Кузяев о поражении «Зенита»: «Не ожидали, что ЦСКА с первых минут побежит вперед. «Спартак» и «Ростов» – наши прямые конкуренты, ничего еще не решено»

удивлен игрой ЦСКА в матче с « ».

В 20-м туре Мир сине-бело-голубые уступили на выезде со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил на 72-й минуте Федор Чалов.

«Не ожидали, что с первых минут побежит вперед. Многое говорят из года в год, но наша задача побеждать.

Вся страна болела за «Динамо» в Кубке? Впервые слышу. Мы привыкли работать в таком режиме.

Естественно, «Спартак» и «Ростов» – наши прямые конкуренты. С полной серьезностью относимся к « ». Считаю, у нас есть конкуренты. Еще 10 матчей впереди. Нам предстоит тяжелый выезд. Ничего еще не решено», – сказал полузащитник «Зенита».

«Зенит» по-прежнему лидирует в турнирной таблице, набрав 48 очков в 20 турах. На 2-е место вышел «Ростов», набравший 41 очко, 3-м с 40 очками идет «Спартак».

«Зенит» проиграл! Благодаря голу Чалова с рикошетом чуть сократился отрыв

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас