«Это судороги трупа». Ассоциация футбольных болельщиков о Суперлиге

В Ассоциации футбольных болельщиков не верят в запуск Суперлиги Европы.

Ранее сообщалось, что « », « » и « » готовят перезапуск . Обновленный формат турнира будет включать от 60 до 80 команд-участниц, деление на дивизионы и отсутствие постоянных членов.

«Этого не произойдет. Последний план [который они предлагают] – просто способ напомнить миру, что они все еще существуют.

Но это все лишь сотрясания воздуха. Все равно что судороги трупа», – сказал исполнительный директор FSA Кевин Майлз.

Позже ассоциация выступила с заявлением.

«Новейшая идея заключается в проведении «открытого соревнования» вместо закрытого клуба, как задумывалось изначально, что привело к массовым протестам фанатов. Но открытое соревнование для топ-клубов Европы уже существует, и это .

Они говорят, что диалог с фанатами и независимыми фанатскими объединениями необходим, но Европейская зомби-лига продолжает маршировать, намеренно игнорируя презрение, которое болельщики по всему континенту испытывают к ней», – говорится в заявлении организации.

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