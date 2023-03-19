Кузяев о поражении «Зенита»: «Не ожидали, что ЦСКА с первых минут побежит вперед. «Спартак» и «Ростов» – наши прямые конкуренты, ничего еще не решено»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Далер Кузяев Спорт-Экспресс Футбол

Далер Кузяев удивлен игрой ЦСКА в матче с «Зенитом».

В 20-м туре Мир РПЛ сине-бело-голубые уступили на выезде со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил на 72-й минуте Федор Чалов.

«Не ожидали, что ЦСКА с первых минут побежит вперед. Многое говорят из года в год, но наша задача побеждать.

Вся страна болела за «Динамо» в Кубке? Впервые слышу. Мы привыкли работать в таком режиме.

Естественно, «Спартак» и «Ростов» – наши прямые конкуренты. С полной серьезностью относимся к «Спартаку». Считаю, у нас есть конкуренты. Еще 10 матчей впереди. Нам предстоит тяжелый выезд. Ничего еще не решено», – сказал полузащитник «Зенита».

«Зенит» по-прежнему лидирует в турнирной таблице, набрав 48 очков в 20 турах. На 2-е место вышел «Ростов», набравший 41 очко, 3-м с 40 очками идет «Спартак».

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8 комментариев

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Metalloid
Это вам не срамтак, это ЦСКА!!!
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Владислав88
Ну да привыкли, что всё глухим автобусом стоят против Зенита и отбиваютсяна вынос, а тут нежданчик. А вы как обычно так и проходили пешком.
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Данко Лазович
Забавная получается подготовка перед игрой.
Вперед ЦСКА точно не побежит, будет нас бояться?)
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Александр Жердин
Надо не номер отбывать на поле, а - играть! По делу вас ЦСКА поимел. В какую Европу ты собрался, Далер? Тебе, с такой игрой, в дубль надо.
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WelcomeBackPURE
Ответ иван кочубей
продайте его куда-нибудь и возьмите молодого из дубля
ЦСКА по ходу
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иван кочубей
продайте его куда-нибудь и возьмите молодого из дубля
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Дядя Гор
А что мешало побежать вперед самим за 90 минут ничего дял этого сделано не было.
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Александр Беляков
В какую европу Кузяев собрался с такой физикой , да и вообще игрой?
Правильно дед мой сказал сегодня: - в Европу то он поехать может , только в футбол играть не получится))
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