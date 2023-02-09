«Это судороги трупа». Ассоциация футбольных болельщиков о Суперлиге
В Ассоциации футбольных болельщиков не верят в запуск Суперлиги Европы.
Ранее сообщалось, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовят перезапуск Суперлиги Европы. Обновленный формат турнира будет включать от 60 до 80 команд-участниц, деление на дивизионы и отсутствие постоянных членов.
«Этого не произойдет. Последний план [который они предлагают] – просто способ напомнить миру, что они все еще существуют.
Но это все лишь сотрясания воздуха. Все равно что судороги трупа», – сказал исполнительный директор FSA Кевин Майлз.
Позже ассоциация выступила с заявлением.
«Новейшая идея заключается в проведении «открытого соревнования» вместо закрытого клуба, как задумывалось изначально, что привело к массовым протестам фанатов. Но открытое соревнование для топ-клубов Европы уже существует, и это Лига чемпионов.
Они говорят, что диалог с фанатами и независимыми фанатскими объединениями необходим, но Европейская зомби-лига продолжает маршировать, намеренно игнорируя презрение, которое болельщики по всему континенту испытывают к ней», – говорится в заявлении организации.
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Я вот всё это читаю и не могу понять, почему вы хотите преподнести эти вещи, как нечто негативное?
"Фулхэм на данный момент идет выше Ливерпуля и Челси" Угу, идет. Иногда такое может происходить при спаде у других команд. Что в этом такого?
"а обыгрывали Челси они 12 января." Второй раз за 20 лет, всё так.
"Развитие футбола напрямую зависит от аутсайдеров и середняков, а не от грандов" - очередноая просто фраза, ничем не подтвержденная. Больше смахивает на лозунг.
"И вот ты говоришь, что Италия слабая лига для мазохистов, а это минимум четверть команд Суперлиги" - Лига Италии состоит из 20 клубов. Это не может быть четвертью суперлиги.
"Где набрать то супер-состав этой вымышленной лиги?" серьезно? Вам сложно набрать 12 клубов?
К тому же там можно сделать несколько дивизионов и она не будет закрытой. Это уже предлагалось и обсуждалось. Никто не хочет делать полностью закрытую лигу.
"футболистов будут эксплуатировать ещё больше"
Не особо больше чем в ЛЧ, формат которой, я напоминаю, тоже меняют.
Если с какой-то стороны и стоит снизить нагрузку на игроков, то я всеми руками за игры сборных. Это намного скучнее клубного футбола.
Почему это смешно?
Потому, что я лично точно такую же демогогию читал на стыке 90-х про баскетбольные Евролигу.
Сейчас станут возражать, что футбол не баскетбол.
Точно.В футболе денег больше, но даже небольшой бюджет тогдашнего баскетбола позволил создать Суперлигу.
Создали.Шум и нам стоял не меньше информационной войны, и не уступал вранье про оружие массового поражения Ирака.
В итоге и Ирака нет, и Суперлига успешно функционируют.
Что помешает создавать Футбольную Суперлигу?
Юридически ничего.
А вот война против этого, косвенно, против юридических правил и законов Европы будет.
Но Суперлига победит.
Первая же суперрекламное предложение склонит яащу вещей, а дальше пойдут еще.
Но пока трибуна есть, пусть выступают.
как по мне так множество топ матчей, если станет в излишке, то они и свой вес потеряют своей исключительности и не будут смотреться также интересно, учитывая что даже щас бывают матчи неинтересные, хотя играют не так часто, как это будет
Это всё равно, что утверждать, зачем второй супермаркет, в центре города, ведь для тех, кто хочет что-нибудь купить - есть первый! ))
И вот ты говоришь, что Италия слабая лига для мазохистов, а это минимум четверть команд Суперлиги, а если англичане откажутся, то и вовсе треть. В Испании осталось 2 с половиной гранда тоже. Где набрать то супер-состав этой вымышленной лиги? Красиво говорить может любой. С этими лозунгами за развитие футбола, за финансирование женского футбола, за большие вывески, здоровье и так далее, но уже по здоровью понятно, что футболистов будут эксплуатировать ещё больше, даже минимум матчей это больше чем максимум в ЛЧ
"как тебе Барса Интер?"
Меня 3:3 вполне устроили. Матч был и зрелищным и интересным. С чего вдруг именно к нему у тебя мог возникнуть вопрос?
Ничего про АПЛ - настоящую суперлигу - не хотят сказать эти болельщики?
"Убьет систему маленьких клубов" - да и черт бы с ними. Лично мне на них наплевать. Я хочу смотреть футбол высокого уровня, мне нет дела до выживания каких-то малоизвестных клубов.
"Футбол перестанет быть жизнью, а станет развлечением как Супербоул" - звучит идеально. Хотелось бы так.
"только обыватель не понимает какие у таких изменений последствия" - да, очень серьезные последствия в виде просмотра интересного футбола.
"А зря, команда в Италии шла бы в топ-4 вне всяких сомнений" - чемп Италии для мазохистов. Крайне слабая лига.
"спокойно могла бы обыграть всех теоретических участников Суперлиги" - ну да, могла бы. Один раз из 10 матчей. (и это я еще прибавил им вероятности. Тот же Челси они обыгрывали лишь дважды за последние 20 лет).
Чем вам конкуренция внутри закрытой лиги не конкуренция?
Вот мне, например, как обычному зрителю, было бы интереснее каждую неделю смотреть на игры между сильными соперниками у которых очень жесткая борьба за лидерство, а не Челси - Фулхем смотреть.
А размышлять о том,что как там будет в СЛ и так далее не имеет смысла,пока сами не увидим…