестных клубов. "Футбол перестанет быть жизнью, а станет развлечением как Супербоул" - звучит идеально. Хотелось бы так. "только обыватель не понимает какие у таких изменений последствия" - да, очень серьезные последствия в виде просмотра интересного футбола. "А зря, команда в Италии шла бы в топ-4 вне всяких сомнений" - чемп Италии для мазохистов. Крайне слабая лига. "спокойно могла бы обыграть всех теоретических участников Суперлиги" - ну да, могла бы. Один раз из 10 матчей. (и это я еще прибавил им вероятности. Тот же Челси они обыгрывали лишь дважды за последние 20 лет).
Нет, это утверждение не спорное. После Суперлиги вся система современного футбола поменяется, фокус будет на один турнир, который сосредоточит в себе все финансы, не нужно верить в мифы, что Анъелли и компания будут финансировать маленькие клубы, не будут, для вида выделять лишь небольшую часть. Это означает, что и без того убыточные итальянские, испанские лиги станут терять ещё больше денег, а это приведет к банкротству таких команд как Эльче, Леванте, Сампдория. Фулхэм на данный момент идет выше Ливерпуля и Челси, а обыгрывали Челси они 12 января. Развитие футбола напрямую зависит от аутсайдеров и середняков, а не от грандов

И вот ты говоришь, что Италия слабая лига для мазохистов, а это минимум четверть команд Суперлиги, а если англичане откажутся, то и вовсе треть. В Испании осталось 2 с половиной гранда тоже. Где набрать то супер-состав этой вымышленной лиги? Красиво говорить может любой. С этими лозунгами за развитие футбола, за финансирование женского футбола, за большие вывески, здоровье и так далее, но уже по здоровью понятно, что футболистов будут эксплуатировать ещё больше, даже минимум матчей это больше чем максимум в ЛЧ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Полуэктов Пётр
Ответ mr kovalsky
я смотрел, вот и вопрос, чем тебе не нравится, ты думаешь все матчи между двумя топ клубами суперинтересные? как тебе Барса Интер?
"ты думаешь все матчи между двумя топ клубами суперинтересные?" в больишнстве своем да. Там игроки более высокого уровня и за их действиями интереснее наблюдать (лично мне). Так что игры с топ вывесками бывают не зрелищными, но "не интересных" я не припоминаю. Для того, чтобы игра с топ вывеской вышла неинтересной, нужно чтобы оба топ клуба в данный период времени находились просто в ужасном состоянии (например матч Ливерпуль - Члеис 21 января). А такое стечение обстоятельств бывает крайне редким.

"как тебе Барса Интер?"
Меня 3:3 вполне устроили. Матч был и зрелищным и интересным. С чего вдруг именно к нему у тебя мог возникнуть вопрос?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нургалиев Разрешил
Траты на трансферы зимой: АПЛ 763млн, Ла Лига 20млн.
Ничего про АПЛ - настоящую суперлигу - не хотят сказать эти болельщики?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wesley
Ответ Полуэктов Пётр
"Наверное из-за того, что это убьет весь современный футбол?" - это крайне спорное утверждение "Убьет систему маленьких клубов" - да и черт бы с ними. Лично мне на них наплевать. Я хочу смотреть футбол высокого уровня, мне нет дела до выживания каких-то малоизвестных клубов. "Футбол перестанет быть жизнью, а станет развлечением как Супербоул" - звучит идеально. Хотелось бы так. "только обыватель не понимает какие у таких изменений последствия" - да, очень серьезные последствия в виде просмотра интересного футбола. "А зря, команда в Италии шла бы в топ-4 вне всяких сомнений" - чемп Италии для мазохистов. Крайне слабая лига. "спокойно могла бы обыграть всех теоретических участников Суперлиги" - ну да, могла бы. Один раз из 10 матчей. (и это я еще прибавил им вероятности. Тот же Челси они обыгрывали лишь дважды за последние 20 лет).
Если тебе плевать на маленькие клубы, то ты не понял футбол. Большинству футбольного мира, однако, далеко не плевать
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mr kovalsky
Ответ Полуэктов Пётр
"чем тебе Челси Фулхэм не нравится?" Вы бы не задавали этот вопрос, если бы смотрели матч. Так что не вижу смысла отвечать всерьез.
я смотрел, вот и вопрос, чем тебе не нравится, ты думаешь все матчи между двумя топ клубами суперинтересные? как тебе Барса Интер?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Полуэктов Пётр
Ответ mr kovalsky
чем тебе Челси Фулхэм не нравится? Порой такие матчи намного интереснее, когда по факту более слабый соперник дает отпор и играет наравне в каком то конкретном матче.
"чем тебе Челси Фулхэм не нравится?" Вы бы не задавали этот вопрос, если бы смотрели матч. Так что не вижу смысла отвечать всерьез.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mr kovalsky
Ответ Полуэктов Пётр
А почему вы под "конкуренцией" понимаете лишь тот факт, при котором все конкурируют со всеми? Чем вам конкуренция внутри закрытой лиги не конкуренция? Вот мне, например, как обычному зрителю, было бы интереснее каждую неделю смотреть на игры между сильными соперниками у которых очень жесткая борьба за лидерство, а не Челси - Фулхем смотреть.
чем тебе Челси Фулхэм не нравится? Порой такие матчи намного интереснее, когда по факту более слабый соперник дает отпор и играет наравне в каком то конкретном матче.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Полуэктов Пётр
Ответ Блуждающий странник
Интересно, чем же мне не нравится конкуренция лишь в закрытой лиге. Наверное из-за того, что это убьет весь современный футбол? Убьет систему маленьких клубов, которые итак выживают, а если деньги уйдут в Суперлигу многие известные нам команды начнут процесс банкротства и ликвидации. Футбол перестанет быть жизнью, а станет развлечением как Супербоул. Конечно обыватель хочет больше топ-вывесок, только обыватель не понимает какие у таких изменений последствия. Не хочешь смотреть Фулхэм? А зря, команда в Италии шла бы в топ-4 вне всяких сомнений и спокойно могла бы обыграть всех теоретических участников Суперлиги
"Наверное из-за того, что это убьет весь современный футбол?" - это крайне спорное утверждение
"Убьет систему маленьких клубов" - да и черт бы с ними. Лично мне на них наплевать. Я хочу смотреть футбол высокого уровня, мне нет дела до выживания каких-то малоизвестных клубов.
"Футбол перестанет быть жизнью, а станет развлечением как Супербоул" - звучит идеально. Хотелось бы так.
"только обыватель не понимает какие у таких изменений последствия" - да, очень серьезные последствия в виде просмотра интересного футбола.
"А зря, команда в Италии шла бы в топ-4 вне всяких сомнений" - чемп Италии для мазохистов. Крайне слабая лига.
"спокойно могла бы обыграть всех теоретических участников Суперлиги" - ну да, могла бы. Один раз из 10 матчей. (и это я еще прибавил им вероятности. Тот же Челси они обыгрывали лишь дважды за последние 20 лет).
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kondr222
Ответ ftre65fr65t
Комментарий удален модератором
Извини, а в каком месте коммерческий принцип у УЕФА на втором месте, если победитель получает призовые на уровне Чемпионшипа в Англии, они тупо забирают большую часть себе, а клубам достаются гроши этот принцип хорош только для маленьких клубов кто пробился в лч, а гранды и топ клубы до сих пор страдают от пандемии, потому что ни УЕФА, ни ФИФА никому не помогли и сказала выживайте как хотите, отсюда и желание клубов создать супер лигу, т.к. нужно расплачиваться с долгами после пандемии. Суперлига уже есть и это АПЛ в которой зарабатывают аутсайдеры больше победителей Лч и чемпионатов: Испании, германии, Франции и Италии. Я тоже считаю что супер лига это бред, но и могу понять клубы которые затеяли всё это ведь Реал тоже имел долг больше полумиллиарда после пандемии плюсом реконструкция Сантьяго Бернабеу, Барсе нужно просто показать что у них есть хорошая прибыль, т.к. сейчас нет проблем с финансами плюсом реконструкция Камп Ноу, которую давно нужно было провести,т.к. стадион уже нуждался в обновлении, а главная проблема потолок зарплат,а именно очень раздута з.п. ведомость и из-за этого Тебас пытается не позволить ни кого переподписать или даже взять в аренду, а Ювентус так же пострадал от пандемии и трансфера Рона с большой личной, которая ударила по клубу, именно из-за этого им пришлось проворачивать мутные трансферы и платить з.п. в конвертах, за что уже поплатились.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
Ответ Полуэктов Пётр
А почему вы под "конкуренцией" понимаете лишь тот факт, при котором все конкурируют со всеми? Чем вам конкуренция внутри закрытой лиги не конкуренция? Вот мне, например, как обычному зрителю, было бы интереснее каждую неделю смотреть на игры между сильными соперниками у которых очень жесткая борьба за лидерство, а не Челси - Фулхем смотреть.
Интересно, чем же мне не нравится конкуренция лишь в закрытой лиге. Наверное из-за того, что это убьет весь современный футбол? Убьет систему маленьких клубов, которые итак выживают, а если деньги уйдут в Суперлигу многие известные нам команды начнут процесс банкротства и ликвидации. Футбол перестанет быть жизнью, а станет развлечением как Супербоул. Конечно обыватель хочет больше топ-вывесок, только обыватель не понимает какие у таких изменений последствия. Не хочешь смотреть Фулхэм? А зря, команда в Италии шла бы в топ-4 вне всяких сомнений и спокойно могла бы обыграть всех теоретических участников Суперлиги
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Суперлига - отличный запасной космодром для команд, которые очень скоро разочаруются в своих национальных чемпионатах. Для шейхов, которых постоянно третируют в европейских чемпионатах, это вообше роскошный подарок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Полуэктов Пётр
Ответ Блуждающий странник
Аньелли: «Должны ли такие клубы как «Аталанта» играть в Лиге чемпионов?» «Я очень уважаю «Аталанту», но они вышли в главный европейский клубный турнир благодаря всего лишь одному успешному сезону, при этом не имея истории выступлений в Европе. Правильно ли это или нет?», – задался вопросом президент «Ювентуса». Те, кто поддерживают Суперлигу живут в розовых очках и думают, что на смену дядям из ФИФА придут спасители футбола. Анъелли уже на тот момент хотел создать закрытый клуб. Кто-то всерьез верит, что автор этих слов беспокоится о конкуренции в европейском футболе и хочет его развивать? Кумовство и коррупция будет главной составляющей Суперлиги, а по-другому и быть не может когда их основатели главные люди в своих клубах У них там столько лжи, говорят мы заботимся о здоровье футболистов и у каждого клуба будет минимум 14 матчей. Знаете сколько матчей в ЛЧ сыграл прошлогодний победитель Реал? 13. Все, что нужно знать
А почему вы под "конкуренцией" понимаете лишь тот факт, при котором все конкурируют со всеми?
Чем вам конкуренция внутри закрытой лиги не конкуренция?
Вот мне, например, как обычному зрителю, было бы интереснее каждую неделю смотреть на игры между сильными соперниками у которых очень жесткая борьба за лидерство, а не Челси - Фулхем смотреть.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gari Voter come back...
суперлига самый грязный проект за всю историю футбола,все кто за это убийство футбола навсегда замарали свои имена этим недоразумением
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ftre65fr65t
Ответ Блуждающий странник
Аньелли: «Должны ли такие клубы как «Аталанта» играть в Лиге чемпионов?» «Я очень уважаю «Аталанту», но они вышли в главный европейский клубный турнир благодаря всего лишь одному успешному сезону, при этом не имея истории выступлений в Европе. Правильно ли это или нет?», – задался вопросом президент «Ювентуса». Те, кто поддерживают Суперлигу живут в розовых очках и думают, что на смену дядям из ФИФА придут спасители футбола. Анъелли уже на тот момент хотел создать закрытый клуб. Кто-то всерьез верит, что автор этих слов беспокоится о конкуренции в европейском футболе и хочет его развивать? Кумовство и коррупция будет главной составляющей Суперлиги, а по-другому и быть не может когда их основатели главные люди в своих клубах У них там столько лжи, говорят мы заботимся о здоровье футболистов и у каждого клуба будет минимум 14 матчей. Знаете сколько матчей в ЛЧ сыграл прошлогодний победитель Реал? 13. Все, что нужно знать
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Серега Казанский
Ответ Блуждающий странник
Аньелли: «Должны ли такие клубы как «Аталанта» играть в Лиге чемпионов?» «Я очень уважаю «Аталанту», но они вышли в главный европейский клубный турнир благодаря всего лишь одному успешному сезону, при этом не имея истории выступлений в Европе. Правильно ли это или нет?», – задался вопросом президент «Ювентуса». Те, кто поддерживают Суперлигу живут в розовых очках и думают, что на смену дядям из ФИФА придут спасители футбола. Анъелли уже на тот момент хотел создать закрытый клуб. Кто-то всерьез верит, что автор этих слов беспокоится о конкуренции в европейском футболе и хочет его развивать? Кумовство и коррупция будет главной составляющей Суперлиги, а по-другому и быть не может когда их основатели главные люди в своих клубах У них там столько лжи, говорят мы заботимся о здоровье футболистов и у каждого клуба будет минимум 14 матчей. Знаете сколько матчей в ЛЧ сыграл прошлогодний победитель Реал? 13. Все, что нужно знать
Пока коррупция только в Фифа и уефа,и причем это все доказано уже
А размышлять о том,что как там будет в СЛ и так далее не имеет смысла,пока сами не увидим…
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
СИ
Будет супер лига. Обязательно будет. Футбол огромными шагами прогрессирует во всем мире кроме конечно нашего футбола. А у нашего футбола я считаю даже регресс. Около последних десяти лет генсеком рфс был Алаев а замы Рогачев и Митрофанов который сейчас генсек . Нужно срочно менять руководство в нашем футболе чтобы выйти из кризиса.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Last Hero
Ответ Блуждающий странник
Аньелли: «Должны ли такие клубы как «Аталанта» играть в Лиге чемпионов?» «Я очень уважаю «Аталанту», но они вышли в главный европейский клубный турнир благодаря всего лишь одному успешному сезону, при этом не имея истории выступлений в Европе. Правильно ли это или нет?», – задался вопросом президент «Ювентуса». Те, кто поддерживают Суперлигу живут в розовых очках и думают, что на смену дядям из ФИФА придут спасители футбола. Анъелли уже на тот момент хотел создать закрытый клуб. Кто-то всерьез верит, что автор этих слов беспокоится о конкуренции в европейском футболе и хочет его развивать? Кумовство и коррупция будет главной составляющей Суперлиги, а по-другому и быть не может когда их основатели главные люди в своих клубах У них там столько лжи, говорят мы заботимся о здоровье футболистов и у каждого клуба будет минимум 14 матчей. Знаете сколько матчей в ЛЧ сыграл прошлогодний победитель Реал? 13. Все, что нужно знать
Неудивительно что Ювентус сейчас так сильно жаждит суперлиги, учитывая их шаткое положение, угрожающее вплоть до серии Б
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vadim62
Очередное сборище бюрократов при футболе, которые якобы выражают мнение болельщиков
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
d.xoxlov
Ассоциация футбольных болельщиков? Это что вообще? Очень похоже на какую-то мертворожденную хрень.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий