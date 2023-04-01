Бабаев о ЦСКА: «Истосковались по трофеям! Держим в голове победу в Кубке, задача в РПЛ – попасть в тройку»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Валерий Карпин Роман Бабаев Владимир Федотов Спорт-Экспресс деньги Футбол

Роман Бабаев признался, что в ЦСКА скучают по трофеям.

– Сейчас отставание от первого места – 11 очков, от второго – 6. Какая цель стоит перед ЦСКА на оставшиеся 10 туров чемпионата? На что вы реально можете замахнуться?

– Задача – попасть в призовую тройку. Понятно, что можно ради популизма сказать, что мы будем бороться за чемпионство. Но если быть объективными, то цель попадания в медали звучит более реалистично.

Если посмотреть на то, как складывается для нас этот сезон, вспомнить результаты прошлого и позапрошлого чемпионатов, место в тройке будет для нас достойным результатом. Считаю, нам это по силам. Не такое уж большое отставание от второй и третьей команд в таблице.

Ну и конечно, мы держим в голове победу в Кубке России, продолжаем борьбу. Мы уже истосковались по трофеям! Это и команда понимает, и Владимир Валентинович [Федотов] прекрасно осознает. Приложим все усилия, чтобы добиться этой цели.

– Но что дает в нынешних реалиях второе место? Строчку в Википедии, как недавно сказал Валерий Карпин?

– Возможно, Карпин имел в виду что-то другое. Порой мы видим, что его слова немного выдергивают из контекста.

Я считаю, что второе и третье место – это пьедестал, это медали. А самое главное в нашем случае, если вспомнить прошлый и позапрошлый сезоны, это определенный прогресс. Для молодых ребят, которые в своей жизни пока еще ничего не выиграли, серебро или бронза – это большой толчок для развития.

Я даже сейчас не беру экономическую сторону вопроса. Но если говорить и в этом контексте, то в новых условиях, которые мы вместе с коллегами из клубов РПЛ разработали – думаю, все знают, что они существенно изменились в лучшую сторону и по спонсорскому пакету, и по медиаправам, – то в настоящее время разница в одну строчку дает примерно 75-80 миллионов рублей, – сказал генеральный директор ЦСКА.

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12 комментариев

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.ru
с кубком всё верно...
а вот задачу надо немного подкорректировать... и попасть в двойку
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ЦСКА1960
Ответ Hunter Hunter
У еврея бабая зуд от жадности!!!
Он азербайджанский армянин
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bulldozer
Кстати, всегда казалось странным, что в футболе принижают значение серебра и бронзы.

Понятное дело, что есть кубок - и там только один трофей. А в чемпионате: золото, серебро, бронза. Насколько знаю, в СССР эти медали вручались.

И на той же олимпиаде во всех видах спорта котируется любая из медалей.
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Hunter Hunter
У еврея бабая зуд от жадности!!!
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инок
Задача у ЦСКА одна - радовать болел своей игрой.
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Shuller18
Что дает третье место? Медали, прогресс относительно предыдущих сезонов, показатель того, что команда на правильном пути находится, растет, создает плацдарм для новых побед. Так что нельзя пренебрегать призовой тройкой.
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dreamstep
Ростов и Спартак уже обогнали ЦСКА на 5 очков, это надо все оставшиеся матчи побеждать плюс чтобы конкуренты проигрывали. А ЦСКА такая команда что Зенит победили, но в Сочи бездарно слили, вряд ли в этом сезоне тройка достижима. А вот Кубок - это да, там выстрелить можно.
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Andrew Petrov
завтра с Факелом посмотрим какие перспективы на тройку
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Слава МТС
зенит ростов цска - норм тройка )))
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nobrainnopain
Кубок это кубок , тут закладываться нельзя, тем более соперники серьезные. А вот за медали бороться надо
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Messer Madser
💩💩💩
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-4
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Ярик01
"Порой мы видим, что его слова немного выдергивают из контекста"
Порой мы видим, что Валера просто болтун, не привык, что в статусе тренера сборной его слова воспринимают иначе, чем раньше, когда слушателем была лишь персональная секта, что мокла от любой "дерзости"
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-2
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